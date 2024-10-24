ワークロード管理とは

次に進む前に、「ワークロード管理」というフレーズには複数の意味があるため、用語をより正確に定義してみましょう。いずれもまったく別物というわけではなく、むしろ多少は類似していますが、それでも明確に異なる概念です。

従業員の利用や共有の文脈では、ワークロード管理は、チームのワークロード管理や、組織が実行する予定の仕事の総量を会社の各部門やチームメンバー間でどのように分担するかを指すことがあります。

確かに、チームのキャパシティーやチームのワークロードをチーム全体でどのように共有するかについて話し合うときは、仕事における「人的要素」という側面があります。なぜなら、社員がそれぞれの仕事をどのように行うかについて話しているからです。この人間的な側面は、チームのパフォーマンスやチームの生産性に関連するメトリクスに関する検証可能なモニタリングや、チームワークのような他の価値ある無形資産のあまり具体的でない検討など、後から振り返って行われるワークロード管理の中核的な活動中に残ります。

しかし、別の意味では、「ワークロード管理」は生産性という同じ問いを純粋にコンピューティングの観点から捉えます。この文脈におけるワークロード管理とは、組織が継続的な目標を達成するために完了すべきコンピューティング関連の作業全体を把握するための作業管理プロセスを指します。組織は、この集計された数値を使用して、プロジェクトのキャパシティ計画とタスク管理を正確に行い、それを実現できるようにします。さらにその結果として、全体のワークフローをどのように分散し、均衡の取れたワークロード配分にするかを検討することにつながります。

次に、3つ目として、より広い意味での「ワークロード管理」があります。これは前述の2つの議論を統合し、遂行すべきプロジェクト管理の作業、人間の担当者、そしてそれを実現するために必要なコンピュータシステムやプロセスを一体として扱う考え方です。このテーマを包括的に理解するには、この広義の「ワークロード管理」と、その概念が含むすべての要素を検討する必要があります。