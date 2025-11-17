IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

비용 최적화 및 사전 예방적 문제 탐지를 위한 엔드투엔드 z/OS 성능 분석

IBM Z16 IntelliMagic에 그래픽을 겹쳐서 데이터를 보여주는 작업자

한 차원 높은 인텔리전스

IntelliMagic Vision for z/OS는 IBM Z용 고급 성능 분석 소프트웨어입니다.맞춤형 노코드 시각화를 통해 유연한 데이터 분석을 제공하여 분석가가 위험을 식별해 워크로드를 조정할 수 있도록 지원합니다. 차세대 인텔리전스로 메인프레임 성능 분석을 현대화합니다.

 Forrester TEI 연구 메인프레임 성능 관리 간소화
메인프레임 환경 제어

분석가는 대화형 인사이트와 사용자 지정 가능한 보고서를 통해 엔드투엔드 메인프레임 환경을 제어하여 가용성 위험을 방지할 수 있습니다.
직원 역량 강화 

문제 분석 및 솔루션에 간편하게 액세스할 수 있어 신규 직원과 기존 직원 모두의 역량을 강화할 수 있습니다.
직원 온보딩

이해하기 쉬운 탐색과 인프라 연결을 통해 신규 직원의 학습 속도를 높일 수 있습니다.
SaaS 제공

또한 모범 사례 임계값과 권장 사항이 기본 제공되는 직관적인 대화형 인터페이스를 통해 신규 채용에 소요되는 시간을 줄이고 다양한 플랫폼에 대한 교육을 빠르게 진행할 수 있습니다.

기능

실험실에서 화면을 보고 있는 사람
IntelliMagic Vision Health Insights로 위험 탐지

기본 제공 전문 지식을 기반으로 상황에 맞는 임계값을 사용하여 700개 이상의 주요 z/OS 메트릭을 자동으로 평가하는 설명 가능한 기본 제공 인공 지능을 통해 인프라 및 애플리케이션 가용성에 대한 잠재적 위험을 방지할 수 있습니다.
컴퓨터 모니터 앞에 앉아 그 중 한 화면을 보면서 데이터를 디코딩하는 젊은 IT 엔지니어
IntelliMagic Vision Change Detection 보기

주요 메트릭에서 통계적으로 유의미한 변화를 포착하는 통계 분석을 사용하는 자동화된 유연한 z/OS 이상 활동 탐지는 우려 영역에서 변경된 사항을 신속하게 파악하여 빠르게 문제를 해결합니다. 또한 부정적인 영향을 미칠 수 있는 변경 사항을 조기에 파악할 수 있습니다.
노트북에서 비즈니스 스프레드시트로 작업하는 회계사
현대적인 대화형 GUI

공유 z/OS 인프라 리소스에서 세분화된 애플리케이션별 보기를 통해 z/OS 인프라 전반의 z/OS 측정 데이터에 대해 직관적이고 상호 연관된 가시성을 화보할 수 있습니다. 보고서를 코딩하거나 인프라의 서로 다른 고립된 영역에 초점을 맞춘 다양한 툴 세트를 마스터해야 하는 오늘날의 접근 방식과 달리, IntelliMagic Vision은 전체 z/OS 플랫폼에서 사용되는 단일 인터페이스를 사용하여 학습 속도를 크게 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 향상시킵니다.
사업가가 정장 차림에 안경을 쓰고 현대식 사무실에서 컴퓨터 화면의 차트와 시장 보고서를 다루는 모습.
동적으로 사용자 지정 가능한 보고서

클릭하여 맞춤형 설정을 할 수 있는 고급 기능을 통해 프로그래밍이나 복잡한 단계 없이도 애드혹 분석을 수행할 수 있으며 현재 조사하려는 사항에 가장 적합한 시각화를 구현할 수 있습니다.
최신식 제어실의 컴퓨터 스테이션에서 작업하는 사람들
상황에 맞게 조정되는 드릴다운

분석가는 유연하고 상황에 맞게 조정되는 드릴다운을 통해 현재 보기를 기반으로 가장 관련성이 높은 대체 분석 경로를 식별할 수 있어 단 몇 번의 클릭으로 각 가설을 조사할 수 있습니다. 또한 '막다른' 경로를 신속하게 제거하여 문제 해결 속도를 크게 높일 수 있습니다. 대량의 데이터를 다루는 경우, 이 기능을 통해 원하는 데이터 하위 집합에 집중하여 분석할 수 있어 특히 유용하게 활용할 수 있습니다.
실험실에서 화면을 보고 있는 사람
식료품점에서 쇼핑하는 가족
사례 연구 대화형 메인프레임 분석을 선택한 Colruyt Group IntelliMagic Vision for z/OS가 Colruyt Group의 시스템 엔지니어에게 즉시 사용 가능한 고급 보고 및 분석 도구를 제공하는 방법을 알아보세요. 사례 연구 읽기 사례 연구 읽기
산업 환경에서 유지보수를 수행하는 남성
서비스

IBM Technology Expert Labs 팀은 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 구현하는 검증된 접근 방식을 제공하여 가동 중단을 예방하고 비용을 절감하며, 중요한 워크로드의 가용성을 보장하도록 지원합니다.

 Technology Expert Labs 살펴보기
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 전문가의 도움이 필요하시면 연락주세요.

