테이프 스토리지 솔루션

테이프 스토리지는 시스템 장애 시 데이터 백업에 활용되며 장기 저장을 위한 데이터 보관에 사용됩니다.
데이터 보관, 규제, 법적 보존을 포함한 장기 데이터 보존은 모두 비즈니스에 매우 중요합니다. 테이프는 장기 데이터 보존으로 인한 탄소 영향, TCO, 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
엔트리, 미드레인지 및 엔터프라이즈 시스템 환경을 위한 뛰어난 성능과 용량을 갖춘 다양한 테이프 라이브러리 및 오토로더가 제공됩니다.
장기간 보존 방식에 따라 콜드 데이터를 보관하는 테이프 기술을 활용하면 날로 증가하는 데이터 저장 비용 을 크게 줄일 수 있습니다.
테이프는 제품 라이프사이클이 길 뿐 아니라 포함된 운영 탄소 발자국이 적어
지속가능성에 관한 이니셔티브를 추진하는 데 도움이 됩니다.
보관된 데이터와 외부 세계 사이에 '오프라인 설계 방식'의 물리적인 에어 갭을 제공하여 뛰어난 데이터 복원력을 자랑합니다. 또한 미사용 데이터 암호화를 제공하여 데이터 프라이버시를 보장하고 바이러스나 파괴 행위로 인한 데이터 손상 위험을 줄입니다.
IBM 테이프 포트폴리오, 데이터 보호 및 스토리지 비용 절감
미션 크리티컬 스토리지를 이용할 수 있으며 원활한 하이브리드 클라우드 통합, 테이프를 위한 클라우드 기반 재해 복구, 클러스터 8개로 구성된 그리드에서 데이터 암호화, 더 작은 설치 공간 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
높은 데이터 볼륨, 데이터 센터 확장, 스토리지 공간 비용 상승과 같은 문제에 대처하는 방법을 알아보세요.
높은 데이터 밀도를 활용하고 보안을 개선하며 비용 효율적인 장기 데이터 보존 인프라를 쉽게 활용할 수 있는 방법입니다.
가장 낮은 비용으로 스토리지를 보존할 수 있도록 설계된 우수한 품질의 테이프 미디어
IBM LTO 테이프 스토리지 솔루션은 20년 이상의 데이터 보호 및 스토리지 혁신을 바탕으로 설계되어 사이버 위협으로부터 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 높은 수준의 보안 신뢰도를 자랑합니다.
지속 가능하고 사이버 복원력이 뛰어난 초고밀도 테이프 스토리지로 데이터를 보존하고 보호합니다. LTO-10을 사용하여 최대 46.4PB의 비압축 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO FH이며 최대 드라이브 수는 14개입니다.
LTO-10으로 최대 695PB, TS1170으로 최대 877PB의 용량을 제공합니다. 드라이브 유형은 LTO 및/또는 TS1100이며 최대 드라이브 수는 128개입니다.
IBM Stand Alone Drive는 LTO Ultrium 9 기술이 적용된 절반 높이의 드라이브입니다. 카트리지당 최대 45TB를 제공합니다(2.5:1 압축 시). 중소기업이 클라우드, 사물인터넷(IoT), 활성 파일 아카이브와 같은 최신 테이프 사용 사례의 증가하는 데이터 수요에 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 백업으로 사용할 저비용 데이터 보관 스토리지가 필요한 경우 탁월한 선택입니다.
IBM LTO Ultrium 데이터 카트리지는 장기간 데이터 보존과 빠르고 안정적인 데이터 접근을 지원합니다. 데이터 접근을 강화하는 동시에 용량과 성능을 향상하여 라이선스 비용과 의존도를 낮출 수 있습니다.
신제품!
IBM Storage Deep Archive는 심층적이지만 접근 가능한 데이터에 최적화된 차세대 장기 아카이브 솔루션입니다. 테이프 스토리지의 이점을 사용하기 쉽고 통합하기 쉬운 솔루션으로 제공합니다.
빠른 배포로 간소화된 아키텍처로 인해 데이터 밀도와 에너지 절약이 증가합니다.
데이터 아카이빙 및 온라인 백업을 위한 안전하고 견고한 스토리지입니다.
고객이 S3 Glacier 프로토콜을 사용하여 설치, 구성, 관리 및 서비스할 수 있도록 지원하는 솔루션입니다.
물리적 에어 갭 보호와 직관적인 관리 시스템으로 보관 비용을 최적화합니다. IBM Tape 드라이브 및 라이브러리에 저장된 데이터에 대한 직접적인 그래픽 접근이 가능합니다. IBM Storage Archive는 메타데이터 읽기, 쓰기, 교환을 위한 LTFS(Linear Tape File System) 형식 표준을 통합하여 테이프 스토리지를 디스크 스토리지만큼 쉽게 만듭니다.
IBM Tape 포트폴리오는 고객 요구 사항에 가장 적합한 여러 선택지를 제공합니다. 단일 드라이브 엔트리 레벨부터 인프라 확장에 이르기까지 모든 단계를 지원합니다. 다음은 현재 사용 가능한 옵션을 요약한 내용입니다.
제품
IBM Storage Archive
최대 용량*
최대 드라이브 수
최대 카트리지 수
TS2290
18TB
1
1
7226
18TB
1
1
TS2900
162TB
1
9
TS4300
11.52PB
48
640
Diamondback
46.4PB
14
1,548 LTO
TS4500
695PB LTO
877PB** 엔터프라이즈
128
23,170 LTO
17,550 엔터프라이즈
|
메인프레임용 테이프
TS7700 Tape Attach
100PB 엔터프라이즈**
16
5,000 엔터프라이즈
LTO*/TS1170
100PB 엔터프라이즈**
16
5,000 엔터프라이즈
* 실제 용량은 예비 및 스왑 슬롯 구성에 따라 달라집니다.
** JF 미디어를 사용한 TS1170 용량
확장 가능하고 안전하며 에너지 효율적인 테이프 스토리지가 조직에 어떤 이점을 줄 수 있는지 알아보세요.