성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 z/OS CICS 리전과 활동을 보다 효과적이고 효율적으로 관리 및 최적화하고 CICS 리전의 상태를 사전에 평가할 수 있습니다.
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. 역량 배가에 AI를 활용하여 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

CICS SMF 트랜잭션 데이터는 성과 인사이트를 얻을 수 있는 풍부한 소스이지만, 양이 방대하여 기존 접근 방식을 사용할 경우 분석이 어려울 수 있습니다. 모든 리전의 주요 통계 메트릭을 사전에 평가하면 가용성에 대한 잠재적 위험을 파악하는 데 도움이 됩니다.

CICS 리전 메트릭 평가 CICS 통계 데이터 드릴링 트랜잭션 응답 시간 프로필 기본 응답 시간 구성 요소 응답 시간 프로필 시간 간격에 따른 비교

 

응답 시간 보기 CICS 및 Db2 데이터 통합 CICS 및 WLM 데이터 전반에 대한 가시성 트랜잭션 데이터 필드 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
CICS 트랜잭션: 트랜잭션 응답 시간 분석
이 동영상에서 동적 탐색을 통해 특정 트랜잭션과 관련된 타이밍 버킷의 제한된 하위 집합(이 경우 100개 중 4개)을 신속하게 식별할 수 있는 방법을 살펴보세요.
CICS 통계: CICS 스토리지 상태 평가
주요 CICS 통계 스토리지 메트릭의 자동화된 평가는 조사가 필요할 수 있는 영역을 식별하여 중단을 사전에 분석하고 예방할 수 있도록 도와줍니다.
CICS 통계 상태 및 성능을 최적화하는 방법
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 CICS 보고는 CICS 그룹별로 요약된 주요 상태 메트릭에 대한 인사이트와 개별 CICS 리전에 대한 드릴다운 기능을 제공합니다.
CICS 트랜잭션 및 통계 데이터를 탐색하여 자세히 알아보기
CICS 가용성 및 성능에 대한 위험을 감지하고, 트랜잭션 데이터를 분석하고, 자세한 CICS 메트릭을 탐색하는 방법을 알아보세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 전문가의 도움이 필요하시면 연락주세요.

