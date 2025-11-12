ERPとCRMの違い

ビジネスの自動化 ビジネス・オペレーション AI（人工知能）

ERPとCRMの違いとは

出版された 12 11月 2025
ノートPCを使用する倉庫マネージャー。

共同執筆者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

ERPとCRMの定義

エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）および顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、企業のオペレーションを効率化し、顧客体験を向上させ、デジタル・トランスフォーメーションを推進するための不可欠なソリューションです。

どちらのシステムもデータを収集、一元化、分析して、部門横断的なチームがより良い意思決定を行えるようにします。一方、ERPとCRMはオペレーションの異なる側面に重点を置いています。ERPシステムは、財務、サプライチェーン管理、プロジェクト管理、人事などの内部ビジネス・プロセス（しばしば「バックオフィス」業務と呼ばれる機能）を最適化します。CRMシステムは、企業が販売、サービス、マーケティングキャンペーンを通じてお客様とどのように関わるかに焦点を当てた「フロントオフィス」活動を強化します。

ERPとは

ERPは、組織の中核となる内部プロセスを統合および自動化するように設計されたソフトウェアの一種です。会計、調達、生産、人事などの部門を単一の統合プラットフォーム内に接続します。この統合により、財務、オペレーション、リソースをリアルタイムで可視化できます。ERPは、手作業や反復作業、データの重複を減らすことで、企業がワークフローを合理化し、精度を高め、より多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。トップクラスのエンタープライズERPプラットフォームには、SAP S/4HANAやOracleクラウドなどがあります。

CRMとは

CRMは、既存顧客および潜在顧客とのやり取りの管理と改善に重点を置いています。連絡先の詳細、顧客の注文、コミュニケーション記録などの顧客データを一元管理し、チームがよりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できるようにします。CRMは販売追跡、マーケティング・キャンペーン、カスタマー・サービスをサポートし、企業が関係を強化し、ロイヤリティと成長を促進できるよう支援します。SalesforceのようなCRMプラットフォームは、これらのシステムが顧客データを統合し、eコマースを含む複数のチャネルにわたってエンゲージメントを合理化する方法の一例となっています。

統合の力

ERPとCRMは、併用することで、より深い価値が明らかになります。個別に、それぞれが特定のビジネス上の課題をターゲットにしています。たとえば、ERPソリューションは業務効率、コスト管理、意思決定を改善します。CRMは顧客の獲得、維持エクスペリエンスを強化します。

これらのシステムを統合すると、データ・サイロが排除され、透明性が高まり、業務と顧客関係の両方について統一されたデータ・リポジトリーが提供されます。この統合により、パフォーマンスと収益性を向上させるための強力な基盤が築かれます。

最新のクラウド・ソリューションにより、ERPとCRMシステムは、新興企業や中堅企業からグローバル企業まで、あらゆる規模の組織が利用可能で、拡張可能になっています。Software-as-a-Service（SaaS）モデルを通じて提供されることが増えており、これらのシステムが分離されることはほとんどありません。多くのデプロイメントでは、ERPプラットフォーム内にCRMの機能を統合または組み込み、部門間でのリアルタイムのデータ共有を可能にし、顧客エンゲージメントと業務実行の間のギャップを埋めます。

AIの役割

人工知能（AI）は、ERPやCRMシステムの重要なコンポーネントになりつつあります。生成AIは、レポートの作成、コミュニケーションの要約、複雑なデータからの生成AIによる洞察を自動化することで、生産性を向上させる。予測AIモデルは、販売、需要、顧客行動の傾向を特定するため、より正確な計画を立てることができます。

あるシステムでは、エージェント型AIツールは自律的に行動し、AIエージェントはデータの変化に反応し、リアルタイムでワークフローを開始します。2026年までに、経営幹部の85％が、自社従業員がAIエージェントの推奨機能を使用して、リアルタイムかつデータ駆動型の意思決定を行うようになると考えています。1

AIをERPとCRMの両方に適用することで、共有データをプロアクティブな推奨事項に変え、効率と顧客体験を向上させることで統合を強化します。

バランスを見つける

ERPとCRMソリューションの適切な組み合わせを選択することは、ビジネス規模、目標、業種・業務などの要素によって異なります。これらのシステムについて検討する組織は、それぞれの役割と、それぞれがどのように相互補完するかを理解する必要があります（「ERP、CRM、またはその両方が必要か」というタイトルのセクションを参照）。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ERPとCRMの主要な機能

ERPソリューションとCRMソリューションはビジネス性能を向上させるという共有の目標を備えていますが、それをさまざまな機能を通じて達成します。

ERPの主な機能

ERPシステムは、コア・ビジネス・オペレーションを統合および自動化するように構築されています。これらは、全社的なデータの信頼できる唯一の情報源として機能し、部門全体の効率と制御を向上させます。

