ネイティブ統合（社内統合またはポイントツーポイント統合と呼ばれることもある）とは、サードパーティのソフトウェアやミドルウェアなどの外部コネクタ（または統合）を必要とせずにデータ交換を可能にする、アプリケーションを接続するための組み込みの方法を指します。
ネイティブ統合は通常、ソフトウェア・プロバイダーのエンジニアによって構築・保守され、多くの場合、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を使用してプラットフォームを接続します。「ネイティブ」という用語は、最も技術的に正確な使用法であり、Google MeetとGoogle カレンダーの統合など、同じ組織が作成したアプリケーション間の統合を指します。実際には、「ネイティブ統合」は、統合に関与するプラットフォームの1つによって提供される統合を指すために一般的に使用されます。
Salesforce社、Google社、Microsoft社、Shopify社が提供するプラットフォームなどの多くのプラットフォームは、「ネイティブ」と呼ばれる多くの最適化された統合を主要な機能とするマーケットプレイスを提供しています。ZoomとGoogle カレンダーの統合は、ネイティブのようなユーザー・エクスペリエンスを提供します。統合はGoogle社のWorkspace Marketplaceで見られ、ユーザー・データ、誤解を招くまたは不快なコンテンツ、詐欺、その他の潜在的に不快な要素の使用を規制するGoogleによる審査プロセスの対象となります。
この種のネイティブ統合は、可能な限りシームレスに設計されており、アプリケーションの標準インターフェース内で利用できます。これらは、ある意味で、2つのアプリケーションを接続するためのすぐに使えるソリューションです。
可能な場合、組織はカスタムまたはサード・パーティー統合よりもネイティブ統合を選択することがよくあります。ネイティブ統合はサード・パーティー・ソリューションよりも摩擦が少ないことが多く、組織がカスタム統合の作成と保守にかかる時間、コスト、労力の増加を回避するのに役立つためです。
ネイティブ統合は、最も一般的に使用される主要な機能をほとんどのユーザーに提供するように設計されています。当然、一部のユースケースでは不十分です。たとえば、サポートされていないレガシー・ソフトウェアや小規模なカスタム構築のアプリケーションは、プラットフォームのマーケットプレイスでネイティブ統合を行うにはニッチすぎる可能性があります。
ネイティブ統合では、特定のユースケースでは十分な制御が提供されない場合もあります。組織では、ネイティブ統合よりも、より複雑な「if/then」インタラクション、連携されたワークフローにおける複数の異なるアプリケーション間の統合、データフローのよりきめ細かな制御、またはより具体的なコンプライアンス主要な機能が必要になる場合があります。そのような場合、組織は、統合APIや、より大きなカスタマイズを可能にし、多くのアプリケーションやシステムの統合を合理化するiPaaSや組み込みiPaaSプラットフォームなど、他の統合ソリューションを選ぶ可能性があります。
「API」という用語は、サードパーティの統合とネイティブの組み込み統合を区別するために使用されることがあります。これは誤解を招きます。ネイティブ統合では、データ交換を容易にするためにAPI（通常はREST API）がよく使用されるためです。ネイティブ統合は、統合を構築するためのアプローチにすぎません。
違いはAPI連携か非API連携かということではありません。統合がアプリケーション・ベンダーによって構築および保守されるか、サードパーティによって行われるかが重要です。Zoom社とGoogle社の例では、ネイティブ統合はZoom社またはGoogle社のエンジニアによって構築および保守されます。そのネイティブ統合が存在しない場合は、サードパーティー企業がその統合を構築して販売し、2つの製品とそれぞれの主要な機能の統合を可能にする必要があるかもしれません。
ネイティブ統合により、時間を節約し、エラーの可能性を減らし、プロセスを合理化できます。組織ごとに個別の統合ニーズがありますが、共通のネイティブ統合構造は数多くあります。
多くのIT部門や開発チームは、JiraやAsanaなどの専用の問題管理プラットフォームを使用して、問題のライフサイクル全体にわたってリクエスト・チケット、進捗状況、コラボレーションを追跡しています。これらのプラットフォームは、チケットの解決プロセスを支援するネイティブ統合を備えています。リクエストを従業員のIDに自動的にリンクし、更新情報をEメールで送信し、ドキュメンテーションやコラボレーション・ツールと同期できます。
Slackなどのチャット・アプリケーションは、他の一般的に使用されるアプリケーションやプラットフォームとの多くのシームレスな統合を提供します。ワークスペース管理者は、チャット・アプリのマーケットプレイスにアクセスして、さまざまな統合をインストールしたり、いくつかの基本的な権限や設定を制御したりできます。
