AI SDRは、初期段階の営業活動の進め方における変革を象徴する存在です。営業開発は従来、潜在顧客の研究、アウトリーチ、フォローアップなど、人間のSDRに依存してきました。AI SDRは、これらのタスクを継続的かつはるかに高速に実行できるシステムをもたらします。これらの機能により、企業の取り組みの迅速性と一貫性に対する顧客の期待が高まります。

購入者は、最初のタッチポイントから迅速で関連性が高く、パーソナライズされたやり取りを期待しています。AI SDRにより、企業はインバウンドの関心に即座に対応し、継続的なエンゲージメントを維持できます。これにより、機会を逃すリスクが軽減され、超パーソナライゼーションに重点を置いて、購入者がオンライン・エンゲージメントを希望する方法に合わせて営業アウトリーチを調整できます。

AI SDRは、人間のSDRと顧客担当役員の役割にも影響を与えています。チームは、初期段階の顧客対応をAIに任せ始め、人間の労力をより価値の高い会話に振り向けつつあります。このため、リードの生成と管理の方法が変わり、企業はツール、プロセス、パフォーマンス指標を再考する必要があります。

より広いレベルでは、企業は営業サイクル全体にわたる意思決定を進めるために、データと自動化をますます活用するようになっています。Salesforceを使用するお客様を対象にした最近のIBM調査では、63％が、AIによって営業支援への投資が多少なりとも、あるいは大幅に増加したと回答しています。1

AI SDR は多くの場合、この変化の中で最初に最も注目される応用分野の1つです。これらのシステムの導入は、人間のチームと連携して動作する、より自律的なシステムへの移行を示しており、営業リーダーが組織を構築する方法や、営業担当者が時間を優先する方法を形作っています。