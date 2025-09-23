かつて「不適切なコンテンツ」とは「アダルトコンテンツ」を指し、これは従来、性的なコンテンツを指すものでした。近年の傾向では、この包括的な用語は、ヘイトスピーチや暴力的なイデオロギーを流布するサイトなど、潜在的に不快なコンテンツをより幅広くカバーするようになりました。

さらに、携帯電話カメラの爆発的な使用やソーシャル・メディアの前例のない増加のために、現在ではユーザーが撮影したビデオ映像がオンラインで普及しています。この種のコンテンツには、注目すべきすべての内容が含まれており、その中にはどぎつい行為や違法な行為が詳しく掲載されているものもあります。このようなコンテンツはすべて不適切とみなされますが、この主観的な用語には解釈の余地が残ります。