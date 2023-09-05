オープンソースソフトウェア と DevOps は共通の哲学と技術的基盤を共有しています。一方を理解することは、もう一方の理解に不可欠です。

DevOpsは、ソフトウェアのライフサイクル全体にわたるより良いコミュニケーションとコラボレーションを促進する一連の考え方、文化、および一連の技術的実践です。ツールベースの自動化は重要なイネーブラーですが、DevOpsは技術的な取り組みというよりは、人間の認識と行動の変化です。

多くの組織のDevOpsチームは、開発者やオペレーション担当者と協力し、ライフサイクルの 継続的統合および継続的デプロイ(CI/CD) 部分を支援する様々なオートメーション技術を組み立て・管理しています。これらは私たちがDevOpsツールチェーンと呼ぶものです。

GitOps はCI/CDの重要な推進手段であり、ひいてはDevOpsにも影響を与えます。GitOps は、動的な運用環境を大規模にサポートする不変のインフラストラクチャへのモデル駆動型、構成ベースのデプロイメントを考慮した、運用のためのクラウドネイティブモデルです。

GitOpsという名前は、非常に人気のあるオープンソースのコード管理ツールであるGitにちなんで付けられています。GitやGitOpsのような標準ツールとプロセスを導入することで、組織の開発実践が強化され、ビジネスの成果をより効果的に実現できるようになります。

Gitをベースとした標準的なパイプラインを使用してアプリケーションの開発とデプロイをオーケストレーションできるようにすることで、チームの生産性が向上します。

メインフレーム開発者は他の全員と同じチームに属すべきなので、開発ライフサイクルに積極的に関与すべきです。その結果、メインフレームの包括性を実現するための最適なアーキテクチャーは、メインフレーム上でのアクティビティーと、より広範なDevOpsツールチェーンへの統合のバランスが取れています。

このようなアーキテクチャーには、多くのオープンソース要素が含まれています。そのようなソフトウェアの一つのソースが、Linux Foundationがホストし、IBM、Broadcom、Rocket Softwareなどが推進する Open Mainframe Project (OMP)です。

OMPの主力プロジェクトは Zowe です。Zoweの目標は、メインフレーム開発者が一流のDevOps参加者となるために必要なすべてのツールを備えさせることです。開発プロセスの継続的統合(CI) の適用時も、ソフトウェアを本番環境にデプロイする際も同様です。

OMP は、IBM の Z メインフレーム用オペレーティング システムであるIBM z/OSをベースに Zowe を開発しました。Zoweは、将来の開発をサポートするアプリケーション、API、およびオペレーティング・システム機能のコア・セットを含むソフトウェア・フレームワークです。

Zoweは、開発者にz/OSと対話するための最新のインターフェースを提供し、最新のクラウド環境と同じようにメインフレームで作業できるようにします。サードパーティベンダーは、Zowe機能を商用開発ツールに組み込むためのプラグインや拡張機能を作成することもできます。IBM もオープンソースベースの Wazi を推進しています。Waziは、クラウドネイティブのDXをz/OSに提供し、IBM Cloudでz/OSのクラウドネイティブな開発とテストを行うためのツール・ファミリーです。Waziを使用すると、開発者はz/OS開発およびテスト・システムを迅速に立ち上げたり、オンプレミスのメインフレームLPAR（論理パーティション）から独自のカスタム・イメージを作成したりできます。