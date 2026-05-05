IBM Concertプラットフォームのご紹介：洞察と行動のギャップを埋める

AIはITオペレーションを簡素化するはずでした。しかし実際には、より根本的な問題が浮き彫りになりました。企業はかつてないほど多くの知見を生み出していますが、それに基づいて行動を起こす能力が追いついていないのです。

ハイブリッド環境全体で、チームはオブザーバビリティー、最適化、セキュリティー、オペレーションのために断片化されたツールに依存しています。各システムはシグナルを提供しますが、共通のコンテキストは存在しません。その結果、実行のギャップ、つまりチームが把握している情報と、それに対して実際に実行できることとの間に、ますます大きな隔たりが生じています。インシデントの解決には依然として時間がかかります。コストを予測するのは難しいです。リスクは静かに蓄積されます。そして、チームは行動を起こすよりもコンテキストの構築に多くの時間を費やしています。

IBM Concertプラットフォームは、このギャップを埋めるように設計されています。