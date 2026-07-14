2026年版IBM DevOpsガイド

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOpsは、ソフトウェア開発チームとITオペレーション・チームの作業を統合・自動化し、安全で高性能なアプリケーションの提供を加速するソフトウェア開発アプローチです。

従来、開発チームとITオペレーション・チームは、それぞれ独立したサイロで業務を行っていましたDevOpsは、共通のツールとプラクティスを活用して、開発とITオペレーションの連携とコラボレーションを促進する開発プロセスと組織文化の変革を示すものです。アジャイル開発サイクルを自動化することで、新しいコードを小さな単位でコードベースに頻繁に（通常は少なくとも1日に1回）追加し、本番環境への統合、テスト、デプロイを実現します。

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はじめに

はじめに

DevOpsの用語、原則、プロセスの概要を確認し、DevOpsが開発とITオペレーションのプラクティスを統合・自動化してソフトウェア提供を加速する仕組みをご覧ください。

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DevOpsライフサイクル

DevOpsライフサイクルを構成する継続的インテグレーション、テスト、デリバリー、デプロイの各段階と、それらを支えるツールやプラクティスをご紹介します。

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コードとしてのインフラストラクチャー（IaC）

コードとしてのインフラストラクチャー（IaC）は、手動プロセスではなく構成ファイルを使用してITインフラストラクチャーのプロビジョニングと管理を自動化するDevOpsプラクティスです。

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マイクロサービス

マイクロサービスは、単一のアプリケーションを、疎結合で個別にデプロイ可能な多数の小規模なサービスで構成する、クラウドネイティブなアーキテクチャー・アプローチです。専門家は、マイクロサービスはDevOps手法との親和性が高く、その効果を最大限に発揮するにはDevOpsが不可欠であると述べています。

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コンテナ

コンテナは、アプリケーション・コードと、それに必要なライブラリーや依存関係をまとめてパッケージ化した実行可能なソフトウェア・ユニットであり、従来のITインフラストラクチャーやクラウド・インフラストラクチャー上でコードを実行できるようにします。

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コンテナ・オーケストレーション

コンテナ・オーケストレーションは、コンテナ化されたアプリケーションのプロビジョニング、デプロイ、拡張、およびライフサイクル管理を自動で行います。開発者は、コンテナ・オーケストレーションを使用してDevOpsワークフローを効率化します。現在、Kubernetesは最も広く利用されているコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームです。

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可観測性

オブザーバビリティーとは、複雑なシステムの出力に関する情報に基づいて、その内部状態や稼働状況を把握する能力です。オブザーバビリティーは、最新のソフトウェア・アプリケーションやシステムの可用性、性能、セキュリティーを維持するうえで重要な役割を果たします。

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サイト信頼性エンジニアリング（SRE）

SREは、DevOpsと従来のITオペレーションを組み合わせることで、顧客の課題を解決し、ITオペレーション・タスクを自動化するとともに、ソフトウェア提供を加速し、ITリスクを最小限に抑えます。また、DevOpsサイクルにおけるレジリエンス、冗長性、信頼性を支え、ソフトウェア・プログラムの日々の運用を担います。

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IBM DevOps

DevOpsとは

Andrea Crawfordが、DevOpsとは何か、DevOpsの価値、そしてDevOpsのプラクティスとツールがアイデア考案から本番環境までのソフトウェア・デリバリー・パイプライン全体でアプリケーションを動かすのにどのように役立つかについて説明します。IBMのエキスパートが指導するこのカリキュラムは、ビジネス・リーダーが成長を促進するAI投資の優先順位付けに必要な知識を得られるように設計されています。
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プラットフォームチームがクラウドを適切に運用できるよう支援

プラットフォーム・チームが製品型プラットフォーム・アプローチでワークフローを標準化し、インフラストラクチャーとセキュリティー・ライフサイクル管理を統合する方法をご紹介します。

参考情報

セキュアなハイブリッドクラウド基盤でイノベーションを加速

一貫したセキュリティとガバナンスを備えたハイブリッドクラウドのオペレーションを簡素化するフレームワーク。
統合クラウド・プラットフォームで大規模にイノベーションを加速

プラットフォーム・エンジニアリング・チームが、自動化されたワークフローと集中制御によってインフラストラクチャーを拡張する方法をご覧ください。
Kubernetes環境のアプリケーション性能を極める

自動化されたオブザーバビリティーによって、可視性を獲得し、レジリエンスを強化し、Kubernetesの複雑性を簡素化する方法をご紹介します。
AIを活用した分析で企業業績を最適化する

今すぐ登録して、高度なAI分析によってビジネスの成長とイノベーションの新たな機会がどのように実現されるかを学びましょう。専門家の見識にアクセスして、AIソリューションがどのように運用効率を高め、リソースを最適化し、測定可能なビジネス成果につながるかの理解を深めます。
ハイブリッドクラウド・パターンでメインフレーム・アプリケーションをモダナイズする

ハイブリッドクラウド環境向けのメインフレームのモダナイゼーションに関する最新の電子書籍『IBM Redbooks®』をご覧ください。アジリティ―、イノベーション、ビジネスの成功を推進するための実行可能なストラテジー、アーキテクチャー・ソリューション、統合方法を学びます。

DevOpsチーム向けフルスタック・オブザーバビリティー

AI搭載のオブザーバビリティーで信頼性を迅速に実現します。このIBMガイドでは、エンドツーエンドの可視性を実現し、根本原因分析を加速し、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を解決する方法を解説します。
AIの準備状況

一部の組織が他の組織よりもAIによる混乱と可能性への準備が整っている理由を探りました。AI対応企業の共通点について見てみましょう。
関連ソリューション
IBM Instana Observability

AIとオートメーションの力を活用することで、問題がアプリケーションスタック全体でプロアクティブに解決します。

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DevOpsソリューション

DevOpsソフトウェアとツールを使用して、複数のデバイスや環境でクラウドネイティブ・アプリを構築、デプロイ、管理します。

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クラウド・コンサルティング・サービス

ビジネスの俊敏性と成長を加速—IBMのクラウド・コンサルティング・サービスを利用して、あらゆるプラットフォーム上のアプリケーションを継続的にモダナイズしまします。

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次のステップ

IBM Instana®によるプロアクティブな問題検知から、スタック全体にわたるリアルタイムの洞察まで、クラウドネイティブ・アプリケーションの安定した稼働を維持できます。

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