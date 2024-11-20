量子処理ユニット（QPU）は、量子力学を利用して複雑な問題を解決するために量子ビットを使用する最先端の処理ハードウェアの一種です。
QPU には量子コンピュータの量子部分が含まれているため、気候変動、医薬品開発、AIに影響を及ぼす可能性のある、人類が直面する困難な問題の解決に役立てることができます。
従来のコンピューティングにおいて中央処理装置 (CPU) が「コンピューターの頭脳」と考えられるのと同じように、量子処理装置は量子コンピューティング・システムの「頭脳」のように機能します。CPUが単なるチップではなく、他のいくつかのコンポーネントが含まれているのと同様に、QPUには、物理的な計算量子ビットだけでなく、メモリ内の命令の保持、インプット信号とアウトプット信号の増幅と管理、および信号のノイズからの分離に使用される制御電子機器と古典的なコンピューティング・ハードウェアが含まれています。
QPUはあらゆる量子コンピューターのコア・コンポーネントであり、量子チップはQPUのコア・コンポーネントです。IBMでは、量子チップとは超電導コンポーネントがエッチングされた多層半導体のことです。これらのコンポーネントは、量子計算の実行に使用される物理量子ビットです。これらのチップはさらに、量子ビット、読み取り共鳴器、およびインプットまたはアウトプット用の複数の配線層を備えていることを特徴とする複数の層に分割されています。
QPUには、さまざまな設定で配置された物理量子ビットで構成される平均的なコンピューター・チップ（量子データ・プレーンとしても知られています）と同様のサイズの量子チップが含まれ、それらを適切な位置に保持する構造で構成されています。チップは、希釈冷蔵庫で絶対零度に近い低温で保持されます。
QPUには、インプットとアウトプットに必要な制御エレクトロニクスと古典的なコンピューティング・ハードウェアも含まれます。これらのコンポーネントの一部は希釈冷蔵庫の中に保管され、他のコンポーネントは希釈冷蔵庫の横の室温のラックに保管されます。
QPU は、コンピューター・プロセッサー・ユニットの中では独特なものです。CPUとは異なり、量子プロセッサーは量子物理学を利用してデータを異なる方法で保管・処理します。従来のCPUは、バイナリ・ビットを使用してデータを0または1として保管します。
量子は0 と 1 のバイナリ情報を保管できますが、重ね合わせも保管できます。つまり、0 と 1 の特別な組み合わせを保管できます。QPU は、他のいくつかの重要な量子原理も活用して、従来のコンピュータが再現するのが困難な方法で情報を処理できるようにします。
QPU はコンピューター・サイエンスの世代的進歩を象徴しており、最も強力なスーパーコンピューターよりも優れた量子アルゴリズムを処理できるように設計されています。量子計算用に最適化されたQPUは、CPUを置き換えることを目的としたものではありません。代わりに、QPU は CPU やグラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU) とともに、高性能コンピューティング (HPC)システムに統合されています。
量子中心のスーパーコンピュータでは、各タイプのプロセッサはそれぞれ異なる機能を持ち、エコシステムを使用してさまざまな種類の計算を処理するために使用されます。
20世紀には理論上のものにすぎないと考えられていましたが、最近の量子テクノロジーの進歩により、QPUの開発が急速に進みました。IBMは現在、コンピューター・サイエンスの限界を押し広げ、量子アドバンテージ（特定の問題を解決するためのすべての古典的なスーパーコンピューティング手法を上回るパフォーマンス）を実現できる実行可能なQPUを開発しています。IBM の開発者は先頭に立っており、すでに量子ユーティリティ(ブルートフォースの従来のシミュレーション範囲を超えて、信頼性が高く正確なアウトプットを量子回路に提供する能力) を備えた QPU と量子ハードウェアを提供しています。
量子コンピューティングは、量子力学の力を利用して、最も強力なスーパーコンピューターでも複雑すぎる問題を解決する新しいテクノロジーです。大きな素数の因数分解などのタスクは、古典的なコンピューターでは数十万年かかる可能性がありますが、十分に強力な量子コンピューターを使用すると理論上は数分で完了できます。
量子コンピューターは、古典的なコンピューターとは異なる方法で情報を処理します。論理ルールで複雑な計算のすべてのステップを計算する必要がある古典的なコンピューターとは異なり、量子ビットで作られた量子回路は、データセットの多くのエントリーを量子オペレーションで同時に処理できるため、特定の問題に取り組むための新しい方法を提供し、効率性を桁違いに向上させます。
古典的コンピューティング
量子コンピューティング
