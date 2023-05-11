これは、メインフレームのモダナイゼーションに関する5部構成シリーズの第2部です。

「クラウドでメインフレーム・アプリケーションをモダナイズする」というフレーズを聞くと、最初に思いつくのは移行についてでしょう。でも、すぐに結論を出さずに考えてみましょう。誤解を取り除くと、メインフレームからの移行は必ずしも最適なアプローチではありません。今日のメインフレームは非常に高速で、驚くほどスケーラブル、そして信じられないほど信頼性が高く、現在稼働している多くのメインフレームは、何十年も全くダウンタイムなしで稼働し続けています。そのとおりです。ファイブナインではありません。シックス・ナインでもありません。すべてのナイン、つまり100%のアップタイムです。そのため、フォーチュン100企業の3分の2が、ミッションクリティカルな取引に自社の大型メインフレームを利用しているのも当然です。銀行、航空会社、保険会社、小売業……そのリストは尽きません。世界経済は、毎日毎分メインフレームに依存しています。しかし（もちろん「しかし」があります）、これらの企業もデジタル・トランスフォーメーションの最中にあります。新たな経済と顧客の圧力により、企業はイノベーションを余儀なくされ、テクノロジーを活用して顧客価値を提供する方法を再考する必要に迫られています。このような変革には必ずクラウドが含まれており、そうなると、メインフレームのモダナイズがすぐに議論に上がります。AWSやMicrosoft Azure、その他の主要なクラウド・プロバイダーは、すべてのエンタープライズ・ワークロードをクラウド上で実行したいと考えていますが、メインフレームの顧客のほとんどには、メインフレームとクラウドの連携戦略の方が適していると認識しています。唯一の現役メインフレーム・ベンダーであり、クラウド・プロバイダーでもあるIBMは、長年メインフレーム・プラットフォームに依存してきた企業の現代的デジタル・ニーズに応えるために、メインフレームとクラウドを組み合わせることを推進しています。それでも「メインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーション ＝ 移行」であるとお考えですか？ここでは、さまざまなメインフレーム／クラウド連携シナリオを見て、どの方法が最も価値を提供でき、コストを削減し、何よりも顧客中心のデジタル・トランスフォーメーション目標を達成できるかを見てみましょう