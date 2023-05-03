銀行業界を超えたメインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション

これは、メインフレームのモダナイゼーションに関する5部構成のシリーズの第1段です。モダナイゼーションにおける世界最大の課題を考えるとき、すぐに銀行業務が思い浮かびますが、それには正当な理由があります。銀行は約 15 年前に先進的なモバイル・アプリケーションをいち早く展開し、1990 年代半ばにはすでにオンラインサービスの提供を開始していました。そのずっと前から、銀行は大規模な電子決済ゲートウェイを介してやり取りし、メインフレーム・サービスを運用していました。プラットフォーム自体はその後大幅に進化しましたが、その多くは今日に至るまでビジネスの中核であり続けています。銀行に接続されたトランザクション・システムがメインフレーム環境の大部分を占めているとしても、それらは銀行だけでなく、大きなトランスフォーメーションの波の一部でもあります。メインフレームは依然として他の多くの業界のデジタル・バックボーンの重要な部分であり、金銭的動機だけではないデジタル・トランスフォーメーションのストーリーがたくさんあります。保険、自動車、小売などの他の業界におけるメインフレームのモダナイゼーションのハイライトをいくつか見てみましょう。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
メインフレームのモダナイゼーションにおいてあらゆる業種・業務で共通のパターンが1つあるとしたら、企業はクリティカルな基幹システムを中断するリスクなしに顧客のデジタル・エクスペリエンスを向上させようとしているということです。顧客はアプリやウェブサイトのエンドユーザーであったり、オフィスや現場の従業員やパートナーであったりします。顧客は、企業のビジネス ロジックとデータが自分の体験にどの程度役立つかに基づいて企業を評価しています。顧客は、バックエンドがモバイル・アプリケーションのUIを提供するSaaSプロバイダーと通信するメインフレームであるかどうかを気にしません。顧客は、システム全体がビジネス・ニーズを効率的かつ正確に満たすことを望んでいるだけです。メインフレームのデータが人間ではなく 人工知能（AI）モデルに情報を提供するような機械学習のシナリオであっても、結果として得られるAIモデルがビジネス・プロセスをサポートすることを望む顧客は存在します。
DevOpsの実践を分散アプリケーションとクラウドのみに限定する必要はありません。世界最大級の相互保険会社であるState Farm社の変革ストーリーは、アジリティーの優れた先導例となっています。成熟した業界では、保険会社には依然として将来の不確実性が多くあります。新しいスタートアップが毎日登場し、オンライン価格見積もりやモバイル請求処理アプリなどの機能に対する顧客の需要を高めています。State Farm の開発チームは、自社開発の DevOps トランスフォーメーション真っ只中にあり、自社開発のオートメーションとテストツールを Jenkins と Git と組み合わせて、新しいアプリの配信とデプロイメントに使用していました。これらは、主力のIBM Z メインフレームサーバーのデータを活用します。その一部は 50 年もの間継続的にオペレーションを実行しています。顧客向けアプリや API 対応サービスへの変更がより速いスピードで導入され始めると、ボトルネックが明らかになりました。バックエンド・サービスは、それに対応するのに十分な俊敏性で変更できませんでした。さらに、変更を行うことができる経験豊富なメインフレーム開発者が不足していました。IBM® Developer for z/OSの開発・デバッグ環境を活用し、バージョン管理やチェックインのためにGitと直接統合することで、開発チームの新人も直感的で馴染みのあるワークフローでIBM Z上のメインフレームアプリケーションを更新することができました。「当社が利用しているIBM zのシステムは、堅牢で安全、かつ信頼性の高い基盤で成長を支援するものです。私たちは、Zの開発担当者が効率性と速度の向上を達成できるようにサポートするだけでなく、新入社員がプラットフォーム上で快適に仕事ができるように支援し、プラットフォーム間で全員が協力して迅速なイノベーションを実現できるようにしたいと考えていました」と、State Farm社のテクノロジー・アーキテクチャ担当ディレクターのKrupal Swami氏は言います。
ある大手自動車企業は、新しい車載アプリケーションやサービスに最新のデータを取り込む際に、コアシステムに依存しています。既存の社内ソースコード管理システムは、ミッションクリティカルなメインフレームアプリケーションの安定性に影響を及ぼし始めており、新しい開発者は、各変更が影響する可能性のある依存関係を可視化することが困難でした。同社は、メインフレーム・チームをIBM DBB（依存関係ベースのビルドの可視性を向上させる）を備えたIBM IDZ（IBM Developer for z/OS）での開発に切り替え、IBM UrbanCode Deployを使用して高度に分散したターゲット・システムにアジャイルなアップデートを提供しました。
大手小売企業では、顧客対応の新しい機能を作成する過程で、必然的に多くのメインフレームアプリケーションが蓄積されます。数年後には、アプリとメインフレーム間の相互依存性を明らかにすることが困難になるため、この拡張されたアプリケーション資産の合理化は、多くの熟練した人材によるフルタイムの仕事が必要になります。さらに問題を複雑にしているのは、新しい開発従業員が、前の世代の開発者や IT リーダーが行ったアーキテクチャやソフトウェアに関する決定についてほとんど透明性を得られず、さらに非生産的な作業が生じることです。IBM ADDI ( Application Discovery and Delivery Intelligence )を使用すると、上級開発者と若手開発者の両方が、すべてのメインフレームアプリケーションを新しいアプリやサービスとともに分析できます。相互依存関係の迅速な発見とドキュメンテーションにより、ITOps チームとソフトウェア配信チームを組み合わせて、導入された変更の影響を理解できるようになりました。
興味深いことに、こうした変革の事例は金融業界の外で起こったものの、そのほとんどがメインフレーム上で実行される可能性が高い、1つ以上の重要な取引プロセスに依存しています。ある意味、モダナイゼーションの物語を再び銀行へと結びつけているのです。新しいハイブリッドクラウドのユースケースは、一部の推論、データ処理、セキュリティーのワークロードをメインフレーム上に選択的に併置することで、より高い性能と優れたデータ保護を実現し、チームがメインフレームの常時稼働のパワーでクラウドの弾力性を実現するのを可能にしています。いずれの場合も、生産性における新たなフロンティアを開拓するには、開発者のメインフレームでの作業体験をモダナイズする必要があるため、経験豊富なビジネス開発者と新しい人材の両方がモダナイゼーションの取り組みに参加できるようになります。詳細はこちら、このシリーズの他の記事をご覧ください。
©2023 Intellyx LLC.この文書の編集責任は Intellyx が負います。このコンテンツの生成にAIチャットボットは使用されていません。本記事の執筆時点において、IBMはIntellyx社の顧客です。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
IBM zSystemsは、最新のz/Architectureハードウェア製品群であり、z/OS、Linux、z/VSE、z/TPF、z/VM、およびzSystemsソフトウェアを実行できます。
ITインフラストラクチャー全体のセキュリティー、信頼性、コントロールを維持しながら、ミッション・クリティカルなワークロードを処理できるように設計されています。
IBMと共に、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズしてデジタル変革を加速しましょう。
IBM ZとTelumのパワーを解き放つことで、データを保護し、性能を最適化し、AIの洞察をリアルタイムで獲得します。速度・拡張性・安全性の実現のために設計された、業界をリードするメインフレーム・ソリューションとプロセッサーで、企業の未来を構築します。