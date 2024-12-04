ライブ・ストリーミングは、人々がコンテンツを提供し、つながる方法を一新しました。視聴者は、コンサート、スポーツ中継、製品発表、Webセミナー、ビデオ・ゲーム配信などのイベントにリアルタイムかつグローバルにアクセスできます。一方、企業やコンテンツ配信者は、より没入感のある（かつ即時性の高い）コンテンツを手軽にライブ配信できます。

従来の放送と比較すると、ライブストリーミングは次の点で異なります。

プラットフォームと送信方法。従来の放送が電波を通じてラジオ局やテレビ局に信号を送信するのに対し、ライブ・ストリーミングはインターネット接続を利用してデジタルの音声や映像コンテンツを配信します。

オーディエンスの範囲と規模。放送局は通常、特定の国や地域で幅広いオーディエンスにリーチすることを目指しています。ライブ・ストリームの配信者は世界中のオーディエンスにリーチできますが、多くの場合、特定の層の人々（ボクシングのファンやアドベンチャー・ゲームの愛好家など）にリーチすることを目指しています。

スケジュール設定と柔軟性。従来の放送は通常、放送局やチャンネル、放送事業者によって決められた固定スケジュールに従い、視聴者に計画的で一貫した視聴体験を提供します。ライブ・ストリーミングは誰でも制作でき、いつでも配信・視聴することができます。

双方向性。従来の放送は主に一方向の通信に使用され、局またはチャンネルが顧客のテレビやラジオにコンテンツを送信するものです。反対に顧客は放送番組とやり取りできません。ライブ・ストリーミングは双方向のコミュニケーションを可能にします。視聴者はチャット、コメント、リアクションの機能で配信側と直接対話できる場合が多いです。

コストとアクセシビリティー。放送ではコンテンツの制作者が（インフラや設備に）多額の先行投資を行う必要があり、顧客がテレビやラジオ機器を所有する必要があります。ライブ・ストリーミングで使用するインフラや設備はそれより安価で、インターネットに接続できるデバイスならどれでもコンテンツを視聴できます。

ストリーミング技術と機能が進化するにつれて、ライブ・ストリーミングの視聴者数や、それがビジネスにもたらす有用性は今後も拡大していくと考えられます。2024年第3四半期には、世界中のインターネット利用者のほぼ30％が、毎週何らかのライブ・ストリーミング・コンテンツを視聴していました。1さらに、世界のライブ・ストリーミング市場は2025年から2029年の間に200億米ドル以上拡大すると予測されています。2

そのため、ライブ・ストリーミングは、魅力的で革新的なエンターテインメント、教育プログラム、ビジネス製品によって世界中のオーディエンスにリーチしようとしている企業には強力なツールとなります。