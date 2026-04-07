企業がAI SDRを導入する目的は以下のとおりです。
人間のSDRとは異なり、AI SDRはこれらのタスクを実行するために手作業に依存しません。これらは自律的に運用され、初期段階の大量のやり取りを管理しています。データ、自動化、エージェント型AIを駆使して、誰に、いつ、どのようにコンタクトを取るかを決定します。これらの機能により、アウトリーチと適格性確認を継続的に大規模に実行することができ、B2B営業環境におけるリード創出とセールス・ファネル管理により一貫性のある効率的なアプローチが可能になります。
AI SDRは、時間のかかる反復的なタスクを処理することで、人間のSDRの役割を再現し、拡張するように設計されています。大量のインバウンドおよびアウトバウンドのリードにリアルタイムで対応し、継続的に運用できます。顧客関係管理（CRM）システムや顧客行動などのソースからデータを分析することで、インテントの高い潜在顧客に優先順位を付け、文脈に基づいて対話を調整します。多くのAI SDRは、フォローアップを管理し、よくある質問に回答し、会議をスケジュールすることもできるため、チームは初期段階の実行を簡素化し、すべてのリードを獲得できるようになります。
AI SDRは営業活動においてますます一般的になってきています。多くの場合、営業パイプライン生成の大部分を管理できる自律型エージェントとして位置付けられます。継続的かつ大規模に運用できる能力があるため、企業は一貫したエンゲージメントを維持しながら、より多くの機会を捉えることができます。
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AI SDRは、初期段階の営業活動の進め方における変革を象徴する存在です。営業開発は従来、潜在顧客の研究、アウトリーチ、フォローアップなど、人間のSDRに依存してきました。AI SDRは、これらのタスクを継続的かつはるかに高速に実行できるシステムをもたらします。これらの機能により、企業の取り組みの迅速性と一貫性に対する顧客の期待が高まります。
購入者は、最初のタッチポイントから迅速で関連性が高く、パーソナライズされたやり取りを期待しています。AI SDRにより、企業はインバウンドの関心に即座に対応し、継続的なエンゲージメントを維持できます。これにより、機会を逃すリスクが軽減され、超パーソナライゼーションに重点を置いて、購入者がオンライン・エンゲージメントを希望する方法に合わせて営業アウトリーチを調整できます。
AI SDRは、人間のSDRと顧客担当役員の役割にも影響を与えています。チームは、初期段階の顧客対応をAIに任せ始め、人間の労力をより価値の高い会話に振り向けつつあります。このため、リードの生成と管理の方法が変わり、企業はツール、プロセス、パフォーマンス指標を再考する必要があります。
より広いレベルでは、企業は営業サイクル全体にわたる意思決定を進めるために、データと自動化をますます活用するようになっています。Salesforceを使用するお客様を対象にした最近のIBM調査では、63％が、AIによって営業支援への投資が多少なりとも、あるいは大幅に増加したと回答しています。1
AI SDR は多くの場合、この変化の中で最初に最も注目される応用分野の1つです。これらのシステムの導入は、人間のチームと連携して動作する、より自律的なシステムへの移行を示しており、営業リーダーが組織を構築する方法や、営業担当者が時間を優先する方法を形作っています。
AI SDRは、複数の形式の人工知能と営業データおよび自動化システムを組み合わせて、初期段階の営業業務を実行します。CRMプラットフォーム、マーケティング・システム、データ・ソースなどのツールと連携します。こうした連携は多くの場合、SalesforceやHubSpotなどのプラットフォームや他の営業ツールを含む広範な技術スタックの一部として機能します。これらのシステムは、企業データ、購買行動、過去のやり取りへのアクセスを提供し、AIはそれらを利用して、誰に連絡するか、いつ接触するか、そしてそれぞれのやり取りをどのようにカスタマイズするかを決定します。
最新のAI SDRの背後にある重要な概念はエージェント型AIです。AI SDRは、あらかじめ定義されたルールやワークフローに従うのではなく、自律的なAIエージェントとして動作し、AI営業エージェントまたはAI SDRエージェントと呼ばれることがよくあります。これらのエージェントは、営業の場合、パイプラインを生成して適格にするという目標に向けて意思決定を行い、行動を起こすことができます。AIエージェントは、人間による継続的なインプットを必要とせずに、アウトリーチを開始し、回答に基づいてメッセージを調整し、次のステップを決定できます。Salesforceのお客様からは、AIエージェントとアシスタントがIT、営業、カスタマー・サービスの分野で最も高いROIを実現し始めていると報告されています。1
生成AI機能を支える 大規模言語モデル（LLM）と自然言語処理（NLP）により、AI SDRは人間のような方法でコミュニケーションを取ることができます。インバウンド・メッセージに応答し、Eメール、チャット、SMSなどのチャネルで基本的な会話を進めることが可能です。AI SDRは、コンテキストに基づいてトーンとコンテンツを調整します。パーソナライズされたメッセージや、コールド・メールの形式やより広範なコールド・アウトリーチなどのパーソナライズされたEメールを生成できます。また、製品、ユースケース、料金体系に関する一般的な質問にも答えます。たとえば、潜在顧客が関心を示したり、質問をしたりした場合、AI SDRはその意図を解釈して適切に応答したり、会議のスケジュールを設定するように会話を進めたりすることができます。
