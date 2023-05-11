これは、メインフレームのモダナイゼーションに関する5部構成シリーズの第2部です。
「クラウドでメインフレーム・アプリケーションをモダナイズする」というフレーズを聞くと、最初に思いつくのは移行についてでしょう。でも、すぐに結論を出さずに考えてみましょう。誤解を取り除くと、メインフレームからの移行は必ずしも最適なアプローチではありません。今日のメインフレームは非常に高速で、驚くほどスケーラブル、そして信じられないほど信頼性が高く、現在稼働している多くのメインフレームは、何十年も全くダウンタイムなしで稼働し続けています。そのとおりです。ファイブナインではありません。シックス・ナインでもありません。すべてのナイン、つまり100%のアップタイムです。そのため、フォーチュン100企業の3分の2が、ミッションクリティカルな取引に自社の大型メインフレームを利用しているのも当然です。銀行、航空会社、保険会社、小売業……そのリストは尽きません。世界経済は、毎日毎分メインフレームに依存しています。しかし（もちろん「しかし」があります）、これらの企業もデジタル・トランスフォーメーションの最中にあります。新たな経済と顧客の圧力により、企業はイノベーションを余儀なくされ、テクノロジーを活用して顧客価値を提供する方法を再考する必要に迫られています。このような変革には必ずクラウドが含まれており、そうなると、メインフレームのモダナイズがすぐに議論に上がります。AWSやMicrosoft Azure、その他の主要なクラウド・プロバイダーは、すべてのエンタープライズ・ワークロードをクラウド上で実行したいと考えていますが、メインフレームの顧客のほとんどには、メインフレームとクラウドの連携戦略の方が適していると認識しています。唯一の現役メインフレーム・ベンダーであり、クラウド・プロバイダーでもあるIBMは、長年メインフレーム・プラットフォームに依存してきた企業の現代的デジタル・ニーズに応えるために、メインフレームとクラウドを組み合わせることを推進しています。それでも「メインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーション ＝ 移行」であるとお考えですか？ここでは、さまざまなメインフレーム／クラウド連携シナリオを見て、どの方法が最も価値を提供でき、コストを削減し、何よりも顧客中心のデジタル・トランスフォーメーション目標を達成できるかを見てみましょう
メインフレームを利用している一部の企業では、モダナイゼーションが優先事項ではない場合があります。「壊れていなければ直すな」という格言の通り、いくつかのメインフレーム・アプリケーションは現在でも新規導入時と同じように価値を提供し続けています。そのようなアプリをそのままにしておくことが最良のビジネス判断である場合もありますが、変化する顧客ニーズに応えるための組織のイノベーション能力を低下させる可能性もあります。変更を加えることと現状維持のメリット・デメリットを慎重に比較することが重要です。一方で、メインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーションでは、古いアプリケーションを更新したり、新しいメインフレーム・アプリケーションに置き換えたりする取り組みもあります。ただし、メインフレーム・モダナイゼーションでは、メインフレームとクラウド・ベースの機能を何らかの形で組み合わせて利用することが必要になります。メインフレーム・アプリケーションをクラウドで動作するようにリファクタリングすることも、モダナイゼーション戦略として時々検討されます。たとえば、COBOLをJavaに変換して、クラウドでそのまま実行する場合や、クラウドネイティブな再アーキテクチャー・イニシアチブの一環として実行する場合です。また、メインフレームのMIPSコストを削減することが、一部またはすべてのアプリケーションをクラウドに移行するビジネス上の動機となることもあります。「顧客はより少ないリソースでより多くのことを実現したいと考えています」とAWS WW GTMメインフレームのSteven Steuart氏は説明します。「当社のお客様は、AWSに移行する形でも（たとえばMIPS消費を削減するために）、メインフレーム上で処理し、AWS上で消費する形でも、変革を実現できます。」
企業は、メインフレームをアプリケーションの実行とデータの格納の両方に利用しています。モダナイゼーションの考慮事項は目的ごとに異なることがよくあります。メインフレームとクラウドのどちらを使うべきかを、「どの作業にどのツールが適しているか」という観点で考えることが、コスト効率の高いモダナイズ判断の中心となります。コアのトランザクション処理をメインフレームに残すことは、シンプルでリスクの低い決断です。一方、分析や顧客体験アプリなどのワークロードをクラウドで実行することで、コストが削減され、クラウド・ベースのサービスのパワーが最大限に発揮されます。実際、多くの場合、問題はアプリケーションの稼働場所よりもデータに関することが多いです。たとえば、メインフレーム・データを使用してモバイル・アプリをサポートすると、メインフレーム処理コスト、データ転送コスト、ネットワークのレイテンシーの問題により、費用と時間がかかる可能性があります。読み取り専用アクセスをサポートするためにメインフレーム・データをクラウドに選択的に複製することでこのような問題を解決することはできますが、これはデータへのリアルタイム・アクセスがそれほど重要でない場合にのみ適切です。データが存在する場所に最も近いリアルタイムでの推論は、最新のIBM z16メインフレームが提供する競争優位性の一つです。他の場合では、目標はメインフレーム・データへのアクセスをクラウド・ベースのアプリケーションやサービスに拡張することです。こうして、組織はメインフレーム上のデータの価値をITランドスケープ全体にわたって活用できるようになります。
ベビーブーマー世代のメインフレーム開発者が退職する中、メインフレームベースの組織は新しい人材を活性化させる必要があります。しかし、そのようなプロフェッショナルは、グリーンスクリーン端末の前に座り続けたいとは思いません。彼らは、現代的な開発ツールを使い、クラウドベースの最新環境で働きたいと考えています。そこで登場するのがIBM Wazi Developer for Workspacesです。Waziは、ブラウザベースのIDEを備えた開発環境で、開発者やテスターがどこからでもメインフレームアプリケーションを構築、テスト、実行できます。AWSはWaziを全面的にサポートしています。AWSのSteuart氏は次のように指摘します。「IBMのWaziは、IBMのZ and Cloud Modernization Stackの一環として、AWS Marketplaceですでに利用可能です。」Waziは、クラウド上でz/OSメインフレームアプリを扱う開発者に対して現代的な体験を提供することで、世代間のメインフレームスキル不足の問題に対応します。さらに、IBMはIBM Cloud上でIBM Wazi as a Serviceを提供開始し、z/OS開発とテストをクラウドでサービスとして利用できるようにしました。IBM Zハイブリッドクラウド担当副社長のAndy Bradfield氏は次のように述べています。「開発者は、現代的な開発ツールや革新的なクラウド・サービスに簡単にアクセスできるようになりました。そして、ハイブリッドクラウドを活用すれば、アプリケーションをクラウドでもオンプレミスでもエッジでも、必要な場所に保持できます。」
IBMや主要クラウド・プロバイダーに加えて、若手・成熟問わず多数のベンダーが、企業がクラウドと連携してメインフレームアプリケーションをモダナイズするためのツールやプラットフォームを提供するエコシステムが存在します。ベンダーによってはDevOpsツールに注力するものもあれば、メインフレームとクラウドの統合に特化するものもあります。また、DataOpsやその他の最新データツールも多くのISVから提供されています。その結果、長年稼働してきたメインフレームから移行しようとする企業は実際には減少傾向にあり、メインフレームが現代のクラウド・ベース環境において不可欠で重要な存在であることがますます明確になっています。詳細は、本シリーズの他の記事を以下からご覧ください。
Copyright © Intellyx LLC.IBMはIntellyx社の顧客です。本記事の最終編集権はIntellyx社が保持しています。本記事の制作にはAIは使用されていません。
