Meta社の投資は、同様に野心的な目標を追求する小規模な企業グループ内に位置づけられています。OpenAIは「Safe SuperIntelligence」プログラムを発表しました。これは、より強力なシステムを構築し、安全対策を最初から統合する専用トラックと説明されています。

AIの安全性を研究するルイビル大学のRoman Yampolskiy准教授（コンピューター科学・工学）は、ザッカーバーグがスーパーインテリジェンスを公に受け入れたことは、業界のレトリックにおける注目すべき変化だと見ています。「かつては推測的なものとして無視されていたことが、今では主流の技術リーダーによって正常化されています」と彼はIBM Thinkについて考察することを語りました。

同氏は、大規模なテクノロジー・プラットフォームがすでに進歩を加速させていると信じていると述べました。「十分な資本、データ、インセンティブの不一致では、超知への進歩は意欲的なものではありません。避けられないのです。」ヤンポルスキーを含む専門家たちは、ガードレールがなければ、超知的システムは制御不能になり、大規模な被害をもたらす可能性があると警告しています。「問題はできるかどうかではなく、できるかどうかであり、その問題は十分に問われていないないのです」

超知能を達成するスケジュールは依然として不明確ですが、Sawarkar氏は長期的な見通しについて依然として楽観的です。「超知性はサイエンスフィクションではありません」と彼は言います。「デザインの問題です。」