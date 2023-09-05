これは、メインフレームのモダナイゼーションに関する5部構成のシリーズの第4段です。
メインフレームを現代のクラウド中心のIT環境で主流化する秘訣は、メインフレームでのエクスペリエンスを、メインフレーム以外でのエクスペリエンス、特に開発者エクスペリエンス（DX）のようにすることです。
これまで、メインフレームでの作業は分散環境とは全く異なる体験でした。メインフレームにはグリーンスクリーン端末(またはターミナルエミュレータ)、メインフレーム専用のツールやプログラミング言語、そしてデータの整理・アクセス、セキュリティ管理、OSレベルの機能の活用など、まったく異なる方法が搭載されていました。
しかし、メインフレーム上で最新のDXを開発者に提供するには、新しいスキルだけでは不十分です。開発者は、使用するツールを実際に操作する必要があります。つまり、クラウドで作業しているときでも、テクノロジーを自分のものにできるような深い関係が必要です。
この深い関係の鍵は、オープンソース・ソフトウェアです。
オープンソースソフトウェア と DevOps は共通の哲学と技術的基盤を共有しています。一方を理解することは、もう一方の理解に不可欠です。
DevOpsは、ソフトウェアのライフサイクル全体にわたるより良いコミュニケーションとコラボレーションを促進する一連の考え方、文化、および一連の技術的実践です。ツールベースの自動化は重要なイネーブラーですが、DevOpsは技術的な取り組みというよりは、人間の認識と行動の変化です。
多くの組織のDevOpsチームは、開発者やオペレーション担当者と協力し、ライフサイクルの 継続的統合および継続的デプロイ(CI/CD) 部分を支援する様々なオートメーション技術を組み立て・管理しています。これらは私たちがDevOpsツールチェーンと呼ぶものです。
GitOps はCI/CDの重要な推進手段であり、ひいてはDevOpsにも影響を与えます。GitOps は、動的な運用環境を大規模にサポートする不変のインフラストラクチャへのモデル駆動型、構成ベースのデプロイメントを考慮した、運用のためのクラウドネイティブモデルです。
GitOpsという名前は、非常に人気のあるオープンソースのコード管理ツールであるGitにちなんで付けられています。GitやGitOpsのような標準ツールとプロセスを導入することで、組織の開発実践が強化され、ビジネスの成果をより効果的に実現できるようになります。
Gitをベースとした標準的なパイプラインを使用してアプリケーションの開発とデプロイをオーケストレーションできるようにすることで、チームの生産性が向上します。
メインフレーム開発者は他の全員と同じチームに属すべきなので、開発ライフサイクルに積極的に関与すべきです。その結果、メインフレームの包括性を実現するための最適なアーキテクチャーは、メインフレーム上でのアクティビティーと、より広範なDevOpsツールチェーンへの統合のバランスが取れています。
このようなアーキテクチャーには、多くのオープンソース要素が含まれています。そのようなソフトウェアの一つのソースが、Linux Foundationがホストし、IBM、Broadcom、Rocket Softwareなどが推進する Open Mainframe Project (OMP)です。
OMPの主力プロジェクトは Zowe です。Zoweの目標は、メインフレーム開発者が一流のDevOps参加者となるために必要なすべてのツールを備えさせることです。開発プロセスの継続的統合(CI) の適用時も、ソフトウェアを本番環境にデプロイする際も同様です。
OMP は、IBM の Z メインフレーム用オペレーティング システムであるIBM z/OSをベースに Zowe を開発しました。Zoweは、将来の開発をサポートするアプリケーション、API、およびオペレーティング・システム機能のコア・セットを含むソフトウェア・フレームワークです。
Zoweは、開発者にz/OSと対話するための最新のインターフェースを提供し、最新のクラウド環境と同じようにメインフレームで作業できるようにします。サードパーティベンダーは、Zowe機能を商用開発ツールに組み込むためのプラグインや拡張機能を作成することもできます。IBM もオープンソースベースの Wazi を推進しています。Waziは、クラウドネイティブのDXをz/OSに提供し、IBM Cloudでz/OSのクラウドネイティブな開発とテストを行うためのツール・ファミリーです。Waziを使用すると、開発者はz/OS開発およびテスト・システムを迅速に立ち上げたり、オンプレミスのメインフレームLPAR（論理パーティション）から独自のカスタム・イメージを作成したりできます。
WaziコンポーネントをIBM Cloudで実行するのは自然な流れですが、オープンソースのメインフレームDevOpsクラウド・ストーリーは他のクラウドにも広がっています。
たとえば、AWSは、いくつかのハイブリッド戦略に従って、メインフレームのワークロードをモダナイズするためのマネージド・ランタイム環境を提供しています。IBM Z and Cloud Modernization StackはAWSのRed Hat OpenShift上で動作します。このスタックには、コンテナ化されたモダナイゼーション・ツールとz/OS環境に接続する機能が含まれています。
DevOpsエンジニアはまた AWSおよびIBM zSystemsメインフレーム全体でDevOps自動化を実装するための基盤としてRed Hat Ansible Automation Platformを運用できます。
また、Microsoft Azure は DevOps への取り組みをメインフレームと結びつけています。Azure DevOpsソリューションはDevOps for zSystemsと連携し、Azureサービスとz/OS環境を横断して、zSystemsとAzure全体にわたるソフトウェア開発ライフサイクルをオーケストレーションします。
最後に、AWS と同様に、Red Hat Ansible Automation Platform は Azure 上のマネージドプラットフォームとして動作し、メインフレームを多数の Azure ベースのサービスと統合します。実際、開発者は Ansible Visual Studio Code拡張機能を使用して、IBM Z コレクションを使用する Ansible プレイブックを開発できます。
IBMは、唯一残っているメインフレーム・メーカーという独自の地位により、より広範なメインフレーム・コミュニティの中で市場をリードする役割を果たしています。
メインフレームは現代のビジネスのミッションクリティカルなプラットフォームとして驚くべき歴史を持っていますが、IBMはメインフレームがより広範なエンタープライズITのランドスケープで適切に機能しなければならないと認識した最初の企業でもあります。
パブリッククラウドを活用することは、このストラテジーに欠かせません。メインフレームはIBM Cloudの中核を成すものであり、AWSとAzureの両社は、メインフレームをクラウド環境における主要な構成要素とする取り組みにおいて、IBMの確固たるパートナーです。
Copyright © Intellyx LLC. IBM は現在 Intellyx の顧客です。Broadcom、Microsoft、Rocket Softwareは、Intellyxの元顧客です。この記事の最終的な編集権はIntellyxが保持しています。この記事の執筆にはAIは使用されていません。