  • 財務管理：ERPシステムには、総勘定元帳、買掛金や売掛金、予算編成、財務報告を管理する会計ツールが含まれています。これらの機能は、収入と支出の正確な追跡をサポートし、税務および規制基準への準拠を確保するのに役立ちます。
  • サプライチェーンと 在庫管理ERPソフトウェアシステムは、企業が調達、在庫レベル、および注文の履行を監督するのに役立ちます。需要と供給をリアルタイムで可視化することで、より適切な計画を立て、無駄を削減し、在庫の問題を防ぐことができます。
  • 人事（HR）管理： ERPシステムは、従業員データを一元管理し、給与計算を自動化し、メリットを管理し、性能と採用プロセスを追跡します。これらの能力は、組織全体で一貫した人事オペレーションを維持するのに役立ちます。
  • 製造および生産計画：製品ベースのビジネスでは、ERPモジュールがスケジューリング、リソース管理、ワークフローを処理し、資材と労働力が効率的に使用されるようにします。
  • 分析とデータ駆動型の戦略：ERPプラットフォームは、マネージャーにビジネスの正常性に関する洞察を与えるダッシュボードやパフォーマンス・レポートを提供し、データ駆動型のストラテジー、予測、およびパフォーマンス管理を可能にします。
  • コンプライアンスとリスク管理：多くのERPシステムには、リスクへの影響を最小限に抑えるために、規制遵守、内部統制、監査証跡を監視するツールが含まれています。

主なCRM機能

CRMシステムは、顧客とのやり取りや販売パイプラインを管理するように設計されています。機能は、マーケティング活動や販売サイクル管理から販売後サービスや顧客維持に至るまで、カスタマー・ジャーニー全体をサポートします。

  • 分析とレポート作成：CRMダッシュボードは、コンバージョン率、顧客維持、キャンペーンの成功などのパフォーマンス指標を測定し、チームにストラテジーを改善するために必要なデータを提供します。
  • コンタクト管理：CRMシステムは、コミュニケーション履歴や取引データなど、詳細な顧客プロファイルやアカウント情報を保管し、すべてのチームが最新の記録にアクセスできるようにします。
  • カスタマー・サービスとサポート：多くのCRMには、ケース管理、チケットトラッキング、セルフサービスが含まれており、カスタマー・サポートを合理化し、顧客満足度を向上させます。
  • 統合とモビリティ：最新のCRMシステムは、多くの場合、Eメール、ソーシャル・メディア、ERPプラットフォームと統合されます。モバイル・アクセスにより、チームはどこからでもカスタマー・リレーションシップを管理できます。
  • マーケティングオートメーションこれらのCRMツールは、企業がオーディエンスをセグメント化し、マーケティング・キャンペーンを開始し、エンゲージメント・メトリクスを監視することを可能にします。オートメーションは、パーソナライズされた顧客コミュニケーションを使用して、大規模にリードを育成します。
  • 販売パイプライン管理：CRMソフトウェアは、販売ファネルのすべての段階を通じて顧客リードを追跡し、営業担当者が機会の優先順位付けを行い、収益を予測し、割り当てを管理するのに役立ちます。
AI Academy

カスタマー・サービスでAIを活用する

生成AIが、セルフサービス、ヒューマン・エージェント、コンタクト・センターの運用という3つの主要領域で、よりシームレスなエクスペリエンスで顧客を満足させ、組織の生産性を向上させる方法をご覧ください。
エピソードに移動

ERPとCRMの類似点と相違点

ERPシステムとCRMシステムはどちらもビジネス・データの管理と性能の向上に不可欠なツールですが、組織内の別々の領域で運用されています。重複する部分と異なる点を理解することは、それぞれがビジネスの成功にどのように貢献するかを明確にするのに役立ちます。

ERPとCRMの類似点

  • データの一元化：ERPシステムとCRMシステムはどちらも、データを単一のプラットフォームに統合することで、重複を減らし、部門間のアクセス性を向上させます。
  • 連携の強化：どちらのシステムも、チームが共有された最新の情報にアクセスできるようにすることで、コミュニケーションと連携を促進します。
  • 意思決定の改善：ERPとCRMはどちらも、戦略的なビジネス上の意思決定をサポートするリアルタイムのインサイトと分析を提供します。
  • 統合機能：最新のERPおよびCRMプラットフォームは、多くの場合、相互に、また他のビジネスツールと統合され、部門間の継続的な情報の流れを生み出します。
  • プロセス・オートメーション：各システムは、日常的かつ反復的なタスクを自動化し、ワークフローを合理化して効率を高め、手作業によるミスを減らします。

ERPとCRMの違い

  • ビジネス目標：ERPの目標は業務効率とコスト管理であり、CRMの目標は顧客の獲得、維持、満足度です。
  • コアユーザー：ERPシステムは、主に会計、オペレーション、サプライチェーンの各チームで使用されます。CRMシステムは、主に営業、マーケティング、カスタマー・サポートのスタッフによって使用されます。
  • データ指向：ERPデータは、財務、インベントリー、プロセスを中心に展開します。CRMデータは、購入履歴やコミュニケーション記録などの顧客情報を中心に展開します。
  • 機能：ERPは注文管理、予算編成、生産計画、給与計算などの機能を処理します。CRMはリード・トラッキング、顧客セグメンテーション、 売上予測、キャンペーン管理を管理します。
  • 主な焦点：ERPソフトウェアは、財務、調達、インベントリー、人事などの社内オペレーションを管理します。CRMソフトウェアは、販売プロセス、マーケティング、カスタマー・サービスなどの外部ビジネスのやり取りに焦点を当てています。

ERPとCRMのメリット

ERPシステムとCRMシステムはそれぞれ組織に明確な利点をもたらします。そのメリットは、事業オペレーションのさまざまな分野に提供することで生まれます。これらを組み合わせて使用すると、社内のパフォーマンスと顧客エンゲージメントの両方の全体像がわかります。

ERPのメリット

ERPシステムは、組織が内部オペレーションを管理および最適化するのに役立ちます。ERPはコア・ビジネス機能を統合することで、企業の性能の包括的な把握を可能にし、より多くの情報に基づいた意思決定をサポートします。

  • 財務管理の改善：ERPシステムは、予算編成、予測、決算処理の迅速化に役立つ正確でリアルタイムの財務データを提供します。
  • データ駆動型の意思決定：一元化されたレポート・ツールにより、リーダーは部門全体の傾向とメトリクスを分析し、証拠に基づいた迅速な意思決定を促進できます。
  • 効率と生産性の向上：請求書の処理や在庫追跡などの手動タスクの自動化により、時間を節約し、人的エラーを削減します。
  • 拡張性と柔軟性：クラウドERPシステムは、ビジネスの成長に合わせて適応し、新しい拠点、製品ライン、規制要件に対応できます。
  • オペレーション：ERPは、財務、サプライチェーン、製造、人事などの複数の部門を一貫性のあるシステムに統合することで、オペレーションの合理化に役立ちます。こうした合理化によって、冗長なデータ入力が減り、連携が改善されます。

CRMのメリット

CRMシステムは、組織がお客様を引きつけ、関与させ、維持する方法を改善することに重点を置いています。CRMプラットフォームは、顧客データとやり取りを統合することで、顧客のライフサイクル全体を通じて、よりパーソナライズされた効果的なコミュニケーションを可能にします。

  • 顧客維持率の向上：お客様の問題や嗜好に対する可視性が向上することで、企業は積極的に対応し、ロイヤリティを強化できます。
  • チーム間のコラボレーション：CRMプラットフォームは、営業、マーケティング、サポートの各チームを連携させ、洞察を共有します。この調整により、一貫したコミュニケーションとサービス品質を確保できます。
  • カスタマー・リレーションシップの強化：CRMシステムは各顧客を全方向から把握できるため、チームはパーソナライズされたエクスペリエンスとより強力なサービスを提供できます。
  • マーケティングの効果向上：CRMデータは、マーケティング担当者が適切なオーディエンスをターゲットにし、キャンペーンの性能を測定し、顧客行動に基づいてストラテジーを改良するのに役立ちます。
  • 売上と収益の増加：CRMは、リードの追跡、機会の管理、フォローアップの自動化により、営業チームが取引をより効率的に成立させるのに役立ちます。

ERPシステムとCRMシステムの統合

ERPシステムとCRMシステムを統合することで、フロントオフィスの顧客とのやり取りをバックオフィス・オペレーションとつなぐ統合プラットフォームが構築されます。この関係性により、組織の性能と顧客活動の全体像が得られ、組織は今まで以上に迅速で情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ERPシステムとCRMシステムを統合すると、一方のシステムに入力された情報が自動的に他方のシステムに更新されます。たとえば、販売オーダーがCRMで作成されると、ERP内で在庫チェック、生産計画、請求書発行をトリガーできます。この統合により、冗長なデータ入力が排除され、エラーが削減され、受注から現金化までのサイクルが短縮されます。営業チームは製品の在庫状況と料金体系を可視化し、財務チームとオペレーションは収益とフルフィルメントをリアルタイムで追跡できます。

