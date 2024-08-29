マスキング言語モデル（MLM）は、自然言語処理（NLP）タスクでテキストから欠落している単語を予測するために使用される大規模言語モデル（LLM）の一種です。さらに言えば、マスキング言語モデルは、テキスト内のマスキングされた単語を埋めるようモデルを訓練し、それによってテキストを完成させる最も可能性が高く一貫性のある単語を予測させることで、NLPタスク向けにトランスフォーマーモデル（特にbidirectional encoder representations from transformers（BERT）およびその派生モデルであるrobustly optimized BERT pretraining approach（RoBERTa））を訓練する手法の一つです。1

マスキング言語モデリングは、単語間の文脈的関係を理解するモデルを学習することで、感情分析からテキスト生成まで、多くのタスクを支援します。実際、研究開発者は、マスキング言語モデリングを使用して、テキスト分類や機械翻訳などのダウンストリームタスク用に、さらに教師ありファイン・チューニングを行った事前トレーニング済みモデルを作成することがよくあります。それによって、マスキング言語モデルは、現在の多くの最先端の言語モデリング・アルゴリズムを支えています。マスキング言語モデリングは言語モデルを事前トレーニングするための方法ですが、オンライン情報源では転移学習方法と呼ばれることもあります。一部の研究グループは、マスキング言語モデリング自体をエンド・タスクとして実装し始めているため、これは正しい表現である可能性があります。

HuggingFaceトランスフォーマーとTensorflowテキストライブラリーには、エンド・タスクとダウンストリーム・タスクの両方で、Pythonでマスキング言語モデルをトレーニングおよびテストするために設計された機能が含まれています。