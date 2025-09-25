先に進む前に、「エッジ・デバイス」が何を意味するのかを明確にすることが重要です。この用語はエッジ・ネットワークを理解するうえで欠かせませんが、このフレーズには複数の意味が含まれているため、使用される特定の文脈の中で解釈する必要があります。

ある意味では、さまざまなネットワークへのエントリー・ポイントとして機能し、あるネットワークから別のネットワークへのゲートウェイとして機能するデバイスを指す場合があります。ルーターはエッジ・デバイスの重要な例であり、ルーティング・スイッチやSD-WAN（ソフトウェア定義型広域ネットワーク）へのアクセスを提供するデバイスも同様です。場合によっては、ファイアウォールをネットワークのブリッジ接続と同じ目的に使用できます。同様に、エッジ・サーバーはエッジ・デバイスの別の形式であり、別のネットワークに入る手段にもなります。

しかし、それは解釈の一つにすぎません。この用語には、データを収集して無線で送信するように設計された、一般にモノのインターネット（IoT）の名称で分類されるエッジコンピューティング・デバイスも含まれます。IoTデバイスにはさまざまな種類のアクチュエーター、家電製品、センサーが含まれ、消費者から産業界まで幅広く使用されています。

2030年までに、世界中で約300億台のIoTデバイス が使用されるようになると予測されています。2024年のレベルと比較してデバイスが約130億台増加するという予測を考慮すると、テクノロジーが世界中でますます多くの家庭や工場に統合されるに伴い、使用されるIoTデバイスの数が大幅かつ確実に増加することは明らかです。

どちらの市場においても、IoTデバイスはさまざまな形態をとります。消費者市場には、スマート・ホーム・デバイス（冷蔵庫、照明器具、サーモスタット、ホーム・セキュリティー制御など）、強化された決済端末、さらにはウェアラブル・テクノロジーなど、さまざまなIoTデバイスがあります。

産業面では、割り当てられたルート（および交通の複雑さ）、輸送される荷物の重量、必要なコンテナー温度などの変数を継続的に監視することにより、サプライチェーンのプロセスを強化します。産業用IoTデバイスは、資産追跡、予知保全、品質管理の安全対策など、他の主要なビジネス・プロセスにも役立ちます。さらに、産業用IoTアプリとデバイスは、ドローンベースの商品配送などの最先端の取り組みを可能にします。