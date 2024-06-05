z/OS 기반 AI분석을 사용하여 z/OS 환경을 사전에 모니터링하고 관리하여 시스템 성능 관리를 최적화하세요. 운영 중단을 방지하고 비용을 절감하며 메인프레임이 자랑하는 안정성과 가용성을 유지하세요.
내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM z/OS 아키텍처가 워크로드를 처리하는 방식을 이해하기 위해 RMF/SMF 데이터를 개선하고 내장된 지식을 적용하는 Z IntelliMagic Vision for z/OS를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 z/OS를 조정하여 성능을 개선하고 가용성을 보호할 수 있습니다 또한 이를 사용하여 프로세서 구성을 조정하여 메인프레임 하드웨어에서 얻을 수 있는 MIPS를 높일 수도 있습니다.
700개 이상의 주요 z/OS 메트릭을 평가하는 기본 제공 인공 지능과 전문 도메인 지식의 임계값을 사용하여 가용성 및 성능에 대한 위험을 방지하세요.
z/OS 토폴로지(FICON 및 LPAR)는 복잡하고 시각화하기 어렵습니다. 기존의 보기 방법에는 수동 인쇄가 필요했습니다. IntelliMagic Vision의 대화형 LPAR 및 FICON 토폴로지 뷰어를 사용하면 분석가가 시간 간격에 따라 상호 작용하고 집중하며 비교하여 비용이 많이 드는 오류와 변경 사항을 발견할 수 있습니다.
상황에 맞는 드릴다운을 통해 분석가는 표시되는 데이터를 기반으로 대체 분석 경로를 식별하고 각 가설을 신속하게 조사할 수 있으므로 '막다른' 경로를 탐색하는 데 낭비되는 시간을 절약할 수 있습니다. 원하는 데이터 하위 집합에 분석을 집중할 수 있는 기능은 대량의 SMF 데이터를 처리할 때 유용합니다.
다양한 유형의 SMF 데이터에 액세스하기 위해 코딩 프로그램이나 기술별로 고립된 마스터링 툴을 사용하는 대신, 직관적인 공통 사용자 인터페이스가 데이터 마이닝을 없애고 직원들이 고부가가치 분석에 집중할 수 있게 해줍니다. 전체 플랫폼에서 사용되는 이 단일 인터페이스는 학습, 협업 및 분석 효율성을 향상시킵니다.
고급 보고서 사용자 맞춤형 기능을 통해 프로그래밍이나 복잡한 단계 없이도 빠르게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 직관적인 사용자 맞춤 옵션에는 보고서 유형, 요약 수준, 필터링 및 간격 비교가 포함됩니다.
주요 메트릭의 중요한 변경 사항은 변경 감지 보기에서 강조 표시되며, 현재 날짜와 30일 전 사이의 표준 편차가 2보다 크거나 작은 변동 사항을 표시합니다. CPU 증가의 예와 같이 지속적인 영향을 미칠 수 있는 변경 사항에 대한 조기 알림을 받으세요.
사용자 지정 가능한 대시보드는 관심 있는 모든 메트릭 모음을 수집하여 한눈에 볼 수 있는 실시간 보기를 표시합니다. 이러한 정보를 공유하면 조직 전체의 협업을 촉진하고 공통된 진실을 제공할 수 있습니다. 보고서를 확장하고 드릴다운 기능을 사용하여 관심 있는 메트릭에 대한 추가 분석을 수행할 수 있습니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.