2026年版IBM DevOpsガイド

DevOpsは、ソフトウェア開発チームとITオペレーション・チームの作業を統合・自動化し、安全で高性能なアプリケーションの提供を加速するソフトウェア開発アプローチです。
従来、開発チームとITオペレーション・チームは、それぞれ独立したサイロで業務を行っていましたDevOpsは、共通のツールとプラクティスを活用して、開発とITオペレーションの連携とコラボレーションを促進する開発プロセスと組織文化の変革を示すものです。アジャイル開発サイクルを自動化することで、新しいコードを小さな単位でコードベースに頻繁に（通常は少なくとも1日に1回）追加し、本番環境への統合、テスト、デプロイを実現します。
DevOpsの用語、原則、プロセスの概要を確認し、DevOpsが開発とITオペレーションのプラクティスを統合・自動化してソフトウェア提供を加速する仕組みをご覧ください。
DevOpsライフサイクルを構成する継続的インテグレーション、テスト、デリバリー、デプロイの各段階と、それらを支えるツールやプラクティスをご紹介します。
コードとしてのインフラストラクチャー（IaC）は、手動プロセスではなく構成ファイルを使用してITインフラストラクチャーのプロビジョニングと管理を自動化するDevOpsプラクティスです。
マイクロサービスは、単一のアプリケーションを、疎結合で個別にデプロイ可能な多数の小規模なサービスで構成する、クラウドネイティブなアーキテクチャー・アプローチです。専門家は、マイクロサービスはDevOps手法との親和性が高く、その効果を最大限に発揮するにはDevOpsが不可欠であると述べています。
コンテナは、アプリケーション・コードと、それに必要なライブラリーや依存関係をまとめてパッケージ化した実行可能なソフトウェア・ユニットであり、従来のITインフラストラクチャーやクラウド・インフラストラクチャー上でコードを実行できるようにします。
コンテナ・オーケストレーションは、コンテナ化されたアプリケーションのプロビジョニング、デプロイ、拡張、およびライフサイクル管理を自動で行います。開発者は、コンテナ・オーケストレーションを使用してDevOpsワークフローを効率化します。現在、Kubernetesは最も広く利用されているコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームです。
オブザーバビリティーとは、複雑なシステムの出力に関する情報に基づいて、その内部状態や稼働状況を把握する能力です。オブザーバビリティーは、最新のソフトウェア・アプリケーションやシステムの可用性、性能、セキュリティーを維持するうえで重要な役割を果たします。
プラットフォーム・エンジニアリング・チームが、自動化されたワークフローと集中制御によってインフラストラクチャーを拡張する方法をご覧ください。
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AI搭載のオブザーバビリティーで信頼性を迅速に実現します。このIBMガイドでは、エンドツーエンドの可視性を実現し、根本原因分析を加速し、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を解決する方法を解説します。
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DevOpsソフトウェアとツールを使用して、複数のデバイスや環境でクラウドネイティブ・アプリを構築、デプロイ、管理します。
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