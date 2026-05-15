Farmers State Bank社において単一のAIエージェントとして始まったものは、信頼性、制御性、および長期的な効果を備えたエージェント型AI拡張の青写真へと発展しました。オープンで管理されたオーケストレーション層により、企業全体のエージェントがロックインされずに接続され、このトランスフォーメーションが可能になります。
Farmers State Bank（FSB）は、パーソナライズされたサービス、財務の安定性、および最新のバンキング利便性を、顧客と地域社会へ提供することに取り組む、信頼されているコミュニティバンクです。誠実さと関係重視のバンキングにおける長年の伝統を持つFSBは、地域密着型の価値観と将来を見据えたイノベーションを融合し、個人、家族、および企業の進化するニーズに対応しています。
Pennyなどのエージェント型AIソリューションを含むデジタル・トランスフォーメーションへの戦略的投資を通じて、FSBはアクセス拡大、サービス品質向上、およびあらゆるチャネルでの安全かつ信頼性の高いバンキング体験の提供を継続しています。
FSBは、エージェント型AIを活用して銀行と顧客の距離を縮めることで、現代の銀行業務のあり方を再定義しています。
IBM watsonx Orchestrateを基盤とし、Incede.aiによって開発されたエージェント型AI会話アシスタント「Penny」の導入により、FSBはシームレスでパーソナライズされた体験を作成しました。この体験により、デジタルの利便性とコミュニティバンクの温かみのある関係性を融合しています。Pennyは、顧客エンゲージメントを刷新し、内部サービス提供を最新化することで、FSBのデジタル・トランスフォーメーションにおける象徴的な成果となっています。
大規模金融機関がスケールと効率性の最適化を進める中、顧客体験は無機質で取引中心になりがちです。FSBは、既存の顧客と将来の顧客の両方が、何か異なるものを重視していることを認識しました。
答えは明確でした。FSBの特徴である個人的なアプローチを損なうことなく、デジタル・イノベーションを採用することです。
顧客は、即時の回答、簡単なスケジュール設定、オンデマンドサポートなど、デジタル・バンキングのスピード、アクセス性、および利便性をますます求めています。同時に、1907年以来FSBの使命を特徴付けてきた、パーソナライズされた関係重視の体験も引き続き重視しています。
こうした期待のバランスを取ることは、FSBにとって戦略的課題となっています。FSBは、顧客第一主義の中心である、きめ細かなパーソナルサービスを損なうことなく、最新のデジタル機能を提供しようとしています。この取り組みには、テクノロジーと人によるエンゲージメントの慎重な統合が求められます。
FSBの経営陣、支店責任者、およびコンプライアンス担当者とのディスカッションセッションを通じて、いくつかの業務上の機会が明らかになりました。
こうした負荷は、特にピーク時間帯に顕著であり、電話待機列が長くなり、顧客の不満も増加していました。同時に、これらのやり取りを支える基盤システムは分断されており、標準化されスケーラブルな形で相互運用するよう設計されていないツール間で、手動による調整が必要でした。
スタッフやチャネルごとに回答内容がばらついていたため、顧客体験や情報提供に不整合が生じていました。顧客はどの銀行会社に連絡すればよいのか分からないことが多く、遅延、振り分けミス、または最適ではない体験につながっていました。顧客は、ウェブサイト、電話、店舗訪問の間を、シームレスまたは案内された体験なしで移動する必要があった。
このWebサイトは、インタラクティブでアクション指向のチャネルではなく、主に静的な情報リポジトリーとして機能していたため、顧客を惹きつけ、適切な銀行やサービスに効率的につなげる機会を逃していました。
より迅速で便利なサポートに対する顧客の期待の高まりに直面して、FSBは、最新のインテリジェントなテクノロジーを採用しながら、個人的でコミュニティー中心のサービスを維持する新しいバンキング体験の提供に着手しました。経営陣は、顧客が即時の回答、シームレスな予約スケジュール設定、すべてのチャネルで一貫したガイダンスを期待する傾向が強まっていることを認識しました。同時に、FSBは、繰り返しの問い合わせに対して所在地を提供するために関係構築の活動から頻繁に引き離されていた最前線のスタッフの業務上の負担を軽減したいと考えていました。
「Pennyは、バンキング体験を再構築する支援をしています」と、リテールバンキング最高責任者のScott Falagan氏は述べています。「顧客は、自分に合った方法で利用でき、即時かつ正確なガイダンスを受けながら、自分を最もよく理解している担当者とのつながりも維持できます。」
これらの目標を達成するため、FSBは、顧客からの質問への自動回答、リレーションシップ・バンカーとの予約スケジュール設定、およびスタッフ負荷の軽減を実現できるソリューションを求めていました。このソリューションでは、すべてのやり取りが完全に監査可能であり、規制基準に準拠していることを保証する必要もありました。
このビジョンから、Incede.aiによって設計および導入され、IBM watsonx Orchestrateを基盤とするエージェント型ソリューション「Penny」が誕生しました。Pennyは、エージェントがエンタープライズシステム、データ、およびユーザーとどのように連携するかを統制する集中型オーケストレーションレイヤーとして機能します。
