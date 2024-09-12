1994年、MITの数学者Peter Shorは、仮説上の量子コンピューターを使用して、最高の従来アルゴリズムに比べて指数関数的に速く大きな数を素因数に分解できるアルゴリズムを発見しました。その2年後、Lov Groverが従来の検索アルゴリズムよりも高速にデータベースを検索できる量子アルゴリズムを発見しました。これらの発見により、量子コンピューティングへの関心は大幅に高まりました。

ShorとGroverは、少なくとも理論的には、有用な量子コンピューターが特定の複雑なワークロードを従来の方法よりも速く、何十万年分も速く処理できることを証明しました。著名なデータセンターで使用されているような世界最先端のスーパーコンピューターでさえ、大規模な量子ワークフローを十分な速度で処理することはまったくできません。

IBM Quantum Heronのような量子プロセッサーは、もはや理論上のものではなく、量子コンピューティングの実現可能性を証明しました。しかし、現在の量子コンピューターは、処理できる量子ビットの数や量子ハードウェアに生来備わっているエラーなどの障壁による制約を受けています。

量子中心スーパーコンピューティングは、量子ビットの固有の特性を利用することで、量子コンピューティングと古典的なコンピューティングの長所を組み合わせ、古典的なシステムでは実行不可能な計算を行います。このアプローチは、既存のワークフローに量子コンピューターを導入することで、古典的な高性能コンピューティング（HPC）の限界を克服し、両方のタイプのシステムの計算効率と機能を向上させることを目指しています。

HPCと量子中心スーパーコンピューティングの主な違いは以下のとおりです。

従来のHPC：

古典的なコンピューター・アーキテクチャーを基盤とする

バイナリ処理と線形拡張性による制約を受ける

量子中心のスーパーコンピューティング：

量子コンピューターを搭載し、並列化されたワークロードで量子リソースと古典的リソースを使用する

同じデータセンター、またはクラウド内の量子コンピュータとHPCのコンピューティング・クラスター間の作業オーケストレーションに最適化

特定の問題に対して、量子コンピューティングや古典コンピューティングが提供できる以上の指数関数的な高速化と処理能力を提供

実験的な量子コンピューティングが急速な進歩を続ける中、私たちは、量子中心スーパーコンピューティングが量子優位性を達成するための極めて重要な架け橋になると予測しています。量子優位性とは、量子システムをシミュレートする古典的ハードウェアや、その他実践的な問題を解決するための古典的手法を量子マシンが凌駕するかどうかを、研究者が測定するためのマイルストーンです。とはいえ、量子コンピューティングが古典的コンピューティングに完全に取って代わるとは見込まれていません。代わりに、量子中心スーパーコンピューターは量子コンピューターと古典コンピューターを組み合わせて、それぞれのタイプのシステムが連携して、どちらか一方だけでは不可能な計算を実行します。

世界的には、ドイツのジュピター、日本の富岳、ポーランドのPSNCなど、複数のスーパーコンピューター施設で量子コンピューティング用ハードウェアの導入がすでに始まっています。IBM QUANTUM ロードマップの一環として、IBM は 2033年までに数千の論理量子ビットを備えた量子中心スーパーコンピューターの構築を目指しています。