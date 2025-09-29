地理空間データは、地表上または地表近くの場所にあるオブジェクト、イベント、またはその他の特徴を記述する情報です。地理空間データは通常、位置情報（通常、地球上の座標）と属性情報（関係する物体、事象、現象の特徴）に時間情報（位置と属性が存在する時間または寿命）を組み合わせたものです。

提供される場所は、短期的に見て静的なもの（例えば、機器の位置、地震イベント、貧困にあえぐ子どもたち）の場合もあれば、動的なもの（例えば、移動する車両や歩行者、感染症の広がり）の場合もあります。

地理空間データは一般的に、さまざまなフォーマットの多様なソースから得られた大規模な空間データ・セットを含み、国勢調査データ、衛星画像、気象データ、携帯電話データ、描画画像、ソーシャル・メディア・データなどの情報を含むことができます。地理空間データは、従来のビジネス・データと組み合わせて発見、共有、分析、使用できる場合に最も役立ちます。

地理空間分析は、従来のタイプのデータにタイミングと位置を追加し、データの視覚化を構築するために使用されます。これらの視覚化には、過去の変化と現在の変化を示す地図、グラフ、統計、カートグラムが含まれます。この追加のコンテキストにより、イベントのより完全な全体像が得られます。巨大なスプレッドシートでは見落とされがちな洞察が、認識しやすい視覚的なパターンと画像で明らかになります。これにより、予測がより速く、簡単に、そしてより正確になります。

地理空間情報システム（GIS）は、特に視覚的表現内のデータの物理的マッピングに関連します。例えば、ハリケーン・マップ（位置と時刻を示す）に、落雷の可能性があるエリアを示す別のレイヤーを重ねると、GISが動作していることがわかります。