환경의 모든 Db2 구성원 및 버퍼 풀에 대한 80개 이상의 메트릭을 자동으로 평가하여 가용성 및 성능에 대한 잠재적인 위험을 식별할 수 있습니다. 이 이미지에서 Db2 Health Insights 대화형 보고서의 예시를 확인할 수 있습니다. 이 표에는 모든 경고 및 예외가 나와 있으며, 개별 예외로 드릴다운하여 심층적인 근본 원인 분석을 수행할 수 있는 기능이 있습니다.