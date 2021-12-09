意思決定管理は、ビジネス・ルールで定義し、条件付きステートメントで定量化できるデジタル・プロセス内のあらゆる意思決定点に使用できます。意思決定管理は、次のような幅広いプロセスに使用されます。

顧客向けのパーソナライズされたエクスペリエンスの作成

顧客は、自らのニーズや嗜好を満たすデジタル・エクスペリエンスをますます期待しています。ファースト・パーティー、行動データ、サードパーティーの消費者データなどの顧客データを使用することで、あらゆる規模や予算の企業がやり取りのあらゆる側面をほぼリアルタイムでカスタマイズできます。組織は顧客に関するより多くのデータを収集するため、対話がすでに始まった後でも、顧客体験を向上させて、顧客のニーズにより密接に一致させることができます。

リピーターが会社の Web サイトにアクセスしたとします。同社は顧客の過去の購入履歴に基づいて、その人物がキャンプが大好きな女性であることを認識します。そこで同社はウェブサイトのバナー写真とプロモーションをキャンピング用の設備に焦点を当ててカスタマイズします。しかし、この訪問中、顧客はスキーの設備を見ます。自動化ソフトウェアは、以前の訪問と同様のキャンピング用備品に焦点を当てたフォローアップEメールを送信する代わりに、適切なスキー用備品の選択とスキー手袋の販売に関するブログ記事へのリンクを使用してメッセージをカスタマイズします。

サプライチェーンの最適化

サプライチェーンが効率的かつ効果的に運営されるには、多くの場合、変化するデータに基づいて、プロセス全体を通じて複数の意思決定を行う必要があります。さらに、主要な利害関係者によって（そして主要な利害関係者のために）、プロセスの透明性と頻繁なステータスの更新が必要とされることがよくあります。意思決定管理により、組織は高度な分析を使用して、サプライチェーン・プロセスをエンドツーエンドで最適化できます。

たとえば、組織は意思決定管理を設定して、品目を再補充する必要がある場合に注文プロセスを管理できます。予測分析により、複数のデータソースから洞察を収集し、必要な数量の在庫があり、最も高い満足度を備えている承認済みベンダーを特定します。その後、組織は、高度な分析を使用して、適切なベンダーと配送オプションを選択する要素として速度とコストを優先するビジネス・ルールに基づいて配送オプションを最適化できます。そうすることで、企業はプロセスを自動化し、発注から配送までのシームレスなエクスペリエンスを実現できます。

コンプライアンスの維持

規制の厳しい業界で活動する組織は、意思決定管理を使用して、高度なコンプライアンスを必要とするオペレーションを監視します。医療業界はその良い例です。オートメーション・ソフトウェアはAIとデータ分析を使用して患者記録を分析するため、HIPAAポリシーに必要な書類に署名していない人を判断し、患者記録にフラグを立てることができます。ビジネス・オートメーションには、患者が次回のチェックイン・プロセス中に署名できる新しいHIPAAフォームが含まれます。

採用応募書類の審査

応募者を手動でスクリーニングするのは時間がかかる上、プロセスに人間のバイアスが生じます。エクスペリエンスや必要なスキルなどの職務の要件に基づいてビジネス・ルールを設定することで、人事部門（HR）部門は意思決定管理を使用して応募者の一次選考を自動化できます。オートメーションにより、HRソフトウェアはルールに基づいて履歴書のキーワードを検索し、その候補者が特定のポジションに適しているかどうかを評価することができます。オートメーション・ソフトウェアは応募者を分析し、それらの要件を満たす応募者を適切な採用担当マネージャーに送信し、レビューを受けます。