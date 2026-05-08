「AIオペレーティング・モデルなくして、この世界で生き残ることはできません」Think 2026におけるDevOps

ただし、オブザーバビリティーは非常に重要であるものの、エージェント・システムでは、その複雑さをリアルタイムで追跡するために、より広範な監視およびオペレーションが必要になります。水曜日の午後、InstanaのYackenovich氏とMarriott社とHonda社のリーダーらは、プロビジョニングのためのAnsibleやネットワーク・オペレーションの自動化のためのConcertといったツールとInstanaのプラットフォームを組み合わせることで、開発者がいかに「オートメーションの統合基盤」を構築できるかついて議論しました。

連携して機能するDevOpsツールの基盤を構築することで、ITチームは単一のポリシー主導型システムを通じ、ハイブリッド環境全体で決定論的、イベント駆動型、およびエージェント型ワークフローを調整し、適切なタイミングと適切なアクセスによるAIシステムの動作を実現できます。

2026年、スタックを席巻するAIシステムとエージェントの勢いに対応するために、連携・統合された包括的なDevOpsプロセスを企業は必要としています。今年のThinkでは、その緊急性が何よりも明確でした。また、その課題に対処するために設計されたいくつかのIBMツールも紹介されました。

「企業への人間によるアクセス1件につき、120件の非人間アクセスが発生するだろう」と、ソフトウェア担当シニア・バイス・プレジデントのNirmal氏は火曜日に述べました。

「どうやって特権アクセスを付与するのか？どのようなIAM（IDおよびアクセス管理）戦略を採用するのか。どのようにポリシー管理を行うのか。これが、AI運用モデルが必要な理由であり、今後5年間で企業が直面するであろう課題です。」

「AIオペレーティング・モデルなくして、この世界で生き残ることはできません」