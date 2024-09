世界中で、ソフトウェア開発者の需要が高まっています。 実際、米国労働省は、ソフトウェア開発者の雇用機会が2031年までに25%増加すると予想しています。 同時に、ソフトウェアエンジニアの世界的不足は2030年までに8,520万人に達する可能性があると推定されています。 ソフトウェア開発者の需要と供給の不均衡は、何らかの対策が講じられない限り、時間の経過とともにさらに深刻化するでしょう。

「お客様がこのトレンドに積極的に対処できるよう支援するために、私たちは生成AI対応のペアプログラミングの検討を開始しました」とIBMコンサルティングのパートナーでグローバル・ハイブリッドクラウド・オートメーション・リーダーであるジェリー・レイタオン氏は次のように説明します。「私たちは初期のテストで、生成AIが開発者にとって力を倍増させるものとして機能することを目の当たりにしました。 開発中の新しいコードは言うまでもなく、リファクタリングとモダナイズが必要なレガシー・コードが数多くあります。 生成AIは、これらの優先事項のバランスを取る上で重要な役割を果たします」とレイタオン氏は言います。 実際、Gartnerは「2025年までに、製品開発ライフサイクルの80%で生成AIコード生成が活用され、開発者はバックエンドとフロントエンドのコンポーネントと統合の検証者およびオーケストレーターとして機能するようになる」と予測しています。*

「私たちは、IBM ResearchやIBM TechnologyおよびRed Hatを集結することで、生成AIを使用してクライアントの開発者の生産性を向上できるよう支援するというミッションを開始しました。 検討すべきユースケースはたくさんあります。 私たちはAnsibleから始めることにしました」とレイタオン氏は言います。 Ansible Automation Platformは、世界中の何千もの企業のIT環境から複雑さを排除し、IT運用を自動化するのに役立つ、主要なIT自動化プラットフォームです。

「私たちは『どうすればAnsibleの学習曲線を短縮し、Ansible自動化を開発する各個人の影響力を高めることができるだろうか』と考えました」とレイタオン氏は言います。 これにより、IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeedのテクニカル・プレビューが実現しました。

* Gartner、「Emerging Tech: Generative AI Code Assistants Are Becoming Essential to Developer Experience(新興技術: 生成AIコード・アシスタントは開発者エクスペリエンスに不可欠になりつつある)」、2023年5月11日。 GARTNERはGartner, Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークで、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。