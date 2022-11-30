테이프 스토리지 솔루션

사이버 복원력과 에너지 효율성이 뛰어난 테이프 스토리지로, 다른 미디어보다 저렴한 비용에 에어 갭 및 장기 보존 기능을 제공합니다.
지속 가능한 데이터버스에 대한 백서 읽기
컴퓨터 화면과 스마트폰으로 작업하는 두 사람의 일러스트

테이프 스토리지는 시스템 장애 시 데이터 백업에 활용되며 장기 저장을 위한 데이터 보관에 사용됩니다.

데이터 보관, 규제, 법적 보존을 포함한 장기 데이터 보존은 모두 비즈니스에 매우 중요합니다. 테이프는 장기 데이터 보존으로 인한 탄소 영향, TCO, 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
플래시 시스템 주변에서 작업하는 사람들의 일러스트
이점
화살표 및 시스템 아이콘
광범위한 기능

엔트리, 미드레인지 및 엔터프라이즈 시스템 환경을 위한 뛰어난 성능과 용량을 갖춘 다양한 테이프 라이브러리 및 오토로더가 제공됩니다.
화폐 그래픽 아이콘
가장 저렴한 계층형 스토리지

장기간 보존 방식에 따라 콜드 데이터를 보관하는 테이프 기술을 활용하면 날로 증가하는 데이터 저장 비용 을 크게 줄일 수 있습니다.
원 안의 잎사귀 아이콘
지속 가능한 기술

테이프는 제품 라이프사이클이 길 뿐 아니라 포함된 운영 탄소 발자국이 적어
지속가능성에 관한 이니셔티브를 추진하는 데 도움이 됩니다.
문서의 자물쇠 아이콘
사이버 복원력

보관된 데이터와 외부 세계 사이에 '오프라인 설계 방식'의 물리적인 에어 갭을 제공하여 뛰어난 데이터 복원력을 자랑합니다. 또한 미사용 데이터 암호화를 제공하여 데이터 프라이버시를 보장하고 바이러스나 파괴 행위로 인한 데이터 손상 위험을 줄입니다.

메인프레임용 테이프

IBM 테이프 포트폴리오, 데이터 보호 및 스토리지 비용 절감

TS7700 Virtual Tape IBM Enterprise Tape Drive를 갖춘 IBM TS4500 IBM Enterprise Tape Drive 스토리지 미디어
개방형 시스템용 테이프

IBM LTO 테이프 스토리지 솔루션은 20년 이상의 데이터 보호 및 스토리지 혁신을 바탕으로 설계되어 사이버 위협으로부터 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 높은 수준의 보안 신뢰도를 자랑합니다.

 IBM LTO Tape Drive 보기
IBM Diamondback 테이프 라이브러리

지속 가능하고 사이버 복원력이 뛰어난 초고밀도 테이프 스토리지로 데이터를 보존하고 보호합니다. LTO-10을 사용하여 최대 46.4PB의 비압축 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO FH이며 최대 드라이브 수는 14개입니다.
IBM TS4500 Tape Library

LTO-10으로 최대 695PB, TS1170으로 최대 877PB의 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO 및/또는 TS1100이며 최대 드라이브 수는 128개입니다.
IBM TS4300 Tape Library

LTO 9으로 최대 11.52PB의 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO FH 및 HH이며 최대 드라이브 수는 48개입니다.
IBM TS2900 Tape Autoloader

LTO 9으로 최대 162TB의 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO HH 및 SAS이며 최대 드라이브 수는 1개입니다.

IBM Stand Alone Drive

IBM Stand Alone Drive는 LTO Ultrium 9 기술이 적용된 절반 높이의 드라이브입니다. 카트리지당 최대 45TB를 제공합니다(2.5:1 압축 시). 중소기업이 클라우드, 사물인터넷(IoT), 활성 파일 아카이브와 같은 최신 테이프 사용 사례의 증가하는 데이터 수요에 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 백업으로 사용할 저비용 데이터 보관 스토리지가 필요한 경우 탁월한 선택입니다.
IBM LTO Ultrium Tape Data Cartridges

IBM LTO Ultrium 데이터 카트리지는 장기간 데이터 보존과 빠르고 안정적인 데이터 접근을 지원합니다. 데이터 접근을 강화하는 동시에 용량과 성능을 향상하여 라이선스 비용과 의존도를 낮출 수 있습니다. 
IBM 7226 멀티미디어 인클로저

19인치 랙의 1U 공간에 최대 4개의 스테이지 디바이스를 배포할 수 있습니다. 절반 높이의 LTO(Linear Tape-Open) Ultrium, DVD-RAM 또는 이동식 디스크 드라이브의 성능 및 용량 향상을 지원합니다.

