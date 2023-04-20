カナダのエネルギー会社、オランダのコーヒー小売業者、英国の多国籍消費財（CPG）企業において、現在共通するものは何でしょうか。これらすべての企業が、最先端のプロセス・マイニングとインテリジェントなオートメーション・テクノロジーを活用して調達オペレーションを変革しています。
中規模の組織は、直接調達または間接調達に年間数十億米ドルに相当する費用を費やします。このため、ソーシング・プロセスの効率性、マーベリック・バイイング（規定外購買）を制御し、収益漏れを減らす方法、組織で標準化されたエクスペリエンスを構築する方法を検討する価値があります。さらに、サステナブル調達に関するコンプライアンス要件は、物流と流通に関するサプライヤーのサステナビリティーに対する態勢に基づいて取り組む必要があります。CO2フットプリントを最適化した効率的で持続可能なサプライチェーン・プロセスは、企業の要件であり、社会のニーズでもあります。
この議論は、プロセス・エクセレンスに関する21世紀の課題と解決策に本質的に関連しています。プロセス・エクセレンスは、デジタル・トランスフォーメーションの時代における複合的な役割を担っています。プロセスの最適化に関する機能の組み合わせが必要です。アプリケーションを使用して、エクスポネンシャル・テクノロジーを適用して、プロセスの現実をデジタルで発見し、それらのプロセスを技術的に変革して、最良の結果を導き出します。また、効率的な価値のオーケストレーションと継続的な改善のために、組織の各レイヤー全体で適切なレベルのガバナンスを定義および運用します。次のような例を考えてみましょう。
半導体業界の世界的リーダーであるアメリカの材料エンジニアリング企業は、IBMと提携してオートメーションを通じて財務変革を推進し、固定した財務人員であってもビジネスを成長させています。最初のオートメーション・デプロイメントの成功により、焦点は隣接するビジネスクリティカルなプロセスの最適化にシフトしました。注文管理、リバース・バリュー・チェーンなどを利用して、サイクル・タイムの短縮と品質向上を実現します。エンタープライズSAPからデータを引き出すプロセス・マイニング演習により、KPIのパフォーマンスの測定とトランスフォーメーションのロードマップの定義が可能になりました。
アメリカの多国籍金融サービス会社は、別の取り組みにおいて、IBMのプロセス・エクセレンス機能を活用して社内の仕訳帳トランスファー・プロセスを調査し、再作業率を最大50％削減し、却下率を40％削減できる可能性を明らかにしました。
例は無数にありますが、共通のテーマは、IBM® Process Excellenceオファリングの主なユースケースであるトランスフォーメーションです。パンデミックの影響からまだ回復していない世界では、経済の不確実性、地政学的な危機、極端な気候変動に直面し、これらすべてが従来のバリュー・チェーンを混乱させている世界において、全社規模のトランスフォーメーションの必要性は、グローバル・ビジネスにとって重要な必須事項となっています。財務、サプライチェーン、調達、人事、エンタープライズITなどの共有サービス・オペレーションは、関与すべき水平ドメインです。同時に、フロントツーバック・オフィス・オペレーションを伴う集中的な業界プロセスは、ビジネス・オーナーが優先するトランスフォーメーションの対象でもあります（例：融資、カスタマー・オンボーディング、請求、不正行為など）。
プロセスとテクノロジーがかつてないほど密接に連携しています。企業ワークフローは多くの場合、アプリケーションランドスケープ全体に分散されており、さまざまな部門のITチームとプロセス所有者によって管理され、サイロ化に重点を置いています。プロセス・マイニング技術の進歩により、エンド・ツー・エンドのワークフローを仮想化・可視化することが可能となりました。基盤となる基幹システム（いわゆるエンタープライズ・アプリケーション）から実行データを抽出し、さらにタスク・マイニングを通じてデジタルで捕捉された、プロセス担当者のローカル・デスクトップ・レベルでのタスク実行ビューを補完することも可能です。
このテクノロジー主導のプロセス可視化は、プロセスの見方に革命をもたらしています。初めて、複雑で複雑なプロセスが明確に実行されているのを確認できるようになり、どこで効果的に機能し、どこで簡素化、最適化、自動化が最適化できるかを特定できるようになりました。
IBM® Process Excellence の実践では、IBMのエコシステムとパートナー全体の主要なプロセス・マイニング・ツールを活用しています。これには、IBM® Cloud Pak for Business Automationプラットフォームの一部であるIBM® Process Mining ツールが含まれており、現在はIBM® Consulting Process Excellenceサービスのプロセス・アプリケーション・ソリューションによって強化されています。
IBM® Process Excellenceプラクティスでは、Celonisやその他のクライアント必須のプロセス・マイニングテクノロジーとのパートナーシップを活用して、エンタープライズ・プロセス変革のコンサルティング契約を推進します。特許取得済みのProcess Excellence KPIフレームワークとAutomation Quotient主導のプロセス優先順位付けメカニズムにより、当社は世界中のクライアント向けに共創でトランスフォーメーション・ロードマップを作成しています。これは、すぐに使用できるプロセス・エクセレンス・アプリケーション・スイートとライフサイクル・ガバナンスのためのDigital COEプラットフォームによって、さらに加速されます。
「IBMチームが採用したアプローチには本当に感銘を受けました。非常に徹底的で科学的という点で、これまでに見たものとは大きく異なります。これにより、リーダーは簡単な意思決定を行うことができます。ビジネス利害関係者にアウトプットを説明した際には、何の問題もありませんでした。これは、高品質なアプローチと堅牢性のおかげです。」—プロセス最適化責任者、多国籍銀行
IBM® Consultingは、IDC社のような一流アナリスト企業が指摘するように、企業クライアントに向けた総合的なプロセス変革ソリューションを提供しています。
