販売分析は、販売データ・ポイントを収集して分析し、組織が目標に向けてどのように進捗しているかを確認するプロセスです。営業リーダーは、これらの分析を使用して実績の洞察を生成し、何がうまくいっているか、何を調整する必要があるかを特定し、売上を改善するための実行可能なステップを作成できます。

販売分析を通じて、組織は過去の実績をより深く理解し、傾向や収益性を特定し、将来の販売結果を予測することができます。販売分析プロセスは、サイロ化されたデータを実行可能な洞察に変換し、将来の売上や収益をより正確に予測するなど、販売指標を使用して達成可能な目標を設定するのに役立ちます。1最新の販売分析ソリューションにはAIが導入されており、ワークフローを自動化し、先行的予測をデプロイできます。

販売分析の主な目的は、販売プロセスを改善する実行可能な洞察を明らかにすることですが、販売インテリジェンスは未加工データの収集を含む別のプロセスです。2どちらのプロセスも、ビジネス効率という共通の目標を達成するために互いに連携することが理想的です。成功する販売分析戦略には、営業担当者、販売アナリスト、ビジネス利害関係者、その他のツールやシステムが含まれます。3