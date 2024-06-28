IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 TCP/IP 네트워크 관리

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 IBM z/OS 암호화 준비 기술 및 트래픽 패턴 모니터링
마이크로프로세서 사용, TCP 오류 조건 및 연결 간의 연결성을 보여주는 인포그래픽

TCP/IP는 메인프레임 안팎의 트래픽과 z/OS 이미지 및 프로세서 컴플렉스 간의 내부 트래픽 모두에서 z/OS 메인프레임에 대한 통신의 핵심입니다. 보안 위험과 장애가 사용자에게 영향을 미치기 전에 선제적으로 관리하세요.

 
이점
선제적 보안 위험 완화

고급 AI 기반 인사이트 및 분석을 사용하여 알려지지 않은 z/OS IP 트래픽 암호화 보안 위험을 선제적으로 탐지하고 완화하세요.
네트워크 구성 및 상황 개선

강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS은 zERT 레코드의 600개 이상의 원시 코드를 암호 집합, 암호화 알고리즘 및 메시지 인증 유형에 대한 판독 가능한 텍스트로 변환하여 분석을 개선해왔습니다.

OSA 채널 및 HiperSocket 모니터링 네트워크 구성 및 상황 개선 DevOps 활성화 보호되지 않는 (암호화되지 않은) 트래픽 쉽게 식별하기 IP 주소 범위 기준 '트래픽 클래스' 분류

  

암호화 기능의 평균 CP 코어 사용량 SMF 데이터를 위한 직관적인 가시성 상황에 맞게 조정되는 드릴다운 근본 원인 분석 가속화 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
IBM의 zERT를 사용하여 암호화되지 않은 연결을 식별하는 방법
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS에서 zERT 데이터로 네트워크 보안 인사이트를 확보하세요. 암호화되지 않은 트래픽을 식별하고 암호화 수준을 쉽게 평가하세요.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS가 미치는 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
zERT: 네트워크 트래픽 관리를 위한 획기적인 가시성 확보
zERT에 대한 훌륭한 소개와 데이터에서 얻을 수 있는 이점을 높이는 방법을 알아보세요.
zERT 네트워크 암호화 데이터의 가치 및 가시성
이 세션을 통해 새로워진 zERT 데이터가 제공하는 가치에 대해 자세히 알아보고, 보안팀이 이 데이터로부터 큰 가치를 창출하는 데 필요한 가시성을 확보하세요.
zERT 및 기타 SMF 데이터를 사용하여 네트워크 암호화 관리 및 최적화하기
본 웨비나에서 z/OS 암호화 준비 기술(zERT)에 대해 살펴보세요. 암호화 상태에 대한 가시성을 제공하고, 규정 준수를 지원하며, CPU 사용량을 최적화하여 네트워크 보안을 강화하는 방법에 대해 알아보세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.

