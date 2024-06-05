IBM z/OS 아키텍처가 워크로드를 처리하는 방식을 이해하기 위해 RMF/SMF 데이터를 개선하고 내장된 지식을 적용하는 Z IntelliMagic Vision for z/OS를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 z/OS를 조정하여 성능을 개선하고 가용성을 보호할 수 있습니다 또한 이를 사용하여 프로세서 구성을 조정하여 메인프레임 하드웨어에서 얻을 수 있는 MIPS를 높일 수도 있습니다.

