테이프 스토리지 솔루션

지속가능한 클라우드 스토리지

IBM Diamondback 테이프 라이브러리

지속 가능하고 사이버 복원력이 뛰어난 초고밀도 테이프 스토리지로 데이터를 보존하고 보호합니다. LTO-10을 사용하여 최대 46.4PB의 비압축 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO FH이며 최대 드라이브 수는 14개입니다.