機械学習モデルは、履歴データのパターンを識別することで意思決定をサポートします。AI SDRがリード・スコアリングを使用してリードに優先順位を付けるのを支援し、予測分析を適用することで、アウトリーチを最適化し、経時的にエンゲージメントを向上させます。これらの機能と自動化を組み合わせることで、AI SDRはシーケンスを継続的に実行し、フォローアップを管理し、システムを更新できます。その結果、営業開発タスクを能動的に管理し、より自律性を持って運用されるシステムが実現します。
AI SDRは、営業プロセスにおける自律的なエージェントとしての役割を反映し、初期段階の幅広い営業活動に適用できます。これらのユースケースは、AI SDRが実際にどのように機能し、AIテクノロジーを使用してやり取りを管理し、パイプライン開発を大規模に推進するかを強調しています。
AI SDRは、自然言語処理と大規模言語モデルを使用して、インバウンド・リードにリアルタイムで対応します。潜在顧客がフォームに入力するか、チャットを開始すると、AIは特定の質問を行い、回答を解釈し、事前に定義された基準に基づいて適合性を判断します。
たとえば、訪問者がWebサイト上でデモの予約をすると、AI SDRはすぐに会話を始め、企業規模やユースケースを尋ね、数分以内にリードを認定し、専門家への相談予約を予約できます。
AI SDRは、機械学習とデータ分析を使用して、企業統計、意図データ、過去のエンゲージメント・パターンなどの信号に基づいてターゲット・アカウントを特定し、優先順位を付けます。これにより、スケーラブルなアウトバウンド営業活動がサポートされ、多くの場合、それには理想的な顧客プロファイル（ICP）に応じたアウトリーチの調整が伴います。LLMは、それぞれの潜在顧客に合わせてパーソナライズされたアウトリーチを生成します。
たとえば、AI SDRが購入シグナルを示す企業グループを特定した場合、業界固有の課題に言及したカスタマイズされたEメールを送信し、エンゲージメントに基づいて自動的にフォローアップすることができます。
機械学習とエージェント型AIにより、AI SDRは、まだ購入する準備ができていない潜在顧客との継続的なエンゲージメントを管理できます。行動を長期にわたって追跡し、関連性の高いコンテンツやメッセージを送信して、潜在顧客の関心を維持させます。
たとえば、潜在顧客がホワイトペーパーをダウンロードしたものの、まだ電話での対応には至っていない場合、AI SDRは関連リソースを添えてフォローアップの連絡を行い、関与度が高まってきた段階で改めて連絡を取ることができます。
AI SDRは、LLMと組み合わせた自動化を使用して、Eメール、チャット、メッセージング・プラットフォーム全体での会話を管理します。ソーシャル・メディア、SMS、LinkedInなどのプロフェッショナル向けメッセージング・プラットフォームといったチャネルを含む複数のチャネル全体でコンテキストを維持し、以前のやり取りに基づいて対応を調整します。
たとえば、潜在顧客がEメールを開封したものの、返信しない場合、AI SDRはLinkedInのメッセージやテキストでフォローアップすることがあります。潜在顧客が返信した場合は、Eメールで会話を次に進めることができます。
AI SDRは、人間の介入なしにカレンダーの調整や会議の予約を行います。会話を通じて空き状況を解釈し、詳細を確認することができます。リードを見極めた後、AI SDRは空いている時間帯を提案したり、スケジュールを管理したり、営業担当者のカレンダーで直接会議を確認したりすることがあります。
エージェント型AIにより、AI SDRはタイミング、エンゲージメント、コンテキストに基づいてフォローアップを自動的に管理できます。それに応じて、再エンゲージメントのタイミングを決定し、メッセージの内容を調整します。
たとえば、潜在顧客が最初のEメールに反応しなかった場合、AI SDRは別の切り口でフォローアップを送信し、反応があるかリードの優先順位が下がるまでシーケンスを続けることができます。
エージェント型AIは、完全なコンテキストと共に購買意欲のリードを営業担当者に引き渡します。リードが資格基準を満たし、関心を示した場合、AI SDRは案件を顧客担当の幹部に割り当て、すべてのやり取りと重要な詳細情報の概要を提供することができます。
AI SDRは、データ統合と機械学習を使用して、外部ソースからの追加情報でリード・レコードを強化します。この機能により、ターゲティングとパーソナライゼーションが向上します。新しいリードがシステムに登録されると、AI SDRは会社情報と最近の活動でプロフィールを強化し、そのデータを使用してアウトリーチをカスタマイズできます。
AI SDRと人間のSDRは、同じ中心的な役割を果たしますが、営業開発業務の遂行方法は異なります。つまり、このような違いは、AIが大量のタスクを処理し、人間はより付加価値の高いやり取りに注力するというハイブリッドモデルを示唆しています。いくつかの主要な領域で、これらの違いを理解できます。
自動化ツールのより広範なカテゴリーの一部として、 AI SDRはチームの手作業を削減し、一貫性を向上させるのに役立ちます。AI SDRが今日の営業チームに与えている最も重要な影響を、以下のメリットで示します。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するためのステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
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1.「The State of Salesforce 2025-2026」IBM Institute for Business Value（IBV）、2025年