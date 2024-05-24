성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 z/OS CICS 리전과 활동을 보다 효과적이고 효율적으로 관리 및 최적화하고 CICS 리전의 상태를 사전에 평가할 수 있습니다.
내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. 역량 배가에 AI를 활용하여 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
CICS SMF 트랜잭션 데이터는 성과 인사이트를 얻을 수 있는 풍부한 소스이지만, 양이 방대하여 기존 접근 방식을 사용할 경우 분석이 어려울 수 있습니다. 모든 리전의 주요 통계 메트릭을 사전에 평가하면 가용성에 대한 잠재적 위험을 파악하는 데 도움이 됩니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 주요 CICS 메트릭을 모범 사례 값과 비교하여 평가함으로써 조사가 필요할 수 있는 잠재적 가용성 위험을 식별합니다. 평가 결과는 빨간색, 노란색, 녹색으로 표시된 사용자 정의 논리 그룹으로 확인할 수 있습니다. 세부 정보 더 보기로 확장하여 선택한 그룹을 구성하는 모든 리전 또는 메트릭 시간 차트를 볼 수 있습니다.
다양한 유형의 CICS 통계 데이터를 더 자세한 세부 수준에서 탐색할 수 있습니다. 예를 들어 파일 이름, 대기열 이름, 트랜잭션 클래스 및 TCB 모드 등에서 탐색할 수 있습니다. 이 이미지는 동적 탐색 및 상황에 맞는 드릴다운을 사용하여 스토리지 부족 상황을 겪고 있는 CICS 스토리지 영역을 파악하는 방법을 보여줍니다.
CICS 워크로드 분석은 일반적으로 CPU 사용량 또는 트랜잭션 볼륨에 따른 트랜잭션의 '상위 n개' 보기로 시작합니다. 그런 다음, 처음에는 100여개의 타이밍 버킷이 먼저 높은 수준의 요약 카테고리로 그룹화되어 있는 응답 시간 프로필을 중점적으로 살펴볼 수 있습니다. 관심 있는 카테고리에 대한 자세한 설명도 볼 수 있습니다.
초기 응답 시간 표시에서 응답 시간의 주요 기여 요인을 파악한 후에 드릴다운을 통해 관심 있는 특정 구성 요소를 식별할 수 있습니다. 트랜잭션의 기본 응답 시간 카테고리가 '총 I/O 대기 시간'인 경우(이전 이미지 참조), 클릭 한 번으로 해당 하위 섹션을 살펴볼 수 있습니다.
기본 CICS 응답 시간 카테고리에 따라 트랜잭션 전반의 프로필을 비교하는 기능도 유용한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이 예는 첫 번째 트랜잭션 세트에 대한 CICS 트랜잭션당 CPU를 보여줍니다. 글로벌 필터를 지정하여 선택한 트랜잭션을 더욱 집중적으로 살펴볼 수도 있습니다.
애플리케이션 릴리스 구현이 트랜잭션당 CPU에 미치는 영향을 분석할 때는 여러 시간 간격으로 비교하는 것이 유용할 때가 많습니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 내 어디에서나 분석을 수행할 두 가지 시간 간격의 값을 한눈에 비교할 수 있습니다.
응답 시간 문제를 조사하는 경우 응답 시간 보기에서 시작할 수 있습니다. 문제를 더 자세히 파악하기 위해 시스템 또는 리전 전체에서 선택한 트랜잭션의 시간을 조사할 수 있습니다. 이 이미지는 특정 트랜잭션 타이밍 구성 요소가 두 시스템 세트에서 크게 다른 경우의 예시를 보여줍니다.
Db2 회계 데이터(SMF 101)는 CICS 트랜잭션 ID를 캡처하므로 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 Db2의 주요 메트릭을 CICS SMF 데이터와 원활하게 통합할 수 있습니다. 이 차트는 첫 번째 행의 CICS 관점(트랜잭션 ID 기반)과 마지막 행의 Db2 관점(회계 데이터의 상관관계 ID 사용)의 메트릭을 통합합니다.
다양한 유형의 z/OS 데이터에 대한 통합 가시성은 CICS 및 모든 유형의 성과 분석에 도움이 됩니다. 이 시나리오에서 시스템 데이터의 이전 보기는 선택한 시간 간격에 대해 충족되지 않은 WLM 목표를 나타내며, 그에 따라 장기 실행 트랜잭션의 증가된 볼륨을 보여줍니다.
CICS 110.1 기록의 250개 이상의 비타이밍 필드는 자세한 분석을 가능하게 하고, 하위 그룹으로 구성되어 있습니다. 이 이미지에서 볼 수 있는 사용자 정의 대시보드는 CICS 트랜잭션당 Db2 SQL 호출, 로그 스트림 쓰기, 프로그램 로드 및 파일 가져오기를 포함하여 이러한 몇 가지 예가 나와있습니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 전문가의 도움이 필요하시면 연락주세요.