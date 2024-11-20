QPU は、コンピューター・プロセッサー・ユニットの中では独特なものです。CPUとは異なり、量子プロセッサーは量子物理学を利用してデータを異なる方法で保管・処理します。従来のCPUは、バイナリ・ビットを使用してデータを0または1として保管します。

量子は0 と 1 のバイナリ情報を保管できますが、重ね合わせも保管できます。つまり、0 と 1 の特別な組み合わせを保管できます。QPU は、他のいくつかの重要な量子原理も活用して、従来のコンピュータが再現するのが困難な方法で情報を処理できるようにします。

QPU はコンピューター・サイエンスの世代的進歩を象徴しており、最も強力なスーパーコンピューターよりも優れた量子アルゴリズムを処理できるように設計されています。量子計算用に最適化されたQPUは、CPUを置き換えることを目的としたものではありません。代わりに、QPU は CPU やグラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU) とともに、高性能コンピューティング (HPC)システムに統合されています。

量子中心のスーパーコンピュータでは、各タイプのプロセッサはそれぞれ異なる機能を持ち、エコシステムを使用してさまざまな種類の計算を処理するために使用されます。

CPUs：中央処理装置（CPU）はインプットを順番に処理し、直線的な方法でタスクを実行し、さまざまなシステム・コンポーネント間のデータの管理など、高度な制御オペレーションに最適です。

QPU：量子処理ユニット（QPU）は、バイナリ・ビットの代わりに量子ビットを使用して情報を処理し、複雑な量子アルゴリズムを実行するように設計されています。QPUは、特定の種類の非常に複雑な問題に最適であり、今日の有望な量子アルゴリズムの多くは、正確な答えではなく確率的な解決策を提供します。

20世紀には理論上のものにすぎないと考えられていましたが、最近の量子テクノロジーの進歩により、QPUの開発が急速に進みました。IBMは現在、コンピューター・サイエンスの限界を押し広げ、量子アドバンテージ（特定の問題を解決するためのすべての古典的なスーパーコンピューティング手法を上回るパフォーマンス）を実現できる実行可能なQPUを開発しています。IBM の開発者は先頭に立っており、すでに量子ユーティリティ(ブルートフォースの従来のシミュレーション範囲を超えて、信頼性が高く正確なアウトプットを量子回路に提供する能力) を備えた QPU と量子ハードウェアを提供しています。