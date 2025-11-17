IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

공유 z/OS 인프라 리소스에서 세분화된 애플리케이션별 보기를 통해 z/OS 인프라 전반의 z/OS 측정 데이터에 대해 직관적이고 상호 연관된 가시성을 화보할 수 있습니다. 보고서를 코딩하거나 인프라의 서로 다른 고립된 영역에 초점을 맞춘 다양한 툴 세트를 마스터해야 하는 오늘날의 접근 방식과 달리, IntelliMagic Vision은 전체 z/OS 플랫폼에서 사용되는 단일 인터페이스를 사용하여 학습 속도를 크게 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 향상시킵니다.