まず、営業リーダーが長期的な事業目標を立てて、定義することから始まります。目標を設定した後の次のステップは、詳細な販売戦略を策定し、いかにしてその販売目標を達成するかを検討していきます。

これらのステップには、収益目標の設定、ターゲット市場の特定、販売ノルマの設定、消費者の購買傾向や市場動向の分析、さらに事業計画の期間を通じた販売計画の最適化に向けたデータ収集の継続が含まれます。

販売計画は、企業がマーケティング戦略を策定し、カスタマー・リレーションシップを強化する上で有効で、それがコンバージョン率の向上や新規顧客の獲得につながります。近年の企業は、 AIと自動化を駆使して、ターゲット顧客を深く理解して主要業績評価指標（KPI）を最適化し、リード創出を強化して、新たな収益を生み出しています。