たとえば、Jiraのようなプロジェクト管理ツールは、Slackと統合することで、ユーザーがチケットを作成したり、チケットのステータスを確認したり、指定したチャンネルで通知を受け取ったりすることができます。OutlookやGoogle カレンダーなどのカレンダー・アプリケーションは、Slackと同期して、カレンダーの予定Concert® ユーザーのSlackステータスを「会議中」に自動的に変更できます。ビデオチャット・アプリケーションは、単純なスラッシュ・コマンドで起動できます。
顧客関係管理（CRM）プラットフォームは、企業が顧客データを一元管理および管理するのに役立ちます。CRMツールは、顧客データ、カスタマー・サポートのやり取り記録、販売および請求先情報、契約などの保管に使用されます。CRMプラットフォームは多くの場合、顧客関連のワークフローの作成を容易にするネイティブ統合主要な機能を備えています。
CRMプラットフォームはソーシャル・メディア・ネットワークと統合でき、販売リードの可能性を示すやり取りやエンゲージメントを記録できます。eコマース・プラットフォームは、注文や顧客情報をCRMプラットフォームに自動的に追加できます。Eメール・マーケティング・サービスでは、CRMプラットフォームの顧客データを使用して、より効率的でターゲットを絞ったEメールを送信できます。決済処理業者は、CRMの販売データフローに支払いをすべてリアルタイムで自動的にリストアップできます。
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統合方法は、ネイティブAPIやサードパーティAPI以外にもあります。たとえば、統合APIおよびiPaaSプラットフォームは、統合に柔軟性、拡張性、Power® を追加するように設計されています。
統合APIは、特定の業種（会計、CRM、給与など）内の複数のサードパーティ・アプリケーションのAPIにアクセスするために使用される単一の標準化されたインターフェースです。統合APIを使用すると、開発者は個々のサービスと統合してデータ、構文、認証の違いに所在地ではなく、1つのエンドポイントを介して複数のサービスと通信できるようになります。
統一されたAPI連携のユースケースとしては、ある大企業のケースが挙げられます。この大企業は、合併や特定の主要な機能やローカリゼーションのニーズにより、複数の部門が異なるCRMプラットフォームを使用しています。統合APIは、複数の異なるCRMプラットフォームからのデータを正規化、合理化、統合するための統合を構築し、優れたエクスペリエンスを提供します。
iPaaS（統合プラットフォームとしてのサービス）は、クラウド・ベースのプラットフォームであり、統合ツールとソリューションを備え、さまざまなIT環境でホストされている複数のSaaSアプリケーション、レガシー・システム、データベース、IoT（モノのインターネット）デバイス、APIからのデータを統合するために使用されます。
iPaaSプラットフォームには通常、さまざまなアプリやサービス用の事前構築済みコネクターのクラウド・ベースのライブラリー、統合開発用のローコードおよびノーコードの開発ツール、その他、安全でスケーラブルな統合を促進する機能が含まれています。iPaaSはネイティブ統合の概念を拡張したもので、現代の組織には多くの場合、ワークフローとして整理する必要がある多くのアプリケーションと、それらの間で共有および同期する必要があるデータが存在するという現実に所在地ために設計されています。
その主な役割は、互換性のあるフォーマットの確保、Orchestrate® のマルチステップ・ワークフロー、データ・フローの自動化、API Managementの処理などにより、組織が統合の複雑さを克服し、ハイブリッド環境全体で統合コストを削減できるように支援することです。また、iPaaSはハイブリッド統合環境として特別に設計されており、オンプレミスとクラウドの両方でアプリケーションを接続すると同時に、それらの接続を管理するためのクラウド・ベースのプラットフォームも提供します。この機能により、iPaaSは広範なレガシー・システムを持つ組織にとって魅力的な統合方法となっています。
サービス型統合プラットフォーム（EiPaaS）は、ソフトウェア・プロバイダーが統合機能をアプリケーションに直接組み込むことを可能にするクラウド・ベースの統合ソリューションです。主に社内チームが社内で使用する従来のiPaaSとは対照的に、EiPaaSは社外向けです。EiPaaSは、ソフトウェア・アプリケーションの顧客がホスト・プラットフォームを離れることなく独自の統合をセットアップおよび管理できるように設計されています。
EiPaaSツールは通常、広範な技術的ノウハウを必要とせずにさまざまな統合を可能にするように合理化されています。EiPaaSツールは、独自のiPaaSプラットフォームを構築する必要がない、または望ましくない組織が簡単に統合できるようにする、事前にパッケージ化されたインフラストラクチャーと考えることができます。EiPaaSツールをホストするSaaS企業にとっては、顧客をiPaaSプロバイダーに送るのではなく、自社のプラットフォームで維持することができ、多くの場合、iPaaSプラットフォームを別途用意するよりも低コストでEiPaaSツールをコンシューマーに提供することができます。
