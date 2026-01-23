ビジネス・アジリティーとは、顧客と利害関係者にメリットをもたらす機会を模索し、獲得することを意味します。敏捷性を備えた企業は、脅威や機会に迅速かつ効果的に対応すると同時に、顧客、従業員の生産性、利害関係者の間でより大きな価値を生み出します。

ビジネスのアジリティー（機敏性）に関する一連の原則や規定されたプラクティスはありません。しかし、ビジネス・アジリティーの基本は、個人とその交流を評価し、強力な意思決定を推進し、組織全体における改善の継続に注力することです。

創造的破壊の時代、緊迫した地政学的情勢、テクノロジーの急速な変化はすべて、組織にアジャイルな考え方と反復的開発を求める大きな圧力をかけています。当初はソフトウェア開発から生まれた概念であったものが、現在ではより広範な規模に拡大され、データ主導の意思決定とよりスマートなリスク軽減戦略を推進しています。

Business Agility Instituteによる最近の調査では、ビジネス・アジリティーは、制御不能な混乱にもかかわらず、測定可能な価値をもたらしていると仮定しています。このレポートでは、ビジネス・アジリティーをテストする際に、レジリエンスが重要な差別化要因であることがわかっています。データによると、アジリティーは、顧客満足度の向上、業務効率の向上、財務パフォーマンスの予測可能性と相関していることが示されています。

2024年から2025年にかけてビジネス・アジリティーの能力を大幅に向上させた参加組織では、従業員1人あたりの収益が平均10.3％増加しました。一方、ビジネス・アジリティーのレベルが低下したと報告した組織では、増加率は3.5%にとどまりました。