Time to Live（TTL）とは

DNS TTLとは、DNSサーバーがキャッシュされたDNSレコードを提供できる期間を指します。これはDNSレコードの有効期限のようなもので、ローカル・リゾルバーに、キャッシュにレコードをどれくらいの期間保持すべきかを示します。

DNS解決は、ドメイン名をInternet Protocol（IP）アドレスに変換し、ユーザーをWebサイトに接続するプロセスです。これには、DNSレコードに保存されている情報を複数のDNSサーバーから取得するプロセスがあり、再帰DNSリゾルバーまたはローカルDNSリゾルバーから開始されます。インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）は、多くの場合、再帰リゾルバーを提供および管理します。

ユーザーがブラウザーにドメイン名を入力すると（DNSクエリを開始）、再帰リゾルバーは一連の権威サーバーにクエリを実行し、ドメインのIPアドレスを示すAレコード（IPv4アドレスにはAレコード、IPv6アドレスにはAAAAレコード）を取得します。

ただし、ローカル・リゾルバーがクエリの解決に必要なレコードをすでに持っている場合は、DNSルックアップ・プロセスを続行せずにユーザーを接続できます。この効率的なプロセスにより、権威サーバーのクエリ負荷が軽減され、ユーザーがWebサイトに接続される速度が大幅に向上します。TTL値は秒単位で定義され、権威サーバーに接続して現在のレコードのコピーを受け取るまでに、ローカル・キャッシュ・サーバーがDNSレコードにサービスを提供できる時間を決定します。

ほとんどのIPアドレスは動的であるため、時間の経過とともに変化します。つまり、DNSレコードに保持されている情報は、これらの変更を反映するように更新する必要があります。TTL設定は、レコードが適切な間隔で破棄および更新されるようにしてこのプロセスを支援します。

TTL値を小さめ（短め）に設定することは、コンテンツを一貫してリフレッシュまたは更新するWebサイトには戦略的な選択です。これら短めのTTL値により、サーバーにキャッシュされたレコードが最新の状態に保たれ、ほぼリアルタイムにレコードへの変更が伝播されることが保証されます。一方、TXTレコード（ドメインの構成と所有権に関する情報を保持する）やMXレコード（EメールをEメール・サーバーに送信する）など、変更頻度の低いDNSレコードには、長めに設定されたTTL値が使用されます。

TTL値は、権威ネーム・サーバーに接続されているクエリ・ボリュームに影響します。DNSキャッシュの保持時間が長すぎると、レコードへの変更の反映に時間がかかり、ユーザーの検索が遅くなったり、エラー・メッセージが表示されたりする可能性があります。TTL値が不必要に小さい（短い）と、組織は、クエリでサーバーを過負荷にするリスクを冒すことになります。マネージドDNSソリューションを使用すると、アップタイムの最大化、オブザーバビリティーの合理化、応答時間と伝播時間の高速化を実現できます。