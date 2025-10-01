DNSセキュリティーは、暗号化、認証、脅威インテリジェンスの手法を適用することで、「悪意のある行為者」とその悪意のあるドメインを寄せ付けません。

DNSセキュリティーが必要な理由主な理由は、DNSサービスが現代の通信において中心的かつ重要な役割を果たしているためです。DNSはインターネットの「電話帳」（またはディレクトリ・リスト）として機能し、ドメイン要求とアドレスの照合を支援します。

このアクティビティーがいかに重要であるかを実際に理解するには、平均的な一日のうちでこれらの検索サービスが何回必要になるかを考えてみてください。この数字を週、月、年ごとに掛け合わせると、このアクティビティーが現代のコンピューティングにおいていかに一定かつ継続的に行われているかが明確に分かります。

DNSは、潜在的に価値があり機密性の高いデータであるIPアドレスを多く扱うアクティビティーでもあります。さらに、DNS層のテクノロジーには、さまざまな形態のサイバー攻撃にさらされる脆弱性 がいくつか存在します。