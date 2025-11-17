IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

비용 최적화 및 사전 예방적 문제 탐지를 위한 엔드투엔드 z/OS 성능 분석
IntelliMagic Vision for z/OS는 IBM Z용 고급 성능 분석 소프트웨어입니다.맞춤형 노코드 시각화를 통해 유연한 데이터 분석을 제공하여 분석가가 위험을 식별해 워크로드를 조정할 수 있도록 지원합니다. 차세대 인텔리전스로 메인프레임 성능 분석을 현대화합니다.
분석가는 대화형 인사이트와 사용자 지정 가능한 보고서를 통해 엔드투엔드 메인프레임 환경을 제어하여 가용성 위험을 방지할 수 있습니다.
문제 분석 및 솔루션에 간편하게 액세스할 수 있어 신규 직원과 기존 직원 모두의 역량을 강화할 수 있습니다.
이해하기 쉬운 탐색과 인프라 연결을 통해 신규 직원의 학습 속도를 높일 수 있습니다.
또한 모범 사례 임계값과 권장 사항이 기본 제공되는 직관적인 대화형 인터페이스를 통해 신규 채용에 소요되는 시간을 줄이고 다양한 플랫폼에 대한 교육을 빠르게 진행할 수 있습니다.
IBM Technology Expert Labs 팀은 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 구현하는 검증된 접근 방식을 제공하여 가동 중단을 예방하고 비용을 절감하며, 중요한 워크로드의 가용성을 보장하도록 지원합니다.