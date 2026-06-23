現在、自動化されたソリューションで解決できる顧客からの問い合わせは全体の約14%に過ぎません。顧客はチャットボットに質問をすれば、明確な答えが得られ、質問を掘り下げ、話題を変えても理解されることを期待しています。消費者は、システムが文脈を維持し、曖昧さを処理し、複数のセッションにわたってニーズを記憶し、自然な方法で応答することを期待しています。なぜなら、ChatGPTのようなチャットボットは、こうしたエクスペリエンスを提供しているからです。

その後、銀行、保険会社、通信事業者に問い合わせると、そのカスタマー・サービス・チームでは異なるエクスペリエンスをすることになります。「なぜこのチャットボットは私が使っているチャットボットと同じように動作しないのか」と疑問に思います。

代わりに、柔軟性に欠けたフロー、繰り返される質問、行き詰まりに直面し、人間の担当者を求める方向に追い込まれてしまうのです。こうしたことが頻繁に発生すると、顧客はデジタル・チャネルに対する信頼を完全に失ってしまいます。彼らは、製品、ポリシー、サービスを理解するための主要なインターフェースとして外部のAIツールを参照するようになり、企業はカスタマー・リレーションシップをコントロールできなくなるリスクを負うことになるかもしれません。

カスタマー・ケア責任者にとって、このエクスペリエンスがもたらす影響は即座に現れます。サービス・コストの上昇、問題解決率の低下、そして顧客体験の悪化です。人間のエージェントを問題を解決できないチャットボットに置き換えると、顧客はフラストレーションを感じ、サポートを受けられません。サポートを受けられないと、顧客は単に関心を失うだけでなく、離れていってしまいます。