複数のテクノロジーを評価した結果、FSBは、銀行のセキュリティー、運用、およびカスタマーサービスの目標との高い整合性を理由に、IBM watsonx Orchestrateを選択しました。主な要因の1つは、真のエージェント型ワークフロー自動化をサポートできる点でした。単純なチャットボットとは異なり、watsonx Orchestrate®は、複数ステップのタスクを実行し、決定論的な結果を伴う複雑なワークフローをオーケストレーションし、統合されたバンキングシステムへ安全にアクションを引き継ぐことができます。これは、ベンダー・ロックインを回避し、長期的な柔軟性を実現する、オープンかつ標準化されたインターフェースを使用することで可能になっています。
このオープン・オーケストレーション・アプローチにより、クラウド・ベースかオンプレミスかを問わず、さまざまな企業システムにわたってエージェントを接続できます。また、ユースケースごとに専用統合を必要とすることなく、ハイブリッド環境全体へシームレスに拡張できます。
同様に重要だったのが、エンタープライズ・グレードのセキュリティーとコンプライアンス体制でした。このソリューションには、金融業界標準に準拠した管理機能が組み込まれており、きめ細かなアクセス権限を提供するとともに、FSBの既存のID管理システムおよび監査システムと円滑に統合されます。この統合により、すべての自動化アクションが完全な規制およびポリシーコンプライアンスを維持することが保証されます。さらに、ガバナンス・モデルは基盤システムから直接継承されるため、権限、適用ポリシー、および完全な監査可能性が、すべてのエージェント主導型インタラクション全体で維持されます。
FSBは、特に高度なセキュリティー、監査可能性、および厳格な規制フレームワークとの整合性が求められるソリューションにおいて、エージェント型AIの設計および導入に関する深い専門知識を理由に、Incede.aiを選択しました。IBM Business Partnerとして、Incede.ai社はFSBのリーダーと連携し、インタラクティブなワークショップを通じて、実際の顧客ワークフローの文書化、業務上のボトルネックの特定、および信頼性の高いユーザー・ジャーニーの構築を行いました。
Pennyは、顧客が最も便利な支店を見つけられるよう支援し、そのニーズに最適な銀行担当者へ案内します。また、シームレスな予約スケジュール設定、オンデマンドのコールバック・リクエスト、およびリアルタイムSMSエンゲージメントも実現します。質問がPennyの即時知識範囲を超える場合、PennyはFSBのWebサイトおよび厳選された社内ドキュメントから関連情報を取得し、正確で信頼性の高い回答を提供します。
Pennyは、人とのつながりを置き換えるのではなく、摩擦を取り除き、やり取りを導き、すべての顧客がFSBスタッフとの有意義なエンゲージメントへ明確に進めるよう支援することで、そのつながりを強化しています。Watsonx Orchestrateは、これらのやり取りを、エージェント、システム、およびワークフロー全体にわたる統合制御プレーンとして調整します。
Pennyの導入により、FSBは、バンキングをよりパーソナルで、よりつながりのあるものにするため、意図的にテクノロジーを活用しています。Pennyは、銀行担当者を置き換えるためではなく、顧客と銀行担当者との距離を縮めるために設計されています。従業員は、簡素化されたワークフローと運用負荷の軽減によるメリットを得られる一方で、顧客は、より簡単なアクセス、より迅速な応答、およびより一貫性のあるサービスを体験できます。ハイブリッド・アーキテクチャーにより、統合を再設計することなく、他のシステム、チャネル、およびユースケース全体へ拡張しながら、これらの成果を実現できます。
「Pennyは、スタッフの業務を簡素化し、一貫性のあるサービスを支援するため、当行スタッフから高く評価されています」とリテールバンキング最高責任者のScott Falagan氏は述べています。
Pennyは、長期的な顧客関係を強化するためのFSBの戦略的投資を象徴しています。Pennyの早期導入と好意的な評価は、Pennyが現在すでに実際の価値を提供していることを裏付けるとともに、Farmers State Bank社を持続的かつ長期的な成長へ向けて位置付けています。
Pennyを通じたFarmers State Bank社の成功は、信頼性、柔軟性、および拡張性を考慮して設計された基盤上にエージェント型AIを構築することで、何が可能になるかを示しています。
IBM watsonx Orchestrateを基盤として、FSBは、設計段階からセキュアであり、既存システムとシームレスに統合され、顧客ニーズの変化に合わせて進化できるAI駆動型体験を実現しました。
エージェント・エコシステムの制御プレーンとしてwatsonx Orchestrateを使用することで、FSBは、オープンかつ標準化された方法でエージェントを接続し、ハイブリッド環境全体へワークフローを拡張しています。また、ガバナンスを一貫して適用することで、すべてのやり取りが信頼でき、監査可能であり、コンプライアンスに準拠していることを保証しています。
その結果は、単なる現在のためのソリューションではなく、パーソナライズされた常時接続型バンキングに向けたスケーラブルな基盤です。そこでは、イノベーションと信頼が共に進化しています。