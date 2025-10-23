ブルー・グリーン・デプロイメントとは

一方の環境は現在稼働中でユーザーにサービスを提供する「ブルー」環境と、別の環境である「グリーン」環境は新しいバージョンのデプロイメントとテストに使用されます。新しいバージョンが承認されると、トラフィックはブルー環境からグリーン環境に即座にルーティングされます。

このストラテジーは、Jez Humble氏とDavid Farley氏によって、2010年の著書『Continuous Delivery： Reliable Software Releases through Build, Test, and デプロイメント・オートメーション』の中で広く紹介され、命名されました。

ブルー・グリーンは、ダウンタイムを排除し、古いバージョンへのロールバックを即座に発行できる継続的デプロイメント手法です。これにより、A/Bテストが容易になり、エンドユーザーが準備ができていないバージョンに遭遇するリスクを回避しながら、開発のための安全な環境を構築できます。

「ブルー・グリーン」という表現が最も一般的ですが、バリエーションもあります。Netflix社では「赤/黒」を使用していますが、概念は同じです。場合によっては、開発者は複数の環境を使用したいと考えることがあります。色の命名規則は、2つの環境を区別するのに効果的です。ただし、組織は特に2つ以上の環境が関係する場合、バージョン番号、ビルドID、カスタマイズされたタイトルなどの命名規則を使用する場合もあります。