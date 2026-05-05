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AI（人工知能） ITの自動化

IBM Concertプラットフォームのご紹介：洞察と行動のギャップを埋める

Concertプラットフォームは、環境全体のデータ、コンテキスト、アクションを結び付けるエージェント型のオペレーションプラットフォームであり、チームが洞察からアクションに、より迅速に移行できるようにします。

公開日 2026年05月5日

AIはITオペレーションを簡素化するはずでした。しかし実際には、より根本的な問題が浮き彫りになりました。企業はかつてないほど多くの知見を生み出していますが、それに基づいて行動を起こす能力が追いついていないのです。

ハイブリッド環境全体で、チームはオブザーバビリティー、最適化、セキュリティー、オペレーションのために断片化されたツールに依存しています。各システムはシグナルを提供しますが、共通のコンテキストは存在しません。その結果、実行のギャップ、つまりチームが把握している情報と、それに対して実際に実行できることとの間に、ますます大きな隔たりが生じています。インシデントの解決には依然として時間がかかります。コストを予測するのは難しいです。リスクは静かに蓄積されます。そして、チームは行動を起こすよりもコンテキストの構築に多くの時間を費やしています。

IBM Concertプラットフォームは、このギャップを埋めるように設計されています。

ハイブリッドオペレーションのための統合プラットフォーム

Concert Platformは、アプリケーション、インフラストラクチャ、ネットワーク、セキュリティ全体でオペレーションレイヤーを共有します。

Concertプラットフォームは、シグナルを別個のツールで可視化するのではなく、それらを単一のシステムに接続し、データ、コンテキスト、意思決定をリアルタイムで連携させます。

その中核となるのは、環境全体からのシグナルとシステム間の関係性を継続的に取り込む統合データモデルです。これにより、人とAIは次のことが可能になります。

  • ドメインを横断したクエリの実行
  • システム全体への影響の把握
  • 共有されたコンテキストに基づいた迅速な対応

Concertプラットフォームは、既存のツールに取って代わるものではなく、既存のツールと連携して動作します。アプリケーション、インフラストラクチャー、ネットワーク、セキュリティー・システムとオペレーション、ベンダーにまたがるデータ、コンテキスト、ワークフローを連携する共有層を作成します。これらの要素を統合することで、Concertプラットフォームは、既存の資産を置き換えるのではなく、その価値を拡張します。

オペレーション・ライフサイクル全般にわたるケイパビリティ―

Concertプラットフォームは、IBMのポートフォリオ全体の機能を、IT運用向けのモジュール式プラットフォームに統合します。これには以下が含まれます。

  • Concert Observe: IBM InstanaとSevOneによるアプリケーション、インフラ、ネットワーク、AIにまたがるリアルタイムかつフルスタックの可視化サービス。
  • Concert® Optimize ：IBM Turbonomicを搭載した、GPU最適化を含む、継続的な性能とコストの最適化。
  • Concert Operate: IBM Cloud Pak for AIOpsにより、一元化されたインシデント検知、調査、対応を実現します。
  • Concert Protect: AIを活用した脆弱性およびリスク管理ソリューション。脆弱なコードの特定や優先順位の付けに加え、OS、ミドルウェア、パッケージ、イメージに対する修正やパッチ適用を自動生成することができ、組織がSDLC全体でセキュリティ対策を「シフトレフト」できるよう支援します。
  • Concert Resilience: サービスや依存関係全体にわたる信頼性に関する洞察を提供し、組織がレジリエンスを測定し、事後対応型の運用から予防的な運用へと移行できるよう支援します。
  • Concert Workflows: チーム、ツール、環境全体にわたるローコードオーケストレーションとオートメーション。

これらの機能は、それぞれ単独でもその有効性が実証されています。これらが連携することで、ある領域での知見が別の領域での理解や行動に活かされる、統合されたシステムが実現します。その結果、サイロ化されたツール内で対応するだけの状態から、システム全体に対する共通の理解に基づいて運用する体制へと移行します。これにより、IT組織の各層において知見、状況、行動が整合され、事業継続性の向上に寄与することになります。

