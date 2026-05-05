IBM Concert Secure Coderを発表：コード作成の瞬間にセキュリティーを組み込む

AIはソフトウェア開発を加速させる一方で、セキュリティー・リスクの規模と拡大スピードも変化させています。組織がより多くのコードを生成し、AI駆動型ツールを導入するにつれて、潜在的な脆弱性の数は、従来のプロセスで管理できる速度を上回るペースで増加しています。この変化により、企業はソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってセキュリティーにアプローチする方法を再考する必要に迫られています。こうした変化は突然始まったものではありません。IBMを含む先進的な組織では、こうした傾向を継続的に分析し、オートメーション、AI駆動型修復、開発者ファーストのセキュリティー・プラクティスへの投資を進めることで、先手を打っています。

Think 2026においてIBMは、エージェント時代のITオペレーション管理向けに設計された新しいConcertプラットフォームを発表しました。Concert Protectはこの新しいプラットフォームの一部であり、組織が断片化されたセキュリティー・プラクティスから継続的なエクスポージャー管理へ移行できるよう支援します。この基盤の上に、IBM Concert Secure Coderを導入することで、これらの機能が開発者エクスペリエンスへ直接拡張され、チームはリスクへより早期かつ効果的に対処できるようになります。

開発者は、プル・リクエスト、パイプライン・スキャン、本番環境でのインシデント発生を待つ必要がなくなりました。統合開発環境（IDE）内で、リスクと修正方法をリアルタイムに確認できます。