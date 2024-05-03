自律走行車両（AV）は、エッジコンピューティングを使ってナビゲーションシステムを強化する自動運転車やトラックを指します。これらのシステムは、レーダー、LiDAR、交通カメラなどのさまざまなセンサーインプットから提供される無限のデータ・ストリームを収集・解釈します。交通状況は絶えず変化するため、ナビゲーション・システムはこのデータをリアルタイムで解釈し、対処しなければなりません。

米国エネルギー省は、運転手による直接の制御なしに自車を操作できる技術を搭載した車両をAVと定義しています。現在、少なくとも25社の自動車メーカーがすでに何らかの形でAVの導入を開始しています。このグループには、BMW、Ford、Mercedes-Benz Group AG、Tesla、Cadillacなどの大手メーカーが含まれます。

現在は実装の段階に入り、メーカーがプロトタイプをテストしています。この開発段階には特に厄介なさまざまな側面があります。

一例を挙げると、自動運転車は、運転環境がほとんど瞬時に変化する可能性のある実際の交通状況でテストされていて、現在もテストが継続しています。そして今、自動車メーカー各社は、一部のドライバーの運転作業への注意力を低下させる可能性のあるテクノロジーを取り入れるにあたり、潜在的な注意力散漫への対策を進めています。また、AVドライバーが集中力を維持できる機能の追加にも取り組んでいます。

たとえば、Mercedes Drive Pilotシステムには、ドライバーの顔を見続けるダッシュボード・カメラがあります。ドライバーがダッシュボード上で実際のビデオ・ゲームを遊び始める可能性があるのはたしかですが、システムはドライバーのアクティビティを監視します。ドライバーが運転席から離れたり、（居眠りなどをして）能力が低下していることをカメラが検知すると、システムがシャットダウンされます。このシステムはネバダ州のスタートアップ・プログラムとしてテストされているので、こうした車の運転は可能である者の、時速は40マイル未満に制限されています。

考慮すべきもう1つ大きな点は、交通管制上の厄介な問題です。エッジコンピューティングは、交差点で収集されたデータをローカルに処理することにより、交通管制の問題に対処します。これには、歩行者の安全性向上、交通状況の改善、緊急車両の経路調整の円滑化など、いくつかの利点があります。

エッジコンピューティングは、人間が先頭のトラックを運転するトラック隊列の移動さえもサポートします。後続のトラックは無線信号の制御によって、仮想のデイジーチェーンで接続されたまま、完全に同期します。

AVは、ルートをナビゲートできることに加えて、道路を共有し、人間のドライバーや他のAVの悪質な運転を一時的に許容できるように訓練する必要があります。さらに、このテクノロジーにはより多くのインフラコストがかかることにも注意が必要です。これらのコストには、通行中のAVと即座に通信し、交通パターンの変化、工事の最新情報、気象警報などを更新するためのIoTセンサーなど、エッジデバイスに対応するために交通の機能を改修する費用が含まれます。