TCP/IP는 메인프레임 안팎의 트래픽과 z/OS 이미지 및 프로세서 컴플렉스 간의 내부 트래픽 모두에서 z/OS 메인프레임에 대한 통신의 핵심입니다. 보안 위험과 장애가 사용자에게 영향을 미치기 전에 선제적으로 관리하세요.
고급 AI 기반 인사이트 및 분석을 사용하여 알려지지 않은 z/OS IP 트래픽 암호화 보안 위험을 선제적으로 탐지하고 완화하세요.
강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS은 zERT 레코드의 600개 이상의 원시 코드를 암호 집합, 암호화 알고리즘 및 메시지 인증 유형에 대한 판독 가능한 텍스트로 변환하여 분석을 개선해왔습니다.
LPAR 간의 통신에 사용되는 OSA 채널과 HiperSocket을 비롯한 물리적 인터페이스에 대한 인사이트를 얻으세요. 이 예의 사용량 증가는 가용성(녹색)에는 문제가 되지 않지만 추가적인 조사가 필요할 수 있으며 인프라의 다른 곳에서 불필요한 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
중복된 ACK는 데이터 센터 또는 외부 네트워크 구성 개선 기회를 나타낼 수 있습니다. 이는 메인프레임 네트워크 상황에 대한 빠른 인사이트를 제공하기 위해 자동으로 평가 및 추적되는 여러 메트릭 중 하나입니다.
서로 관련이 없어 보이는 성능, 네트워크, 스토리지, MQ, CICS 및 Db2에 대한 메트릭을 하나의 보기에서 조합, 공유, 및 협업할 수 있습니다. 이 예시에는 유형 30 주소 공간 사용량, TCP/IP 트래픽 속도 및 암호화 암호 유형별 트래픽이 포함되어 있습니다. 클라이언트 및 서버 IP 주소에 대한 가시성도 제공됩니다.
최상위 수준 보기(시스플렉스별 또는 트래픽 클래스별)를 사용하면 각 프로토콜을 사용하는 네트워크 트래픽 양을 즉시 파악하여 암호화되지 않은 트래픽을 식별할 수 있습니다. "모든 다양한 기준으로 드릴다운하여 분석에 집중하고 트래픽의 소스 또는 대상을 결정할 수 있습니다."
선택한 네트워크 트래픽의 하위 집합(예: 트래픽 클래스 또는 IP 주소별)으로 쉽게 이동하고 선택한 프로토콜과 관련된 데이터에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이 예시에는 사용 중인 암호화 알고리즘, 암호화 키 길이 및 기타 암호화 보호 속성이 포함되어 있습니다.
암호화에 필요한 CPU는 상당히 클 수 있고 다양한 암호화 유형에 따라 크게 달라질 수 있으므로 CPU에 대한 가시성이 중요합니다. 구현 변경 전후를 분석하여 암호화와 비즈니스 비용(CPU 기준) 간의 상관관계를 파악할 수 있습니다.
다양한 유형의 SMF 데이터에 액세스하기 위해 코딩 프로그램이나 기술별로 사일로화된 마스터 툴이 필요한 접근 방식과 달리, 이 직관적인 사용자 인터페이스는 데이터 마이닝 작업을 없애고 직원들이 고부가가치 분석에 집중할 수 있게 해줍니다. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도 개선, 협업 촉진, 분석 효과 향상 등의 효과를 얻을 수 있습니다.
상황에 맞는 드릴다운을 사용하면 표시되는 데이터를 기반으로 대체 분석 경로를 식별하고 몇 번의 클릭만으로 각 가설을 조사할 수 있으므로 '막다른' 경로를 탐색하는 데 낭비되는 시간을 줄일 수 있습니다. 원하는 데이터 하위 집합에 분석을 집중할 수 있는 기능은 대량의 SMF 데이터를 처리할 때 유용합니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 매우 유연한 드릴다운 기능을 통해 프로세서, 시스템, 카드 또는 주소 공간 수준과 특정 마이그레이션 활동에서 데이터를 확인할 수 있습니다. 기본 제공 조건부 필터는 집중된 대시보드의 보고서 세트에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.