洞察を行動に変えるエージェント型ワークフロー

現在プレビュー段階のConcertプラットフォームで、システム全体の調査、意思決定、実行を調整するエージェント型ワークフローが導入されています。このワークフローは多くの場合、組織で既に使用されているツールで構成されています。Concertエージェント：

  • ログ、メトリクス、イベント、アラート全体のシグナルを相関させる
  • 考えられる根本原因を特定する
  • 次に最適なアクションを推奨する。人間が関与する修復ワークフローを実行する

チームは引き続き主導権を握り、行動の審査、承認、管理を行い、透明性、監査可能性、人的管理を維持します。

実際の運用シナリオに対応

Concertプラットフォームは、以下のような一般的な運用上の課題に対応するように設計されています。

Concert Observeのフルスタックのオブザーバビリティーにより、インシデント対応を迅速化

Concertは、ドメインを横断してシグナルを関連付け、根本原因を特定し、何が起こったのか、なぜ起こったのかを説明することを目的として設計されています。さらに、推奨されるアクションの提示から修正案の作成、既存の開発ワークフローを通じたレビューや承認の調整に至るまで、チームと連携して問題解決を推進します。

Concert OptimizeによるAIとGPUのコスト管理

Concertは、アプリケーションの需要とインフラストラクチャーの使用状況を結び付けて、GPUコストの原因、制約が発生する可能性がある箇所、リソースの決定がパフォーマンスにどのように影響するかを明確にします。

Infragraphを利用したConcertプラットフォームとHCP Terraformによるインフラストラクチャーのドリフトとリスク

Concertは、コードとしてのインフラストラクチャーの定義と実際の環境を比較し、意味のあるドリフトを特定し、アプリケーションへの影響に基づいて修復の優先順位を決定します。Infragraphを基盤とするHCP Terraformと組み合わせることで、インフラストラクチャの現在の状態やコンポーネント間の関係を反映した、継続的に更新されるリソースグラフに基づいたインサイトが得られます。この統合されたデータレイヤーは、何が存在し、どのようにリンクされているかを明確かつ包括的に把握することを可能にし、分析の精度を高め、より効果的な修復を可能にします。HCP Terraform powered by Infragraph は現在プレビュー版です。

こうしたシナリオ全体において、Concertは一貫したモデル（共有コンテキスト、調整されたインテリジェンス、ガイド付きアクション）を提供します。

適応的な運用体験

Concertプラットフォームは、静的なダッシュボードを、リアルタイムの状況を反映する高度にパーソナライズされたインターフェースに置き換え、ユーザーがエージェントを介して迅速に対応できるようにします。

  • 経営幹部はシステムの健全性とビジネスへの影響を把握できます
  • オペレーターとエンジニアはクリティカルな問題やインシデント、意思決定を可視化できます
  • チームは、洞察を行動へとスムーズに転換することができます
IBM Concertの性能UIダッシュボード概要の製品の画面
IBM ConcertプラットフォームのSRE概要ダッシュボードの製品画面

ハイブリッドリアリティ向けに設計され、モジュール式で提供

Concertプラットフォームは、異種混在のハイブリッド環境向けに構築されており、モジュール式のアプローチで提供されます。組織は以下のことを実現できます。

  • 最も価値があると思われるところから始めて、短期間で成果を得ることができます。
  • 既存のツールと統合することで、以前の投資を維持し、
  • 時間の経過とともに段階的に拡張することで、ビジネス上のメリットを段階的に高められます。

これにより、組織は中断なくConcertプラットフォームを導入し、企業全体への導入へと規模を拡大することが可能になります。

洞察から行動へ―そして次に何が起こるのか

ITオペレーションの進化は、ダッシュボードやアラートを増やすことではありません。何が起こっているのかを理解し、次に何をすべきかを調整するために必要な人的労力を削減することです。

IBM Concertプラットフォームは、オペレーションのための新しいモデルを導入します。つまり、洞察が可視化され、コンテキストが共有され、アクションがシステム間で接続されるモデルです。

AIがインフラの中核となり、アプリケーションの管理が進む中、Concertプラットフォームのようなプラットフォームは、人間がしっかりと主導権を握りつつ、より自律的で強靭な運用を実現するための基盤を提供します。

IBM ConcertプラットフォームがITオペレーションの再構築にどのように役立つかをご覧ください

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Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation