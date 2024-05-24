IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 주요 CICS 메트릭을 모범 사례 값과 비교하여 평가함으로써 조사가 필요할 수 있는 잠재적 가용성 위험을 식별합니다. 평가 결과는 빨간색, 노란색, 녹색으로 표시된 사용자 정의 논리 그룹으로 확인할 수 있습니다. 세부 정보 더 보기로 확장하여 선택한 그룹을 구성하는 모든 리전 또는 메트릭 시간 차트를 볼 수 있습니다.