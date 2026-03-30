自動請求書処理とは？

請求書とは、ハードウェア、ソフトウェア、ユーティリティー、コンサルティング、輸送、在庫、その他のサービスなど、企業に請求される費用の支払い要求を指します。

自動請求書処理は、組織の買掛金（AP）システムと密接に関連しています。しかし、APオートメーションは従来、エンドツーエンドの支払いライフサイクルを処理するのに対し、自動請求書処理は請求書のキャプチャ、データ抽出、請求書の承認などの機能のサブセットのみを扱います。

請求書処理には本質的にコストがかかります。たとえば、組織は取引の記録を維持するためにデータ・ストレージに対して料金を支払う必要があります。請求書の検証、エラーの処理、ベンダーとの連絡、例外のレビューを行うために、人間のチームを割り当てる必要があります。また、銀行送金の際には取引手数料を支払う必要があります。

しかし、請求書処理コストは避けられないものの、手動の請求書処理のみに依存している企業では、そのコストが飛躍的に高くなる可能性があります。請求書あたりのコストの差はごくわずかである場合もありますが、数百、数千のトランザクションでコストが急速に増加する可能性があります。

その理由の1つは、手動プロセスでは人為的ミスが発生し、データ入力の不一致が発生し、高額な延滞金や時間のかかる修正につながる可能性があることです。手動での請求書処理では、未処理の請求書が蓄積してボトルネックが生じるため、ワークフローが遅くなる可能性もあります。

このような要因から、拡張性のあるクラウド・ベースの請求書自動化ソリューションを採用する企業の割合が増加しており、自動化を利用してミスが発生しやすい請求書処理業務の削減に役立てています。請求書自動化ソフトウェアでは多くの場合、人工知能（AI）モデルが採用されています。これにより、人間の監督を制限しながら請求書を解釈・整理できるため、処理時間の短縮、精度の向上、そして最終的にはより効率的な買掛金のワークフローを実現できます。

ある2024年の調査では、成熟した（高度に自動化された）APパイプラインを持つ組織は、請求書の処理を平均17日ではなく、およそ3日で完了していました。これらの企業は、平均的な企業の4分の1未満のコストで各請求書を処理し、大幅なコスト削減を実現しました。

それでも、2025年の財務オペレーション・リーダーシップ研究所（IFOL）の調査によると、約4分の3の組織はまだ完全に自動化されたAPシステムを導入しておらず、27%は自動化機能をまったく持たない（完全に手動のデータ入力に依存している）と回答しています。

組織は、AI搭載の会計ソフトウェアをレガシー・システムと統合することの複雑さ、コンプライアンス、信頼性、セキュリティーに関する懸念、サード・パーティーの会計サービスに加入するコスト、または実装中に重要なAP機能やワークフローを中断することへの懸念から、自動請求書処理の採用に消極的になる可能性があります。