Zyloによると、2025年には企業が平均275件のSaaSアプリケーションを管理していました。統合は難しい課題となる可能性があり、Salesforce社、Shopify社、Microsoft社といった主要なSaaSプラットフォームは、何千もの統合を提供しています。このような統合には、次のようないくつかのメリットがあります。
組織は、カスタム・コネクターを構築して保守する代わりに、簡単な構成で統合を有効化できるため、チームは数週間ではなく数時間または数日で、接続されたワークフローを使用し始めることができます。
ネイティブ統合により、クライアント組織の労働力と開発コストが削減されます。セットアップは通常、単純で、内部チームが管理すべき要件はほとんどありません。
多くのネイティブ統合は無料で提供されます。単に主要な機能だけです。プレミアム・サブスクリプションやユーザーごとの料金が必要になる場合もありますが、多くの場合、独自の統合を構築したり、別の統合プラットフォームを購入したりするよりも低コストになります。
クライアント組織やエンド・ユーザーではなく、ベンダーが、ネイティブ統合の保守、更新、監視の責任を負います。つまり、更新やその他の変更があっても、クライアントは性能や機能について心配する必要がありません。
ネイティブ統合は、多くのサード・パーティー・オプションよりも優れた性能と信頼性を提供できます。同じベンダーがアプリと統合の両方を設計・保守しているため、ユーザーは通常、より安定した動作、再試行やスロットリングの賢明なデフォルトを利用でき、破壊的な変更も少なくなります。
ネイティブ統合は、サード・パーティー統合よりも安全です。仲介者がいないことはその理由の一つです。自社サービス間、または自社サービスと別のアプリケーションとの間でネイティブ統合を構築している企業は、多くの場合、自社のシステムや要件と連携するように特別に設計された独自のAPIやセキュリティー・メカニズムを使用しています。
たとえば、Microsoft社は、標準のOAuthおよびOpenID Connectの主要な機能にエンタープライズ・グレードのセキュリティー・レイヤーを追加して、Azure環境のセキュリティーを強化しています。1
ネイティブ統合が一般的に使用されていますが、サードパーティの統合も一般的に使用されています。組織が組み込み型の統合から逸脱する理由には、次のようなものがあります。
ネイティブ統合では、通常、顧客はベンダーが提供するものを受け入れる必要があります。より具体的なニーズを持つユーザーは、そのユースケースがカバーされていないことに気付くかもしれません。
たとえば、ネイティブ統合では、カスタム・データ・フィールドや、単純な設定を超える複雑なロジックを挿入する機能が許可されない場合があります。これにより、複数ステップのプロセスなどの微妙なワークフローをサポートすることが困難になる可能性があります。
拡張性も問題になる可能性があります。カスタム統合にはユーザーごとのコストという障害がないため、ネイティブ統合は最初は安価になるかもしれませんが、長期的には高コストになる可能性があります。
データ量が多い場合、ネイティブ統合では、ベンダーが企業規模向けに最適化していないスループット制限、タイムアウト、またはAPIレートの制約に苦労する可能性があります。また、ネイティブ・コネクターは通常、人気のあるアプリとシナリオのサブセットのみをカバーしています。技術スタックが大きくなるにつれて、ギャップが生じ、組織の部分的な接続やデータのサイロ化が生じる可能性があります。
ネイティブ統合では、マクロの変更をクライアントが制御できず、クライアント組織がネイティブ統合を中心にワークフローを構築している場合、統合の機能や可用性の変更によってオペレーションが中断される可能性があります。統合が中止されたり、プロトコルが変更されてクライアントのワークフローやシステムとの互換性が損なわれたりする可能性があります。
AI時代に向けて再考されたiPaaSの機能をご覧ください。IBMは、あらゆる統合シナリオに対応する統一されたハイブリッド・ソリューションと、生産性を向上させるエージェント型AIによって、統合をリードします。
iPaaSのランドスケープは変化しています。最新の市場動向を「The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025」でご確認ください。
Bonfiglioli社が、単一のプラットフォームをデプロイして統合に関するあらゆる課題に取り組んだ方法をご覧ください。「このプラットフォームはデータの所在や送信先に関係なく、IT部門が完全な透明性と制御を確保しながら、ローコード・オートメーションのビジネス・ニーズに対応します。」 Bonfiglio社、インテグレーション・アーキテクト、Fabio Zoboli氏
webMethods Hybrid Integrationが、AI、API、アプリ、データを、3つの主要なiPaaSユースケースのセルフガイド付きハンズオン・ツアーで統合する方法をご覧ください。
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エージェント型AIの時代にハイブリッドクラウドの価値を最大限に引き出しましょう。