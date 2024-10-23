DNSは、急速に拡大するコンピューター・ネットワークに対応できる、ドメイン名解決へのより動的なアプローチを促進する階層的な分散データベース構造を使用して設計されています。これは口語的に「インターネットの電話帳」と呼ばれていますが、より的確な例えは、DNSがスマートフォンが連絡先を管理するのとほぼ同じ方法でドメイン名を管理するということです。

スマートフォンでは、簡単に検索できる連絡先リストに電話番号を保存することで、ユーザーが個々の電話番号を覚えておかなくても済むようにします。同様に、DNSを使用すると、ユーザーはIP所在地の代わりにインターネット・ドメイン名を使用してWebサイトに接続できます。Webサーバーのアドレスである「93.184.216.34」を覚えておく代わりに、ユーザーはウェブページ「www.example.com」にアクセスするだけです。

ドメインが登録されると、そのネームサーバーレコードが作成され、プライマリーDNSサーバーに保管されます。プライマリーDNSサーバーは、ゾーン・ファイルの元の読み取り/書き込みバージョンと、適切なデータをマッピングしてユーザーにルーティングするさまざまなタイプの参考情報（Aレコード、AAAAレコード、MXレコード、CNAMEレコードなど）を保持します。

バックアップDNSサーバー（フェイルオーバー・サーバー）は、ゾーン・ファイルの読み取り専用レプリカを保持します。これらは、プライマリー・サーバーのダウンタイム中またはプライマリー・サーバーが過負荷になったときにのみリクエストを処理するセカンダリーDNSサーバーとして機能します。

プライマリーDNSサーバーはDNSの運用の中心ですが、単一障害点でもあります。これらに障害が発生し、ワークロードを引き継ぐ指定バックアップ・サーバーがない場合、DNS解決プロセス全体に影響が及ぶ可能性があります。逆に、バックアップ・サーバーはプライマリーDNSサーバーがなくては存在できませんが、プライマリー・サーバーが停止した場合、バックアップ・サーバーはフェイルオーバー・プロトコルを管理し、プライマリー・サーバーが復旧するまでユーザー・クエリが確実に解決されるようにします。

現在、主要なマネージドDNSプロバイダーのほとんどは、使用するネームサーバーIPを提供しており、その各IPの背後には、エニーキャストを使用してリクエストをルーティングする地理的に分散されたDNSサーバーのプールがあります。従来のDNSに関連する1対1の通信ダイナミクスとは異なり、エニーキャストDNSは、ユーザー要求をリゾルバーのネットワーク（単一のリゾルバーではなく）リゾルバーのネットワークにルーティングし、解決のために最も近いサーバーにルーティングし、ロード・バランシングの主要な機能と全体的なネットワークのレジリエンスを最適化します。