IBM Cloud for Financial Servicesは、フィンテック製品を支える最も機密性の高いデータやAIワークロードさえも保護するように設計された、他に類を見ないクラウドです。業界から得られたセキュリティーと統制が組み込まれたIBM Cloud for Financial Servicesは、企業がインフラストラクチャーとコンプライアンスを最適化して、最も重要なこと、つまり顧客への価値の提供に集中できるよう支援します。