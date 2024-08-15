多くの企業がトレーニングを提供していますが、多くの場合、行動を変えたり、サイバーセキュリティーを念頭に置いたりすることのない、チェックボックス型のトレーニングです。トレーニング・プログラムを設計するときは、総合的なアプローチをとり、どの従業員がどのような種類のトレーニングを必要としているかを検討します。

まず、過去のインシデントを振り返り、従業員が最近のフィッシング攻撃を繰り返しクリックするなど、どのトピックが最も重要かを判断します。企業は、トピックを常に意識できるように、年次研修の代わりに毎月のミニ・モジュールを定期的に実施することを検討する必要があります。さらに、新入社員のオンボーディングにサイバーセキュリティー研修を含め、すべての社員が同じ情報を持ってキャリアをスタートできるようにします。