この議論は、プロセス・エクセレンスに関する21世紀の課題と解決策に本質的に関連しています。プロセス・エクセレンスは、デジタル・トランスフォーメーションの時代における複合的な役割を担っています。プロセスの最適化に関する機能の組み合わせが必要です。アプリケーションを使用して、エクスポネンシャル・テクノロジーを適用して、プロセスの現実をデジタルで発見し、それらのプロセスを技術的に変革して、最良の結果を導き出します。また、効率的な価値のオーケストレーションと継続的な改善のために、組織の各レイヤー全体で適切なレベルのガバナンスを定義および運用します。次のような例を考えてみましょう。

材料エンジニアリング企業の場合

半導体業界の世界的リーダーであるアメリカの材料エンジニアリング企業は、IBMと提携してオートメーションを通じて財務変革を推進し、固定した財務人員であってもビジネスを成長させています。最初のオートメーション・デプロイメントの成功により、焦点は隣接するビジネスクリティカルなプロセスの最適化にシフトしました。注文管理、リバース・バリュー・チェーンなどを利用して、サイクル・タイムの短縮と品質向上を実現します。エンタープライズSAPからデータを引き出すプロセス・マイニング演習により、KPIのパフォーマンスの測定とトランスフォーメーションのロードマップの定義が可能になりました。

多国籍の金融サービス企業の場合

アメリカの多国籍金融サービス会社は、別の取り組みにおいて、IBMのプロセス・エクセレンス機能を活用して社内の仕訳帳トランスファー・プロセスを調査し、再作業率を最大50％削減し、却下率を40％削減できる可能性を明らかにしました。

その他の例