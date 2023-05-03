銀行業界を超えたメインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション

興味深いことに、こうした変革の事例は金融業界の外で起こったものの、そのほとんどがメインフレーム上で実行される可能性が高い、1つ以上の重要な取引プロセスに依存しています。ある意味、モダナイゼーションの物語を再び銀行へと結びつけているのです。新しいハイブリッドクラウドのユースケースは、一部の推論、データ処理、セキュリティーのワークロードをメインフレーム上に選択的に併置することで、より高い性能と優れたデータ保護を実現し、チームがメインフレームの常時稼働のパワーでクラウドの弾力性を実現するのを可能にしています。いずれの場合も、生産性における新たなフロンティアを開拓するには、開発者のメインフレームでの作業体験をモダナイズする必要があるため、経験豊富なビジネス開発者と新しい人材の両方がモダナイゼーションの取り組みに参加できるようになります。詳細はこちら、このシリーズの他の記事をご覧ください。

