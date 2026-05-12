職場でコンピューターのモニターの前に座ってコードを入力している女性
ビジネス・オペレーション

What-if分析とは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年05月12日

What-if分析の定義

What-if分析は、企業がさまざまなシナリオをモデル化できるように、数式のインプット値を変更する戦略的計画手法です。

この分析は財務チームのための基礎的な財務モデルを構築し、異なる変数が企業の財務パフォーマンスをどのように変えるかを理解するのに役立ちます。

What-if分析はデータ主導の意思決定と正確な予測を促進するため、このプロセスは企業にとって重要です。シナリオ分析や感度分析にも役立ちます。さらに、それは統合ファイナンシャル・プランニングおよびリスク管理機能にとって有益な資産となります。

適応力は、ファイナンシャル・プランニングと分析（FP&A）チームを際立たせる重要な特徴となりつつあります。この適応性の核となるのは、What-if分析に組み込まれた人工知能（AI）ツールと機械学習（ML）モデルへの移行です。

このテクノロジーを導入したアプローチは、従来のWhat-if分析の限界を超え、予測にAIを使用することによって独自の洞察を抽出し、機能を自動化し、情報に基づいた意思決定を促進します。

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What-if分析はどのように機能しますか？

大まかに言うと、What-if分析は、1つ以上の変数にプラスまたはマイナスの変化が起こる可能性があるかどうかを調べることで機能します。それらは仮定とも呼ばれ、状況によっては小さな変更になることもあれば、大きな変動になることもあります。

これらの変数には、総収益、解約率、総費用、売上原価（COGS）、税金、インフレ率、負債、金利などが含まれます。現代の組織は、事業計画を策定する際に、これらの要素を考慮する必要があります。

What-if分析はMicrosoft Excelのワークブックを使って行います。通常、データタブに移動し、What-if分析のドロップダウン・メニューから適切なツールを選択します。

最新のFP&AツールはExcelスプレッドシートとの直接統合機能を備えているため、組織はデータの整理やクリーニングを容易に行い、企業資源計画（ERP）システムなどの既存システムと連携させることができます。これらのツールは、財務モデリング機能にAIを提供し、分析プロセスを合理化する財務自動化ツールも提供します。

そこから、財務チームはさまざまなWhat-if分析ツールを選択して、シナリオを作成できます。

  • シナリオ・マネージャー：ダイアログボックスからアクセスできるこの機能を使用すると、ユーザーは複数の値のセット（シナリオ）を作成して保存し、その結果を比較できます。シナリオ・マネージャーは、さまざまな値を手動で再入力したり、最良のシナリオと最悪のシナリオを並べて比較したりすることなく、さまざまなシナリオを作成します。
  • ゴールシーク：このWhat-if分析ツールは、変化するセルが特定の結果を達成するために必要な入力値を求めるための式の逆計算です。例えば、成果の目標値が5万米ドルの利益である場合、財務チームはゴールシークを使用して必要なインプットを決定できます。インプットは、目標を達成するために販売しなければならないユニット数を表すこともできます。
  • データ表：これは行と列で交差するセルの構造化された配置であり、機能するために特定の行インプットセルまたは列インプットセルを必要とすることが多いです。このツールは、データを統一された方法で保存および表示するように設計されています。財務チームは、特定のセル参照を通じて異なるインプットを持つ複数のデータ・テーブルを作成し、それらのわずかな変更が財務モデルにどのように影響するかを調べることができます。
製品概要

IBM® Planning Analyticsを活用することで、AIを組み込んだ統合事業計画を実現できます。

スプレッドシートの管理に追われることなく、より良い意思決定を促す信頼性と精度の高い統合計画と予測を作成できます。
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What-if分析の種類

What-if分析には、主にシナリオ分析と感度分析という2つの手法があります。

その他の具体的なアプローチには、ゴールシーク分析、シミュレーション分析、シナリオ計画などがあります。

シナリオ分析

シナリオ分析は、複数の変更や未知の市場変数の影響を評価する場合に最も役立ちます。このプロセスでは、将来発生する可能性のある潜在的な出来事やシナリオの影響を評価します。シナリオの変更には、市況の変化、税率の変化、またはサービスコストの増加が含まれる場合があります。

財務モデリングでは、シナリオ分析を使用して、事業価値とキャッシュフローの変化を推定します。シナリオは通常、最良の場合、最悪の場合、基本の場合に分けられます。財務チームはこの分析を使用して、起こりうる結果を理解し、望ましい成果を評価します。

感度分析

感度分析では、独立変数が特定の条件下で特定の従属変数にどのように影響するかを調べます。このアプローチは、単一の目標と、単一の変数が全体的な予算または年間財務目標にどのように影響するかに焦点を当てたいと考えている組織に最適です。

金融アナリストは、入力変数によって決定された定義された境界内でこのアプローチを使用し、組織の利益率への影響を評価します。Excelでのデータ分析は、財務モデルの信頼性を高めたいと考えている組織にとって強力なツールです。

What-if分析を実行するための6つのステップ

What-if分析の成功は、強力な実行とコラボレーションにかかっています。このプロセスは組織によって若干の違いがありますが、このステップバイステップのガイドが良い出発点となります。

1. 傾向と機能を特定する

What-if分析は、組織の収益に最も影響を与える要因を特定することから始まります。

この開始段階で最高財務責任者（CFO）やその他のリーダーに相談して、最も重要な要素についての洞察を提供します。財務チームは、これらの要素を使用してWhat-ifシナリオを作成し、分析ストラテジーの策定を開始できます。

