大規模金融機関がスケールと効率性の最適化を進める中、顧客体験は無機質で取引中心になりがちです。FSBは、既存の顧客と将来の顧客の両方が、何か異なるものを重視していることを認識しました。

銀行担当者との個人的なつながり

ストレスなくサービスへアクセスできる利便性

自分たちのニーズが理解され、丁寧に対応されているという安心感

答えは明確でした。FSBの特徴である個人的なアプローチを損なうことなく、デジタル・イノベーションを採用することです。

顧客は、即時の回答、簡単なスケジュール設定、オンデマンドサポートなど、デジタル・バンキングのスピード、アクセス性、および利便性をますます求めています。同時に、1907年以来FSBの使命を特徴付けてきた、パーソナライズされた関係重視の体験も引き続き重視しています。

こうした期待のバランスを取ることは、FSBにとって戦略的課題となっています。FSBは、顧客第一主義の中心である、きめ細かなパーソナルサービスを損なうことなく、最新のデジタル機能を提供しようとしています。この取り組みには、テクノロジーと人によるエンゲージメントの慎重な統合が求められます。

FSBの経営陣、支店責任者、およびコンプライアンス担当者とのディスカッションセッションを通じて、いくつかの業務上の機会が明らかになりました。

顧客は、営業時間や店舗所在地、渡航アラート、カードの紛失・盗難時の案内、不正利用への懸念、および予約スケジュール設定などの日常的なニーズについて、頻繁にFSB支店へ問い合わせていました。

顧客および潜在顧客は、通常の営業時間外では簡単に回答を得たり手続きを行ったりできず、その結果、機会損失やエンゲージメントの遅延が発生していました。

スタッフは、複数支店の対応により、電話、Eメール、および来店対応を同時に処理する必要があり、関係構築活動から日常的に引き離されていました。

こうした負荷は、特にピーク時間帯に顕著であり、電話待機列が長くなり、顧客の不満も増加していました。同時に、これらのやり取りを支える基盤システムは分断されており、標準化されスケーラブルな形で相互運用するよう設計されていないツール間で、手動による調整が必要でした。

スタッフやチャネルごとに回答内容がばらついていたため、顧客体験や情報提供に不整合が生じていました。顧客はどの銀行会社に連絡すればよいのか分からないことが多く、遅延、振り分けミス、または最適ではない体験につながっていました。顧客は、ウェブサイト、電話、店舗訪問の間を、シームレスまたは案内された体験なしで移動する必要があった。

このWebサイトは、インタラクティブでアクション指向のチャネルではなく、主に静的な情報リポジトリーとして機能していたため、顧客を惹きつけ、適切な銀行やサービスに効率的につなげる機会を逃していました。