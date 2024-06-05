IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 Connect 성능 관리

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 z/OS 시스템 성능 관리 최적화
시스템 상황 등급, 성능 지수 및 하위 시스템 토폴로지의 세 가지 화면을 하나로 합친 인포그래픽

z/OS 기반 AI분석을 사용하여 z/OS 환경을 사전에 모니터링하고 관리하여 시스템 성능 관리를 최적화하세요. 운영 중단을 방지하고 비용을 절감하며 메인프레임이 자랑하는 안정성과 가용성을 유지하세요.

 
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM z/OS 아키텍처가 워크로드를 처리하는 방식을 이해하기 위해 RMF/SMF 데이터를 개선하고 내장된 지식을 적용하는 Z IntelliMagic Vision for z/OS를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 z/OS를 조정하여 성능을 개선하고 가용성을 보호할 수 있습니다 또한 이를 사용하여 프로세서 구성을 조정하여 메인프레임 하드웨어에서 얻을 수 있는 MIPS를 높일 수도 있습니다.

상태 인사이트 인터랙티브 LPAR 및 FICON 토폴로지 뷰어 상황에 맞게 조정되는 드릴다운 직관적인 가시성

 

동적 보고서 사용자 맞춤 이상 징후 탐지 및 통계 분석 사용자 맞춤형 공유 대시보드 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
z/OS 시스템의 성능 관리
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS에 대해 알아보세요. AI 기반 분석을 사용하여 위험을 식별하고 시스템 가용성을 최적화하세요.
커플링 시설 상황 및 성능에 대한 보고
환경의 커플링 시설을 효과적으로 모니터링하고 발생하는 문제를 자동으로 강조 표시하는 방법을 알아보세요.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS가 미치는 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
SMF 데이터에서 얼마나 많은 것을 배울 수 있는지 상상해 보세요.
RMF 및 SMF 데이터에 대한 손쉬운 가시성을 통해 z/OS 에코시스템의 운영 방식에 대한 이해도를 빠르게 확장할 수 있는 비전을 확보하세요.
얼마나 오래 걸리는 것이 너무 길다고 생각하시나요? 다기간의 서비스 클래스
이 웨비나에서 지속 시간 측정이 가진 복잡성에 대해 알아보세요. 가중 서비스 단위, z/OS 2.5의 고정 변수, 업그레이드 후 기간 확인의 중요성에 대해 살펴보세요. 성능 분석에서 다기간이 가진 힘과 위험에 대해 알아보세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.

 라이브 데모 예약하기 뉴스레터 구독 신청하기
더 살펴보기 문서 지원 데모 센터 IBM Z AIOps 제품 포트폴리오