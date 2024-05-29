IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 Db2 성능 관리

가용성 위험 방지 및 Db2 성능 최적화
성능 관리에 도움이 되는 주요 Db2 메트릭에 대한 가시성을 보여주는 세 가지 스크린샷을 연결한 인포그래픽

Db2 통계 데이터와 Db2 회계 데이터는 방대하고 복잡하기 때문에 사용할 수 있는 풍부한 메트릭에서 가치를 도출하기가 어렵습니다. SMF 기록을 통해 Db2 메트릭에 대한 명확한 가시성을 확보하면 가용성 위험을 방지하고 성능을 관리 및 최적화하는 데 도움이 됩니다.

 
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. 역량 배가에 AI를 활용하여 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

Db2 통계 데이터(SMF 100) 및 Db2 회계 데이터(SMF 101)는 양이 방대하고 복잡하여 분석하기 어렵습니다. 가용성 위험을 사전에 예방하고 성능을 효과적으로 관리 및 최적화하려면 SMF 기록을 통해 주요 Db2 메트릭을 쉽게 파악하는 것이 중요합니다.

전사적 상태 평가 상태 인사이트 집중 보기 시간 차트 상태 평가 버퍼 풀 및 I/O 메트릭 통계 및 회계 데이터 통합

 

버퍼 풀 및 데이터베이스별 Db2 I/O 통계 Db2 경과 시간 프로필 CICS 트랜잭션 ID 드릴다운 CICS 및 Db2 SMF 데이터 통합 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
버퍼 풀 그 이상 – SMF에서 인사이트 얻기
버퍼 풀 조정 이외의 성능 관리를 위해 Db2 통계 데이터가 제공할 수 있는 주요 인사이트에 대해 알아보세요.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
Db2 통계 데이터를 탐색하여 얼마나 많은 것을 배울 수 있는지 상상해 보세요
이 세션에서는 빠르게 학습하고 데이터에서 더 많은 가치를 창출하기 위해 Db2 SMF 데이터에 액세스하고 분석하는 방법을 현대화하고자 할 때 염두에 두어야 할 기능을 제안합니다.
Db2 회계 데이터를 탐색하여 얼마나 많은 것을 배울 수 있는지 상상해 보세요
이 웨비나에서는 업무 프로필, 상관관계 ID를 통한 가시성, 권한 ID로 워크로드 관리, CICS 트랜잭션(SMF 110.1)과 같은 다른 유형과 Db2 데이터 통합 등 Db2 SMF 데이터에서 얻을 수 있는 인사이트를 공개합니다.
프로덕션 Db2 잠금 구조 사용자 경험에서 비동기 이중화 구현하기
이 웨비나에서는 대용량 Db2 데이터 공유 환경에서 Db2 잠금 구조에 비동기 이중화를 구현할 때 발생하는 성능 영향에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 전문가의 도움이 필요하시면 연락주세요.

