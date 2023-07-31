メインフレーム主導の金融サービス向けデジタル・トランスフォーメーションを基盤とする銀行

記憶に新しいところでは、2008 年の「大きすぎて潰せない」危機から、一部の大手預金銀行の過剰エクスポージャーと破綻を引き起こしている現在のパンデミック後の高金利まで、私たちは世界的な経済の不確実性を経験してきました。

銀行の破綻は多くの場合、経営判断や方針の誤りの結果であるものの、モダナイゼーション施策や戦略の遅れにも一因があると考える十分な理由があります。経営幹部は、データ内のリスクを見つけるために、もっと良い分析を行えなかったのでしょうか？なぜ彼らは新しいモバイル・アプリケーションのリリースに失敗したのでしょうか？誰かがハッキングして顧客をロックアウトしたのでしょうか？

メインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーションを延期すると機会コストが発生することは誰もが知っていますが、現在運用をサポートしているシステムを変更するのは危険であるという考えがあります。

地域銀行や地方銀行では技術的リソースが不足しがちである一方、大規模機関は圧倒的な技術的負債や重いデータ移行の課題、あるいはビジネスケースの構築に苦労するといった問題を抱えています。

大規模・小規模を問わず、銀行はモダナイゼーションや移行の取り組みで一度ならず失敗を経験している可能性が高いと言えます。そうした取り組みが頓挫するたびに、組織内のITリーダーたちは「分不相応なことに手を出してしまった」と感じてきたのです。

モダナイゼーションの取り組みの変革には、メインフレーム・コードの大規模な書き換えや、骨の折れる作業で費用もかかるリフト・アンド・シフト作業を行う必要はありません。代わりに、チームはビジネスの最も重要な優先事項に合致するものをモダナイズする必要があります。

ここでは、単にモダナイゼーションの取り組みを再開するだけでなく、分散型ソフトウェアアーキテクチャの高度化や、今日の高い顧客体験の期待に応えるという文脈の中で、メインフレームの価値を大幅に高めた銀行の優れたユースケースをいくつか紹介します。