クラウド・プラットフォームにより、ERP-CRMの統合がこれまで以上に利用しやすくなります。SAPなどの多くのベンダーは、中央データベースから操作される組み込み接続または組み合わせシステムを提供しています。このデータベースはITの複雑さを軽減し、すべてのユーザーが同じ一貫した信頼できる情報源から作業できるようにします。最終的には、統合されたERPとCRMシステムにより、組織全体が共通の目標に向けて連携します。

この統合は、ERPやCRM個々に達成できるものを超えた独自のメリットをもたらします。

ERPとCRM統合のメリット

  • エンドツーエンドの可視化：企業は、リード創出から注文の履行、支払いに至るまで、単一の接続されたワークフロー内で販売サイクル全体を追跡できます。
  • 予測と計画の強化：両方のシステムから統合された洞察により、より正確な需要予測、キャッシュフロー管理、リソースの割り当てがサポートされます。
  • 応答時間の短縮：リアルタイム同期により、組織は顧客からの問い合わせや市場の変動に迅速に対応できます。
  • 拡張性と俊敏性の向上：統合されたクラウド・ベースのシステムは、労力やインフラストラクチャーを重複させることなく、成長と適応をサポートします。
  • 協働の向上：顧客データとオペレーショナル・データの可視化により、営業、運用、財務、サービスの各チームがより効果的に連携できるようになります。
  • 統合データ・リポジトリー：共有されたリアルタイム情報によりデータ・サイロが排除され、どの部門も一貫性のある正確な記録を使用して作業できるようになります。

ERP、CRM、またはその両方が必要か。

ERP、CRM、またはその両方の組み合わせのどれを選択するかは、組織の目標、規模、運用の優先順位によって異なります。それぞれのシステムには独自の利点がありますが、企業が解決しようとしている特定の課題と連携させると最大の価値が得られます。

内部プロセスの管理に主に重点を置いている企業は、ERPシステムから最もメリットを受ける可能性があります。ERPはバックオフィス・オペレーションを合理化し、コスト管理を改善し、すべての部門が同じセットの正確なリアルタイム・データに基づいて作業できるようにします。効率的な拡張、規制への準拠、または複数の拠点にわたる複雑な業務の調整を必要とする組織にとって、特に価値があります。

売上成長や顧客エンゲージメントを重視する企業にとって、CRMシステムがより良い出発点となる可能性があります。CRMは、チームがリードを管理し、やり取りを追跡し、顧客体験をパーソナライズするのに役立ちます。営業およびマーケティング・チームに、新規顧客を引き付け、コンバージョンを増やし、より強力な長期的関係を構築するためのツールを提供します。

多くの組織にとって理想的なアプローチは、統合または統一されたクラウド・プラットフォーム内で、ERPシステムとCRMシステムの両方を導入することです。これらを組み合わせることで、顧客対応業務とオペレーションの間のギャップを埋め、ビジネスの全体像を把握できます。販売、財務、インベントリー、サービスからのデータが部門間でシームレスに流れると、企業はより迅速に、より適切な情報に基づいた意思決定を行い、一貫したエクスペリエンスを提供できます。

適切な選択は、組織の成熟度と戦略的な優先順位によって異なります。小規模な企業であれば、まずCRMで売上を伸ばし、オペレーションが拡大するにつれてERPを追加するかもしれません。大規模で複雑な企業では、カスタマー・リレーションシップと業務の性能の整合性を維持するために、最初からその両方を必要とすることがよくあります。重要なことは、現在のビジネス・ニーズをサポートし、その目標の変化に合わせて進化できるシステム（または統合スイート）を選択することです。
関連ソリューション
顧客体験コンサルティング・サービス

カスタマージャーニー全体にわたって顧客体験を変革し、価値を引き出して成長を促進します。

 カスタマー・エクスペリエンス・サービスの詳細はこちら
カスタマー・サービス・コンサルティング・サービス

カスタマー・サービスに生成AIを使用することで、効率化とエージェント強化を実現できます。

 カスタマー・サービスの詳細はこちら
カスタマー・サービス用チャットボット

生成AIを活用した優れたAIカスタマー・サービス用チャットボットを構築すれば、顧客体験を向上させ、ブランド・ロイヤルティーと顧客維持率を高められます。

 IBM watsonx Assistantの詳細はこちら
次のステップ

カスタマージャーニー全体にわたって顧客体験を変革し、価値を引き出して成長を促進します。

 

 

 カスタマー・エクスペリエンス・サービスの詳細はこちら 日本語ニュースレター「The DX Leaders」を購読する
脚注

1 AI productivity: Sales, IBM Institute for Business Value (IBV) data story, ©IBM Corporation, 2025.