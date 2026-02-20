ますます、効果的な人間とAIのコラボレーションへの道は、テクノロジーの採用と同様に、組織のオペレーティング・モデルにかかっています。一部のプロセスを自動化するだけでは、大幅な生産性の向上や、AIが支援できる広範なビジネス・トランスフォーメーションを促進することは困難です。

IBM Institute for Business Value（PDF）によると、オペレーティング・モデルを企業変革の究極の推進力（ドライバー）と見なす組織は、収益性、収益成長、イノベーション、および従業員の定着率において同業他社を上回っています。多くの場合、この競争上の優位性は、エコシステム全体での大規模なコラボレーションを可能にするインフラストラクチャーやプラットフォームへの投資によってもたらされます。

最近、Open Machine社のCEOであるAllie K. Miller氏は、IBMのDavid Levyに対し、AIを単に人間の行動を再現するだけの単純な生産性ツールと見なすことに異議を唱えました。同氏は次のように述べています。「些細な効率や生産性ばかりを考えているのであれば、例えば、Eメールをより速く書くことや、SQLクエリーをより速く書くことだけを考えているのであれば、結局は依然としてそのEメールを書き、そのSQLクエリーを書いていることになります。」また、同氏は次のように付け加えました。

「もしかしたら、そもそもそのEメールを書く必要さえない、という世界線があるかもしれません。そして、そもそも、そのSQLクエリーを書く必要さえないはずなのです」。

真の価値を獲得するには、企業の組織化および運営方法における根本的な変革が求められます。純粋に人間のワークフローに基づいて設計された従来のオペレーティング・モデルは、組織がAIとのコラボレーションを統合しようとする際、しばしば障害となります。この状況により、ビジネス・リーダーには、ワークフローや意思決定プロセスの再設計が求められています。これにより、AIシステムが日常的な意思決定を自律的に処理できるようにする一方で、極めて重要な選択については人間による適切な監視を確保する必要があります。

AIが従来人間が行っていたタスクを担うようになるにつれ、チームや役割の再編が必要になる可能性があります。しかし、先見の明のある組織は、職務を削減するのではなく、人間ならではの貢献を重視するように役割を再定義することになります。

こうした課題に取り組むには、何よりもリーダーが、実験と学習の文化を育むことが求められます。イノベーションの気運を高め、成果に重点を置くことで、企業は長期にわたって人間とAIのコラボレーションから価値を引き出せるようになります。

あるいは、Miller氏がIBMのポッドキャスト・番組「AIの活用」に出演した際に述べたように、「馬をより速く走らせることだけに集中していると、自動車の登場を見逃してしまうことになります」。