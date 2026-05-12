What-if分析とは

大まかに言うと、What-if分析は、1つ以上の変数にプラスまたはマイナスの変化が起こる可能性があるかどうかを調べることで機能します。それらは仮定とも呼ばれ、状況によっては小さな変更になることもあれば、大きな変動になることもあります。

これらの変数には、総収益、解約率、総費用、売上原価（COGS）、税金、インフレ率、負債、金利などが含まれます。現代の組織は、事業計画を策定する際に、これらの要素を考慮する必要があります。

What-if分析はMicrosoft Excelのワークブックを使って行います。通常、データタブに移動し、What-if分析のドロップダウン・メニューから適切なツールを選択します。

最新のFP&AツールはExcelスプレッドシートとの直接統合機能を備えているため、組織はデータの整理やクリーニングを容易に行い、企業資源計画（ERP）システムなどの既存システムと連携させることができます。これらのツールは、財務モデリング機能にAIを提供し、分析プロセスを合理化する財務自動化ツールも提供します。

そこから、財務チームはさまざまなWhat-if分析ツールを選択して、シナリオを作成できます。

シナリオ・マネージャー：ダイアログボックスからアクセスできるこの機能を使用すると、ユーザーは複数の値のセット（シナリオ）を作成して保存し、その結果を比較できます。シナリオ・マネージャーは、さまざまな値を手動で再入力したり、最良のシナリオと最悪のシナリオを並べて比較したりすることなく、さまざまなシナリオを作成します。

ゴールシーク：このWhat-if分析ツールは、変化するセルが特定の結果を達成するために必要な入力値を求めるための式の逆計算です。例えば、成果の目標値が5万米ドルの利益である場合、財務チームはゴールシークを使用して必要なインプットを決定できます。インプットは、目標を達成するために販売しなければならないユニット数を表すこともできます。