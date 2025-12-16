ネイティブ統合は通常、ソフトウェア・プロバイダーのエンジニアによって構築・保守され、多くの場合、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を使用してプラットフォームを接続します。「ネイティブ」という用語は、最も技術的に正確な使用法であり、Google MeetとGoogle カレンダーの統合など、同じ組織が作成したアプリケーション間の統合を指します。実際には、「ネイティブ統合」は、統合に関与するプラットフォームの1つによって提供される統合を指すために一般的に使用されます。

Salesforce社、Google社、Microsoft社、Shopify社が提供するプラットフォームなどの多くのプラットフォームは、「ネイティブ」と呼ばれる多くの最適化された統合を主要な機能とするマーケットプレイスを提供しています。ZoomとGoogle カレンダーの統合は、ネイティブのようなユーザー・エクスペリエンスを提供します。統合はGoogle社のWorkspace Marketplaceで見られ、ユーザー・データ、誤解を招くまたは不快なコンテンツ、詐欺、その他の潜在的に不快な要素の使用を規制するGoogleによる審査プロセスの対象となります。

この種のネイティブ統合は、可能な限りシームレスに設計されており、アプリケーションの標準インターフェース内で利用できます。これらは、ある意味で、2つのアプリケーションを接続するためのすぐに使えるソリューションです。

可能な場合、組織はカスタムまたはサード・パーティー統合よりもネイティブ統合を選択することがよくあります。ネイティブ統合はサード・パーティー・ソリューションよりも摩擦が少ないことが多く、組織がカスタム統合の作成と保守にかかる時間、コスト、労力の増加を回避するのに役立つためです。

ネイティブ統合は、最も一般的に使用される主要な機能をほとんどのユーザーに提供するように設計されています。当然、一部のユースケースでは不十分です。たとえば、サポートされていないレガシー・ソフトウェアや小規模なカスタム構築のアプリケーションは、プラットフォームのマーケットプレイスでネイティブ統合を行うにはニッチすぎる可能性があります。

ネイティブ統合では、特定のユースケースでは十分な制御が提供されない場合もあります。組織では、ネイティブ統合よりも、より複雑な「if/then」インタラクション、連携されたワークフローにおける複数の異なるアプリケーション間の統合、データフローのよりきめ細かな制御、またはより具体的なコンプライアンス主要な機能が必要になる場合があります。そのような場合、組織は、統合APIや、より大きなカスタマイズを可能にし、多くのアプリケーションやシステムの統合を合理化するiPaaSや組み込みiPaaSプラットフォームなど、他の統合ソリューションを選ぶ可能性があります。