量子プロセッサーの数式実行方法は、従来のコンピューターと同じではありません。論理ルールで複雑な計算のすべてのステップを計算する必要がある従来のコンピューターとは異なり、量子ビットで作られた量子回路は、データセットの多くのエントリーを量子オペレーションで同時に処理するため、特定の問題に取り組むための新しい方法を提供し、桁違いに効率を向上させる可能性があります。
従来のコンピューターはトランジスタを使用してバイナリ・コードでデータを保管および処理しますが、QPUは量子ビットを使用します。IBM QPUは、固体超電導量子ビットを使用して、データを0、1、または0と1の重ね合わせとしてエンコードします。量子ビットの数が増加すると、すべての量子ビットの値のあらゆる組み合わせを、重ね合わせによって保持することもできます。これらのポジション内では、特定の量子ビットがもつれる可能性があります。その場合、それらの値は他の量子ビットに依存するようになり、もはや独立して動作していると見なすことができなくなります。一方のもつれた量子ビットを測定すると、もう一方の量子ビットの状態に関する情報が即座に提供されます。もつれは、量子アルゴリズムを実行するための貴重なツールです。
量子計算の最後に、データはQPUとサポート・ハードウェアによってバイナリに変換され、重ね合わせへの寄与に対応する確率を有する各量子ビットにおいて0または1が測定されます。
Quantum技術は、分子性量子ビットとして知られる実際の粒子や、粒子の振る舞い（超電導量子ビットなど）を模倣するハードウェアを使用して、量子システムにのみ見られる4つの原理によって、バイナリ・ビットでは不可能な方法で計算を実行することができます。
量子ビットは、量子粒子（光子、電子、トラップされたイオン、原子などの物理宇宙の最小構成要素）を操作および測定するか、これらの粒子を模倣するエンジニアリング・システムによって作成されます。
既知の量子ビットはすべて依然として高い感度を持っていますが、特定の種類の量子ビットは特定のタスクに適しています。機能的な量子コンピューターで使用されるQPUには、適切なキャリブレーションを維持し、外部ノイズに対処するために、大規模なサポート・ハードウェアとソフトウェアが必要です。IBMの Qiskit ソフトウェア・スタックのようなソフトウェア・ソリューションには、量子ハードウェアと古典的ハードウェアの全体をオーケストレーションし、必要な量子エラー処理を実行するために使用されるツールが備わっており、オートメーションによる不正確な読み取りの排除を支援します。
QPUの内部のチップは一般的なCPUやGPUのチップとほぼ同じサイズですが、量子コンピューティング・システムは4ドア・セダンと同じくらい大きい場合があります。この余分な大きさは主に、コヒーレンスを維持するために量子ビットを宇宙空間よりも低い温度に冷却しなければならない極低温システムや冷蔵庫に起因します。また、命令の送信と適用、アウトプットの返しに使用されるその他の古典的なコンポーネントも含まれており、室温で保管できます。
GPUを搭載した量子コンピューターは特定の複雑な問題の解決に優れており、大規模なデータ・セットの処理を高速化できる可能性があります。新薬の開発や新しい方法での機械学習の実行から、サプライチェーンの最適化や複雑な気候データの時系列モデリングの実行まで、量子コンピューティングは多くのクリティカルな業種・業務でブレークスルーの鍵を握っている可能性があります。
QPUは、量子中心のスーパーコンピューティングにも使用され、次の分野で今日人類が直面している最も複雑で困難な問題を解決します。
量子プロセッサー、ソフトウェア、スケーリング技術の前進を表にまとめたIBMの量子コンピューティング・ロードマップです。先進的な調査研究からスケーラブルな商業的応用まで、今日の量子分野のブレークスルーがコンピューティングの未来をどのように推進していくかをご覧ください。
量子イノベーションのリーダー、研究者、開発者、愛好家が参加するコミュニティーに参加しましょう。IBM Quantum Networkは、世界中の教育機関、新興企業、組織に取り組みの機会と参考情報を提供しています。
Boeing社、Mercedes-Benz社、ExxonMobil社、CERNなどの業界を主導する組織が複雑な問題に取り組むために、どのようにIBM Quantumの技術を活用しているかをご覧ください。量子テクノロジーで業界の未来を創る実例をご紹介します。
約3年にわたる16の動画授業と数千語に及ぶテキストの制作を経て、私たちは『Understanding quantum information and computation』教育シリーズの完全版がリリースされたことをお伝えします。
IBMは、スケーラブルで性能指向の量子コンピューティングを実現するために、Qiskit SDKやQiskit Runtimeなどの量子コンピューティング・テクノロジーを提供しています。
Qiskit RuntimeとIBM Quantum Safeを通じて、有用な量子コンピューティングを世界にもたらします。
IBM Quantum Safe Transformation Servicesを使用して、ポスト量子暗号のリスクから企業を保護しましょう。
IBMの高性能でスケーラブルな量子システムで、量子コンピューティングの力を解き放ちましょう。コンピューティングとセキュリティーの未来を創るソリューションをご覧ください。