IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 z/OS 가상 테이프 성능 관리

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 가상 테이프 성능 및 가용성 모니터링
복제 데이터 백로그, 캐시 데이터, 평균 지연된 큐 수명 간의 연결성을 보여주는 인포그래픽

성능 분석가들은 IBM Z IntelliMagic Vision z/OS를 사용하여 z/OS 가상 테이프 환경을 보다 효과적이고 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있습니다. 위험을 방지하고 시간을 절약하며 환경을 최적으로 구성하세요.

 
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 다양한 공급업체의 네이티브 및 가상 z/OS 연결 테이프를 지원합니다.

  • IBM TS7770, IBM TS7760, IBM TS7740, IBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM VTF Mainframe
  • Oracle StorageTek 물리적 테이프 솔루션
  • Luminex Mainframe 가상 테이프 솔루션

모든 주요 테이프 관리 소프트웨어 카탈로그가 지원됩니다.

가상 테이프 라이브러리 통계는 BVIR 활동 기록을 사용하는 IBM TS7700 제품군의 모든 모델과 Oracle StorageTek 가상 테이프에 대해 지원됩니다. EMC DLm 및 IBM VTF 메인프레임의 경우 기본 SMF 데이터에 대한 지원을 사용할 수 있습니다.

TS7700 클러스터 내 모든 캐시 흐름 모니터링 복구 지점 목표 모니터링 – 복제 백로그 RPO 모니터링 – 평균 지연된 대기열 수명 한도 제어 테이프 사용량에 대한 호스트 보기 클라우드 제공을 통한 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
물리적 활동에서 논리적 활동으로 전환하는 z/OS 가상 테이프 브리지
TS7700(CPU 사용률)에 대한 문제 특성화 및 최악의 인시던트가 발생했을 때 존재하는 호스트 활동을 찾을 수 있는 링크를 참조하세요.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS가 미치는 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
TS7700 성능 분석
하드웨어 뷰(BVIR 데이터를 통해)를 워크로드 메트릭과 자동으로 비교하여 그리드화된 하드웨어가 작업 및 박스 간 복제를 처리하는 방식에 대한 인사이트를 얻는 방법에 대해 알아보세요.
IBM TS7700 가상 테이프 솔루션을 최대한으로 활용하는 방법
답답한 성능 문제를 경험했거나 TS7700 환경이 모범 사례에 맞게 최적화되었는지 확인하려는 경우, 지금 바로 이 웨비나를 시청하세요.
z/OS 가상 테이프 인프라 Availability Monitoring
이 웨비나에서 z/OS 가상 테이프 인프라에 대한 모범 사례를 확인해 보세요. 데모를 통해 자동화된 위험 식별, 신속한 문제 해결 및 최적화 기술을 배워보세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.

 라이브 데모 예약하기 뉴스레터 구독 신청하기
더 살펴보기 문서 지원 데모 센터 IBM Z AIOps 제품 포트폴리오