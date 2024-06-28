IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 z/OS 가상 테이프 성능 관리

성능 분석가들은 IBM Z IntelliMagic Vision z/OS를 사용하여 z/OS 가상 테이프 환경을 보다 효과적이고 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있습니다. 위험을 방지하고 시간을 절약하며 환경을 최적으로 구성하세요.
내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 다양한 공급업체의 네이티브 및 가상 z/OS 연결 테이프를 지원합니다.
모든 주요 테이프 관리 소프트웨어 카탈로그가 지원됩니다.
가상 테이프 라이브러리 통계는 BVIR 활동 기록을 사용하는 IBM TS7700 제품군의 모든 모델과 Oracle StorageTek 가상 테이프에 대해 지원됩니다. EMC DLm 및 IBM VTF 메인프레임의 경우 기본 SMF 데이터에 대한 지원을 사용할 수 있습니다.
TS7700 내 캐시 대역폭은 성능 부분에서 가장 중요한 핵심 요소 중 하나입니다. 캐시 대역폭이 모두 소진되면 작업 런타임과 재해 복구 위치에 대한 RPO에 영향을 미칠 수 있습니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 시간이 지남에 따라 어떤 활동이 이 리소스를 소비하는지에 대한 인사이트를 제공합니다.
오늘날 대부분의 고객이 원격지에 세 번째 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 성능상의 이유로 이 위치의 데이터는 보통 동기식으로 복제되지 않기 때문에 이 예제에서처럼 특정 시점에 복제되지 않는 데이터의 양을 파악하는 것이 중요합니다.
고객이 걱정하는 두 번째 질문은 데이터 생성 후 데이터 복제에 몇 분 또는 몇 시간이 걸리는지입니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 이 질문에 대한 답변 또한 제공합니다. 사본이 처리될 때까지 기다려야 하는 시간이 너무 깁니다. 이는 조사에 대한 예외 경고를 트리거합니다.
캐시 활성화를 위한 IBM TS7700 라이선스에는 호스트 처리량 증가와 마이그레이션 대기열 길이가 존재합니다. 이와 같은 한도에 도달했는지 파악하려면 다양한 메트릭을 모니터링해야 합니다. 이 예시에서는 마이그레이션 대기열에서 대기 중인 데이터의 양과 스로틀링을 트리거할 수 있는 마이그레이션 백로그를 보여줍니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 가장 일반적인 애플리케이션을 "즉시" 볼 수 있는 사용자 맞춤형 기능을 제공합니다. 가상 테이프 관련 정보는 하드웨어 보기에서 제공합니다. 호스트 보기에는 마운트 수, 읽기 또는 쓰기 처리량, 압축 등이 표시됩니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.