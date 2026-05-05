IBM Concert Secure Coderを発表：コード作成の瞬間にセキュリティーを組み込む

Think 2026においてIBMは、エージェント時代のITオペレーション管理向けに設計された新しいConcertプラットフォームを発表しました。
AIはソフトウェア開発を加速させる一方で、セキュリティー・リスクの規模と拡大スピードも変化させています。組織がより多くのコードを生成し、AI駆動型ツールを導入するにつれて、潜在的な脆弱性の数は、従来のプロセスで管理できる速度を上回るペースで増加しています。この変化により、企業はソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってセキュリティーにアプローチする方法を再考する必要に迫られています。こうした変化は突然始まったものではありません。IBMを含む先進的な組織では、こうした傾向を継続的に分析し、オートメーション、AI駆動型修復、開発者ファーストのセキュリティー・プラクティスへの投資を進めることで、先手を打っています。
Think 2026においてIBMは、エージェント時代のITオペレーション管理向けに設計された新しいConcertプラットフォームを発表しました。Concert Protectはこの新しいプラットフォームの一部であり、組織が断片化されたセキュリティー・プラクティスから継続的なエクスポージャー管理へ移行できるよう支援します。この基盤の上に、IBM Concert Secure Coderを導入することで、これらの機能が開発者エクスペリエンスへ直接拡張され、チームはリスクへより早期かつ効果的に対処できるようになります。
開発者は、プル・リクエスト、パイプライン・スキャン、本番環境でのインシデント発生を待つ必要がなくなりました。統合開発環境（IDE）内で、リスクと修正方法をリアルタイムに確認できます。
セキュリティーは新たな段階に入っています。
AIは現在、膨大かつ複雑なテクノロジー環境全体にわたって、従来のトリアージや修復アプローチでは対応しきれない速度で、潜在的な脆弱性を検出できるようになっています。
これはセキュリティー・チームの失敗ではなく、ランドスケープがいかに急速に進化しているかを反映しています。従来のアプローチが、AIによる大規模な脆弱性検出を前提として設計されていなかったことを示しているのです。現在、企業が直面している課題は可視性ではなく、行動にあります。つまり、何が重要かを見極め、対応を調整し、リスクが実際の被害につながる前にエクスポージャーを低減することです。
2026年4月、検出機能がいかに急速に進化しているかを示す注目すべき動きがありました。AnthropicのMythosモデルは、主要なオペレーティングシステムやブラウザでこれまで知られていなかった数千件の脆弱性を明らかにしたと報告されていますが、パッチが適用されていたのは1%未満 でした。
これを「サイバーセキュリティーにおける転換点」と表現する人もいれば、検出と対応の間にあるギャップの拡大を指摘する人もいます。
しかし、課題は検出そのものだけではありません。最も重要なのは、それに対して大規模かつ効果的に対応することです。本当の課題は、実際に重要な脆弱性を見極め、ビジネスに問題を引き起こす前にそれらを修正することです。
今日のほとんどの企業にとって、問題はもはや脆弱性を見つけることではありません。本当に重要な脆弱性を見極め、ビジネスに影響を及ぼす前に修正することです。
AIによって、脆弱性を取り巻く環境は大きく変化しています。これまで以上の速度で大量のコードが生成され、より多くの脆弱性が自動的に検出されるようになっており、その両方がますますマシン・スピードで進行しています。しかし、修復対応はいまだに人間の速度で進められています。ほとんどの組織ではすでに、サイロ化されたツールやチームにまたがって何万件ものエクスポージャーへの対応に追われており、手動のトリアージ、分断されたワークフロー、静的なリスクスコアに依存しています。
その結果として生じるのは、修復対応の遅延、重大なリスクの見逃し、技術的負債の増加、そして回避可能な停止です。そこにさらに、AI駆動型の検出機能が加わります。問題は、これらのツールが脆弱性を発見することではなく、それらに対応するよう設計されていないシステムでは、増加する脆弱性に対処しきれないことです。IBMは、この状況を「AIによって、検出される脆弱性の量は飛躍的に増大する可能性がある」ととらえています。Concertは、可視化、優先順位付け、自動化された対応を通じて、組織がその規模に対応できるよう支援します。
この新しい現実に対応するには、企業にはスキャナー以上のものが必要です。継続的なエクスポージャー管理システムが必要です。それは、検出、優先順位付け、修復を、管理された自動化ループとして結び付けるシステムです。それこそが、IBM Concert Protectが実現するよう設計されたものです。Concert Protectは、セキュリティーを開発後半のチェックポイントとして扱うのではなく、コードからランタイムに至るまで、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたる継続的なセキュリティー機能として実現します。
その中核には、シンプルでありながら強力なループがあります。
IBM Concert Secure Coderを使用することで、IBMは継続的なエクスポージャー管理を開発者のワークフローに直接拡張します。Secure Coderは、数日後や数週間後ではなく、コードを書いているその場で、検知、優先順位付け、修復を実現します。
開発者は、プル・リクエスト、パイプライン・スキャン、本番環境でのインシデント発生を待つ必要がなくなりました。IDE内で、リスクと修正方法をリアルタイムに確認できます。これにより、チームは次のことが可能になります。
Secure Coderは単なる開発者ツールではありません。これは、継続的なエクスポージャー管理ライフサイクルにおける最後の重要なリンクとして機能します。開発者の作業中にコードからリスクを直接検出し、Concertによってより広範な環境全体でそれらを関連付け、優先順位付けします。そこから、パイプラインやインフラストラクチャー全体で修復が自動化され、時間の経過とともに、組織は結果を測定し、セキュリティー体制を継続的に改善することができます。
MythosのようなAI搭載ツールは、脆弱性検出における大きな前進です。しかし、検出は最初のステップにすぎません。これらのツールは、大量の検出結果を生成し、修正候補を提案することはできますが、企業規模で修復対応を検証、優先順位付け、管理、運用することはできません。
IBM Concert Protectは、その上位レイヤーで機能します。AI駆動型か従来型かを問わず、あらゆる検出ソースから検出結果を取り込み、それらを優先順位付けされた、管理可能な自動対応へと変換します。それこそが、脆弱性の存在を把握しているだけの状態と、それに対して実際に大規模な修復対応を行える状態との違いです。
一部の極端な論調は、本質を捉え損ねています。本当の課題は、AIがより多くの脆弱性を発見できることではなく、多くの組織がそれらへ大規模に対応するための運用を、いまだ発展途上にあるという点です。この変化は、組織に対して、セキュリティー・オペレーションのモダナイズ、開発早期段階でのセキュリティー組み込み、そしてより自動化された成果重視のアプローチへの移行を促すきっかけにもなっています。
IBM Concert Protectは、その状況を変革します。Concertは、検知、アセスメント、修復をSDLC全体で連携させ、さらにコードを書き始める最初の段階から対応を開始することで、脆弱性の過負荷状態を、運用の可視化と自動化された対応へと変換します。
AI駆動型脅威の時代において、検出は始まりにすぎません。次に重要なのは、自動化、優先順位付け、そして開発者ワークフローに統合されたセキュリティーを通じて、レジリエンスを構築することです。