2. 計画とストラテジーを策定する

ほとんどの分析は、比較のためのベースラインから始まります。組織は、What-if分析を実行する前に、履歴データを収集し、全体的なビジネス戦略に関する情報を統合する必要があります。

例えば、従業員の数に焦点が当てられている場合、アナリストはそれに応じてこのデータを収集して整理する必要があります。このステップは時間がかかり、リソースの消費が大きくなる可能性がありますが、プロセスの重要な段階です。

3. What-ifを優先順位付けする

ベースラインを確立して要因を決定したら、財務結果に最も影響を与える変数に優先順位を付けます。

新しいデータによって特定の要素が強調されず、分析との関連性が薄れてしまうこともあります。この状況を回避する方法は、定性的および定量的アプローチを使用して、要因の重要度を決定することです。

財務チームは、「仮説を表しているより良い要素はあるか」、「この因子を分析する目的は何ですか？」を自問する必要があります。

4. 分析を構築する

最も関連性が高く重要な要素を選択したら、財務チームはWhat-if分析を作成する準備が整います。具体的な次のステップは、使用しているFP&Aツールと、それがシナリオ分析か感度分析かによって異なります。

シナリオ分析の場合は、要因をシナリオ要約に変えます。次に、ビジネス関連の変数に対するシナリオの影響をシミュレートし、追跡する方法を構築します。ほとんどの組織はこのステップにExcelを使用しており、可能であればExcelをFP&Aソフトウェアに直接統合します。

感度分析は同様の手順に従いますが、単一の要素に焦点を当てます。どちらについても、財務チームは結果と潜在的なエラーを確認するための計画を立てる必要があります。

5. 分析を実行し、結果を評価する

What-if分析は、前提条件セットが異なる3つの異なるシナリオを設定することから始めるとよいでしょう。

例えば、最良の場合、最悪の場合、基本の場合のシナリオは、利害関係者に変数を分析するための良い出発点を提供します。アナリストがフィードバックを得て、新しいシナリオにおいてより適切な意思決定を行えるように、各仮定の背後にある理由を継続的に文書化してください。

6. レビューして更新する

財務チームは、すべてのシナリオの成果をレビューし、データ内のパターンを探して、どの要因が最大の違いをもたらしているかを明らかにする必要があります。

アウトプットを過去のパフォーマンスと比較することで検証し、結果が現実的でない場合には仮定を調整する準備を整えます。次に、それらの調査結果を適用し、ビジネス・リーダー向けの実用的なレポートに変換します。

What-if分析のメリット

レジリエンスの高い組織は、競争相手と一線を画しています。適切に実施されたWhat-if分析は、FP&Aチームに財務管理のための貴重な洞察を提供し、事業計画の明確性を高めることができます。

  • より大きな競争優位性：先を見越して将来の出来事を考慮することで、組織は他に類を見ない有利な立場に立つことができます。What-if分析を実施することで、財務チームはより適切な意思決定を迅速に行い、問題が発生する前に緊急時対応計画を立てておくことができます。この機敏性により、組織は問題の一歩先を行き、価格と収益性を最適化することができます。
  • リスク管理の向上：変更の財務的影響を把握し、計画を立てることで、業務上のリスクを軽減できます。What-if分析の結果により、組織は安心して、より強みのある場所から業務を実行することができます。キャッシュフローのニーズを効果的に見積もり、価値を損なうことなくサプライチェーンの問題に対処できます。このアプローチにより、企業のリスク・プロファイルに対する保護手段が提供され、最悪のシナリオでも企業が事業を継続できるようになります。
  • レジリエンスの向上：想定されるシナリオを分析し、起こりうる事態を予測することで、組織の弱点が明らかになります。この情報があれば、将来の出来事や予測できない市場の変化に直面しても、組織の回復力が高まります。What-if分析により、財務チームは利用可能なすべての行動方針を評価し、どれが最良の成果をもたらすかを判断できます。

効果的なWhat-if分析のベスト・プラクティス

財務チームは、What-if分析を実行する際に、一般的なガイドラインに従う必要があります。データ駆動型の洞察と実行可能な成果を確実に得るために、チームは予算シナリオを作成する際によくある落とし穴を認識する必要があります。

  • 現実的な前提条件を設定する：前提条件は、実際の過去のデータや業界のベンチマークに基づいて設定し、「完璧な」状況下でも達成できない可能性のある非現実的な前提条件に基づいて設定してはなりません。
  • シンプルなモデルを使用する：まずは影響力の大きい変数をいくつか選び、プロセスを複雑にしすぎないようにしましょう。複雑なモデルは、財務チームの作業負荷が大きくなり、エラーが発生しやすくなります。最初に物事をシンプルに保ち、すべての作業を文書化します。
  • バイアスを考慮する：What-ifの分析でバイアスを考慮し、それが結果に影響を与えることを知りましょう。バイアスは避けられない場合があります。分析を実行する際にはこれらのバイアスを認識し、それらが特定の要因に与える影響について透明性を保つようにします。
  • 複数のシナリオをテストする：ベストケース、基本ケース、ワーストケースのシナリオから始めて、それを超えてより現実的な結果を捉えるように拡張します。
  • 調査結果を文書化：すべてのシナリオや仮定の記録を残してください。成果を利害関係者や他の部門に伝える準備をしてください。ビジュアルとダッシュボードは、技術的な調査結果をより多く伝達し、関係者全員がそれらを理解するのに役立ちます。
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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