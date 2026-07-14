2026年版IBM DevOpsガイド

従来、開発チームとITオペレーション・チームは、それぞれ独立したサイロで業務を行っていましたDevOpsは、共通のツールとプラクティスを活用して、開発とITオペレーションの連携とコラボレーションを促進する開発プロセスと組織文化の変革を示すものです。アジャイル開発サイクルを自動化することで、新しいコードを小さな単位でコードベースに頻繁に（通常は少なくとも1日に1回）追加し、本番環境への統合、テスト、デプロイを実現します。