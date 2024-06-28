상황에 맞는 드릴다운을 사용하면 표시되는 데이터를 기반으로 대체 분석 경로를 식별하고 몇 번의 클릭만으로 각 가설을 조사할 수 있으므로 '막다른' 경로를 탐색하는 데 낭비되는 시간을 줄일 수 있습니다. 원하는 데이터 하위 집합에 분석을 집중할 수 있는 기능은 대량의 SMF 데이터를 처리할 때 유용합니다.