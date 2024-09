State Farm

State Farm社は、分散プラットフォーム向けDevOpsの実装で成果を挙げたことを踏まえ、同じ改善点の多くがIBM z/OSシステムにも適用できると認識しました。「メインフレーム・プロセスの成熟度と分散システムから学んだ教訓を認識することで、DevOpsを実装して実際の改善点を確認できる強力な基盤が持てたと感じました」と Moncelle氏は言います。

すべての企業システムで開発サイクルを標準化するにあたり、State Farm社ではオープンソース、自社で開発したプロプライエタリのツールを組み合わせて使用し、既存のコア・アプリケーションの保守と新機能の構築に最新の統合DevOpsシステムを提供しています。State Farm社は、GitやJenkinsのような人気のあるオープンソースのツールを使用することで、これらのツールに関する幅広い知識を同社内と業界の両方で活用することができました。

また、同社では、IBM Developer for z/OSを含む最新の統合開発環境(IDE)も稼働しており、よりシームレスで統合されたエクスペリエンスを開発者に提供しています。「IBM Developer for z/OSはGitにシームレスに統合されているため、開発者は移行しやすくなっています」とMoncelle氏は述べています。「私たちは開発ツールには一切関知せず、開発者には単一ソリューションの使用を強制していません。IBM Developer for z/OSは優れたソリューションで、他のソリューションも並行して使い続けています。私たちにとって、これはオープンなDevOpsの考え方の一部にすぎません。フレームワーク全体を変更することなく、ツールの入れ替えができます。」

IBM Developer for z/OSには統合デバッガーが含まれており、開発者はコンテキストに応じてコードを即座にチェックして調整できます。

Moncelle氏は次のように述べています。「コードが開発者の手元から離れたらすぐに、セキュリティに関するヒントを提供し、潜在的な問題について迅速にフィードバックを提供できます。当初は懐疑的だった人たちもこの変更を非常に支持しており、これが開発サイクルの短縮につながっていると見ています。」

同氏は次のように付け加えました。「一般的に言えば、以前は手作業で人間の努力に依存していた多くの作業が、現在では自動化されつつあります。これにより開発者の時間と労力が節約され、開発者はイノベーションにさらに集中できるようになり、継続的な改善の好循環が生まれます。」