성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 z/OS 디스크 및 복제 성능을 보다 효과적이고 효율적으로 관리 및 최적화할 수 있습니다.
내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. 역량 배가에 AI를 활용하여 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 디스크의 상태와 복제 시스템을 지속적으로 평가합니다. 따라서 시스템의 모든 측면에서 점진적인 성능 저하가 발생하거나 하드웨어 장애, 리소스 사용, 워크로드 패턴의 변화로 인한 갑작스러운 변화가 발생하는 경우 즉시 확인할 수 있습니다.
상태 인사이트와 예외 보고서는 스토리지 시스템에 주의가 필요한 시점을 알려줍니다. 각 시간 간격마다 메트릭이 자동으로 평가되며, 허용 범위 내에 있지 않은 경우 강조 표시됩니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 경고에 따라 취해야 할 조치도 추천합니다.
분석가는 대화형 토폴로지 뷰어를 통해 비용에 영향을 미칠 수 있는 오류와 변경 사항을 파악하는 데 중요한 Sysplex, FICON, LPAR 및 하위 시스템 토폴로지의 시간 간격과 상호 작용하고 이를 드릴다운 및 비교할 수 있습니다.
예외 보고서에서 드릴다운하여 플래그가 지정된 메트릭의 자세한 시간 차트를 보는 것은 간단합니다. 시간 차트를 조회하고 나면 동작이 발생한 시간 프레임을 좁히고 그로 인해 발생한 애플리케이션 영향과 연관시킬 수 있습니다.
비교 차트는 특정 행동이 언제 시작되었는지, 그리고 이 행동이 일회성 이상 징후인지 아니면 지속적인 추세의 일부인지를 파악하는 데 유용합니다.
시간 차트에서 메트릭을 보다 세부적인 수준에서 볼 수 있는 드릴다운을 다양하게 사용할 수 있습니다. 더 자세한 분석을 위해 더 많은 드릴다운을 사용할 수도 있습니다. 표시되는 데이터는 정적 보고서가 아니라 거의 실시간에 가까운 RMF/SMF 기록의 간격 데이터를 기반으로 합니다.
지속적인 가용성의 필요성으로 인해 복제는 디스크 스토리지의 중요한 요소로 자리잡게 되었습니다. 데이터 복제 상태를 모니터링하는 것은 비즈니스 및 규제 요건 충족의 핵심입니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 동기식 및 비동기식 복제 방식 모두에 대한 주요 메트릭을 추적합니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 운영 현황을 파악하는 데 도움이 되는 다양한 추세 차트를 제공합니다. 이 예는 I/O 속도가 약간 증가하고 응답 시간이 감소하는 것을 보여주며, 이는 스토리지 하드웨어 업그레이드가 필요한지 또는 연기할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
