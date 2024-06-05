IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 z/OS 디스크 및 복제 성능 관리

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 디스크 및 복제 성능 관리
성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 z/OS 디스크 및 복제 성능을 보다 효과적이고 효율적으로 관리 및 최적화할 수 있습니다.

 
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. 역량 배가에 AI를 활용하여 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 디스크의 상태와 복제 시스템을 지속적으로 평가합니다. 따라서 시스템의 모든 측면에서 점진적인 성능 저하가 발생하거나 하드웨어 장애, 리소스 사용, 워크로드 패턴의 변화로 인한 갑작스러운 변화가 발생하는 경우 즉시 확인할 수 있습니다.

상태 인사이트 대화형 토폴로지 보기 더 깊은 인사이트 비교 및 예외 감지

 

특정 볼륨, 데이터 세트 또는 주소 공간으로 드릴다운 동기식 및 비동기식 복제에 대한 메트릭 추적 주요 I/O 측정을 위한 추세 분석 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
Global Mirror RPO 급증 문제 해결
전 세계적으로 분산된 Parallel Sysplex 환경에서 Global Mirror 복제 상태에 대한 가시성을 제공하기 위해 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 사용하는 방법을 알아보세요.
백엔드 드라이브에 과부하가 걸렸는지 어떻게 알 수 있나요?
이 사례 연구는 백엔드 드라이브의 과부화와 관련된 z/OS 성능 문제의 근본 원인을 쉽게 찾는 데 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 어떻게 사용할 수 있는지 보여줍니다.
z/OS 디스크의 긴 연결 시간
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS가 소프트웨어 변경으로 인해 발생하는 성능 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 새로운 SQL Query로 인한 갑작스러운 연결 시간 증가를 효율적으로 교정합니다.
올 플래시 데이터 센터 – I/O 응답 속도가 두 배로 빨라지지 않는 이유는 무엇인가요?
IT 분야의 플래시 기술에 대해 알아보세요. 플래시 기술이 빠른 처리 시간을 제공할 것이라는 기대와는 달리, 대다수 데이터 센터는 응답 시간에서 큰 변화를 경험하지 못하고 있습니다. 플래시 기술이 데이터 센터의 성능에 미치는 잠재적인 영향에 대해 알아보세요.
zHyperLink 읽기 성능 및 교훈
Joe Hyde가 최근의 Db2 프로덕션 데이터를 공유하면서 zHyperLink 읽기 I/O의 속도를 조명하고 경험을 통해 얻은 교훈을 소개하는 영상을 시청해 보세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 전문가의 도움이 필요하시면 연락주세요.