IBM Storage Deep Archive

신제품!

IBM Storage Deep Archive는 심층적이지만 접근 가능한 데이터에 최적화된 차세대 장기 아카이브 솔루션입니다. 테이프 스토리지의 이점을 사용하기 쉽고 통합하기 쉬운 솔루션으로 제공합니다.

저비용 맞춤형 설계 온프레미스 클라우드 아카이브 스토리지 S3 Glacier 호환 인터페이스
테이프 관리 소프트웨어
트래픽 헥사곤 하이브리드 클라우드
IBM Storage Archive

물리적 에어 갭 보호와 직관적인 관리 시스템으로 보관 비용을 최적화합니다. IBM Tape 드라이브 및 라이브러리에 저장된 데이터에 대한 직접적인 그래픽 접근이 가능합니다. IBM Storage Archive는 메타데이터 읽기, 쓰기, 교환을 위한 LTFS(Linear Tape File System) 형식 표준을 통합하여 테이프 스토리지를 디스크 스토리지만큼 쉽게 만듭니다.

 IBM Storage Archive 살펴보기
테이프 포트폴리오

IBM Tape 포트폴리오는 고객 요구 사항에 가장 적합한 여러 선택지를 제공합니다. 단일 드라이브 엔트리 레벨부터 인프라 확장에 이르기까지 모든 단계를 지원합니다. 다음은 현재 사용 가능한 옵션을 요약한 내용입니다.

제품

IBM Storage Archive

최대 용량*

최대 드라이브 수

최대 카트리지 수

TS2290
엔트리
Single Drive Edition

18TB

1

1

7226
엔트리
Single Drive Edition

18TB

1

1

TS2900
엔트리
Library Edition

162TB

1

9

TS4300
미드레인지 용량 확장
Library Edition Enterprise 에디션

11.52PB

48

640

Diamondback
용량 확장
Enterprise 에디션

46.4PB

14

1,548 LTO

TS4500
용량 확장
Enterprise 에디션

695PB LTO

877PB** 엔터프라이즈

128

23,170 LTO

17,550 엔터프라이즈

메인프레임용 테이프

TS7700 Tape Attach

100PB 엔터프라이즈**

16

5,000 엔터프라이즈

LTO*/TS1170

100PB 엔터프라이즈**

16

5,000 엔터프라이즈

* 실제 용량은 예비 및 스왑 슬롯 구성에 따라 달라집니다.

** JF 미디어를 사용한 TS1170 용량 
지원 및 서비스 IBM Storage Expert Care for IBM TS7700
IBM Storage Expert Care는 일부 IBM Storage 시스템용 서비스 및 지원에 대한 단순화되고 표준화된 접근 방식을 제공하여 시스템 가용성을 최적화하고 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
IBM 스토리지용 기술 라이프사이클 서비스
IBM은 고객이 IBM 스토리지 솔루션을 계획하고, 배포하고, 지원하며 최적화 및 갱신할 수 있도록 IBM 스토리지 제품과 솔루션에 대한 지원과 서비스를 제공합니다.
IBM Storage Expert Care for IBM Diamondback
IBM Diamondback Expert Care는 시스템 지원 수준을 선택할 수 있는 서비스 계층을 통해 IBM 스토리지 솔루션에 서비스와 지원을 연결하는 새로운 방법을 제공합니다.
다음 단계

확장 가능하고 안전하며 에너지 효율적인 테이프 스토리지가 조직에 어떤 이점을 줄 수 있는지 알아보세요.

 IBM Tape Library Guide for Open Systems Redbook