ビジネス・アジリティーとは、社内外の変化を先見的に感知し、革新的なソリューションを通じて迅速に適応し、ビジネス価値を提供する組織の能力です。
世界的な逆風が強まる中、組織は業務のやり方に適応性と柔軟性を持たせるために必要なツールを備える必要があります。
ビジネス・アジリティーとは、単一の方法論ではなく、企業が柔軟性と俊敏性をもって目的を達成することを可能にする、組織の一連の能力と行動を表す言葉です。市場の現在のスピードで顧客のニーズに対応するため、組織は人工知能（AI）、生成AI、自動化などの新しい技術革新に目を向けています。これらの技術は、より価値の高い顧客体験の創出に役立ちます。
最高経営責任者（CEO）たちは、革新的なアプローチ、デジタル・トランスフォーメーション、アジャイル手法に対する需要を認識し始めています。IBM Institute for Business Valueの最近の調査によると、CEOの半数以上が、組織でAIエージェントをを採用し、大規模に導入する準備をしていると答えています。
IBM Institute for Business Valueが発行した2025年CEO向けガイドは、「AIがすべてを変えるようになり、単に同じことをより良く行うだけでは成功は得られなくなります」と言っています。
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ビジネス・アジリティーとは、顧客と利害関係者にメリットをもたらす機会を模索し、獲得することを意味します。敏捷性を備えた企業は、脅威や機会に迅速かつ効果的に対応すると同時に、顧客、従業員の生産性、利害関係者の間でより大きな価値を生み出します。
ビジネスのアジリティー（機敏性）に関する一連の原則や規定されたプラクティスはありません。しかし、ビジネス・アジリティーの基本は、個人とその交流を評価し、強力な意思決定を推進し、組織全体における改善の継続に注力することです。
創造的破壊の時代、緊迫した地政学的情勢、テクノロジーの急速な変化はすべて、組織にアジャイルな考え方と反復的開発を求める大きな圧力をかけています。当初はソフトウェア開発から生まれた概念であったものが、現在ではより広範な規模に拡大され、データ主導の意思決定とよりスマートなリスク軽減戦略を推進しています。
Business Agility Instituteによる最近の調査では、ビジネス・アジリティーは、制御不能な混乱にもかかわらず、測定可能な価値をもたらしていると仮定しています。このレポートでは、ビジネス・アジリティーをテストする際に、レジリエンスが重要な差別化要因であることがわかっています。データによると、アジリティーは、顧客満足度の向上、業務効率の向上、財務パフォーマンスの予測可能性と相関していることが示されています。
2024年から2025年にかけてビジネス・アジリティーの能力を大幅に向上させた参加組織では、従業員1人あたりの収益が平均10.3％増加しました。一方、ビジネス・アジリティーのレベルが低下したと報告した組織では、増加率は3.5%にとどまりました。
ビジネス・アジリティーは厳密なフレームワークではありませんが、継続的な学習と適応型リーダーシップを通じて培われる考え方です。敏捷性を備えた組織が機能するには、部門を超えた協働と包括的なビジネス環境が必要です。
ビジネス・アジリティーにはアジャイルの原則が必要です。俊敏性を備えた組織の文化は、創造性、透明性、新しい機会を探求する意欲を重視します。俊敏性を備えた組織になるには、さまざまな試みを促進し、適応性を評価する環境の変化が必要です。
真のビジネス・アジリティーは、組織内のチーム・メンバーに権限を与えられ、部門横断的に協力しようとする意欲から生まれます。従業員エンゲージメントは、チーム、目標、戦略が最大の効果を発揮し、情報に基づいた戦略的な意思決定を推進するうえで重要です。
明確なガバナンス戦略は、組織のアジリティーを高め、目標が明確で、リスク管理プロセスが確立されていることを確実にするために不可欠です。リアルタイムのデータとメトリクスを使用することで、リソースを迅速に割り当て、市場投入までの時間を短縮し、競争上の優位性を維持することができます。
アジャイル・フレームワークを使用すると、組織内のリーダーは従来のモデルや組織構造を超えて行動できます。厳格な階層の代わりに、権限付与、協働、自己組織化構造を促進します。
俊敏性を備えた組織には、組織のサイロを解消し、部門横断的なチームを強化するなど、多くの利点があります。
ビジネス・アジリティーにより、あらゆる意思決定の中心に顧客を据えることができます。チームはフィードバックを収集し、使用状況データを分析して、変化するニーズに迅速に対応します。
こうした点に重点を置くことで、組織は実際の問題を解決し、長期的に測定可能な価値を生み出す製品とサービスを提供できるようになります。優先順位と顧客の成果を一致させることで、俊敏性を備えた企業は満足度を向上させ、ソリューション開発を効率化し、信頼を構築できます。
俊敏性を備えた組織は、チームが情報に基づいた迅速な意思決定を行えるように支援します。リーダーは明確な目標を設定し、チームはリアルタイムのデータとリアルタイム分析を使用して不要な承認なしに行動します。
このアプローチにより、遅延が減り、応答性が向上し、企業は新たな商機を捉えることができます。また、意思決定が迅速化されると、チームは小さな問題がコストのかかる問題になる前にテスト、学習、調整できるようになり、リスクも軽減します。
ビジネス・アジリティーはさまざまな種類の戦略に適用できます。アジャイル手法は、継続的な学習の企業文化とアジャイルな改善手法を促進します。チームは定期的に結果をテストし、パフォーマンスを測定し、学んだ教訓を適用します。
この規律により、品質が向上し、欠陥が減り、時間の経過とともに効率性が向上します。プロセスと解決策を継続的に改善することで、組織は競争力を維持し、変化への備えを強化できます。
俊敏性に優れた企業は、市場の変化、技術の変化、新しい規制に迅速に適応します。チームは業務を中断することなく、仕事の優先順位を変更し、戦略を調整します。
この適応力はレジリエンスを高め、不確実性の中でも組織が勢いを維持しながら価値を実現し続けるのに役立ちます。
アジャイル・トランスフォーメーションには、アジャイル戦略が必要です。組織が敏捷に対応するための能力は、柔軟で動的な計画、継続的なフィードバック、最適化への開放性にかかっています。
アジャイルな考え方を持った企業の好例が、ブラジルでCoca-Cola社の2番目に大きなボトラーであるSolar Coca-Cola社です。同社はブラジル国内の他のボトラー会社を買収し、同時に事業のさらなる分散化にも動きました。この状況で、Solar社のソリューション・プロバイダーであるCTI Global社（IBM Business Partner）が、プロセスの最適化をスピードアップして正確なものにするために介入したのです。
わずか5か月余りで、CTIは統合計画ソリューションを設計して実装しました。Solar社は現在、このソリューションを独自に管理しています。このプロセスは、IBM Planning AnalyticsとSolar社の既存のIBM Cognos® Analyticsプラットフォーム（同社がこれまで財務報告に使用していたもの）との統合を通じて実現しました。
知識移転フェーズの一環として、財務チームの指定メンバーが、Planning Analyticsプラットフォーム内のビジネス・ルール機能の使用方法を学びました。この知識の共有は、アジャイル・アプローチ、相互協力、そして分野の専門知識によってSolar社が現在持つ競争上の優位性を表しています。
「必要に応じて自分たちでシステムを調整できるという点で、非常に高い柔軟性を確保できています」とSolar社のシニア・エグゼクティブ、Hermeson Anibal氏は言います。「つまり、私たちのチームはより効率的で生産性が高いということです」
BARC Scoreはこちら、16の主要な計画ソリューションを評価し、今日の計画上の課題に対応するためにIBMがどのように進化しているかを示しています。
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