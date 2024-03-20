地理空間データは、ある時点または期間における地表上または地表付近のオブジェクトやイベント、その他の特徴を記述したものです。より具体的に言うと、地理空間データとは、位置情報（座標）と属性情報（オブジェクト、イベント、または現象の特徴）と時間情報（位置と属性が存在する時間または寿命）を組み合わせたものです。例えば、誰かが「近くのブランチ・スポット」を探すためにスマートフォンをチェックするときはいつも、地理空間データに頼って答えを出しているのです。

地理空間データセットは大規模であり、国勢調査からの人口統計情報だけでなく、衛星、 LiDAR 、携帯電話などの技術データソースからの情報も含めることができます。地理空間データ セットには、ベクトルとラスターという 2 つの主なデータ タイプがあります。ラスター・データは、標高、気温、さらには土地利用など、各セルに関連付けられた空間情報を持つピクセルのグリッドまたはセルで構成されます。ベクトル・データとは、地理空間要素をx座標とy座標で表現したものです。

