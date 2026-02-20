より具体的には、人事管理システム（HRM）はアウトプットを生成するための独自のアルゴリズムと、トレーニング中のモデル・パラメータ最適化のための複数の異なるアルゴリズムを適用する、独自のニューラル・ネットワーク・アーキテクチャーです。これらは通常、推論LLMによって支配されてきた特定のベンチマークにおける性能によってLLMと比較されますが、これは同一または標準的な比較です。人事管理システムは、推論問題専用に設計された狭いタスク固有のモデルですが、推論LLMは、推論問題（他の多くのタスクも含む）に適用できる汎用モデルです。

複雑な問題解決はできても、人事管理システムは会話やコード生成、要約など、通常生成AIモデルに付随するタスクはできません。HRMは、解決してほしい問題の種類について直接トレーニングする必要があります。一方、LLMは通常、膨大で多様なデータで事前学習され、（few-shotプロンプティングを通じて）ルールを 推論 して新しい問題を解決するよう指示されます。

HRMの概念の中心となるのは、人間の脳がさまざまなレベルや頻度で情報を処理する方法からヒントを得た、反復的なループの「階層」です。ｔ「内部ループ」は、下位の計算を高速に実行するモジュールと、その上位の計算によって下位モジュールを制御する、より低速な別のモジュールから構成されます。「外部ループ」は、モデルのアウトプットを精緻化および改善するために、内部ループが繰り返し計算を繰り返すようにガイドします。

HRMは、2025年6月にGuan Wangらによる論文でオープンソース・モデルとして初めて紹介されました。パラメーター数がわずか2700万という規模のこのモデルは、ARC-AGI、Sudoku-Extreme、Maze-Hardといった難しいベンチマークにおいて、OpenAIのo3、AnthropicのClaude 3.7 Sonnet、パラメーター数6710億のDeepSeek-R1といった、はるかに大規模なモデルを大きく上回りました。

このモデル自体は主に実験的なものであり、論文では実用的な制約と将来の改善の未開拓の道筋の両方について指摘しています。とはいえ、その成功、特にトレーニングにおける極めて高いデータ効率と、ほとんどのLLMよりも文字通り数千倍も小さいモデル・サイズを考慮すると、推論システムを拡張するための魅力的な代替アプローチと言えるでしょう。その後の研究、たとえば微小再帰復モデル（TRM）などは、HRMの基本的なアプローチを改良し、HRMが導入した斬新な技術から着想を得ることで、さらなる進歩を遂げました。