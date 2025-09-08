南カリフォルニア大学の研究者が指数関数的な量子スケーリングの高速化を実証

Lidar氏とチームは、サイモンのアルゴリズムによる指数関数的な高速化を理論から実機にもたらすために、フォールト・トレランスがまだ実現していない今日の量子ハードウェアでこれを実証し、最終的には2台の 127量子ビットの IBM Quantum Eagleプロセッサー (ibm_brisbane と ibm_sherbrooke) で実験を行いました。



スケーリングを測定するために、研究者たちはNTS（Number of Oracle Queries to Solution、解に到達するまでのオラクル・クエリ数）と呼ばれる評価尺度を定義しました。古典を用いたプレーヤーでは、平均して約 Ω(nw/2) クエリを必要としました。すなわち、問題サイズが nの場合、古典デバイスは下限（Ω）、つまりベスト・ケースのパフォーマンスで Ω(n w/2) クエリを必要とします。一方、理想的な（ノイズのない）量子を用いたプレーヤーは、この問題を解決するためにたかだかO(w log n)クエリのみを必要とします。量子プレーヤーが一貫して少ないクエリで問題を解決するということは、このオラクル・モデルで量子加速があるということを表しています。



短期的将来のデバイスで実験的に高速化を達成するために、研究者はいくつかの重要なテクニックを用いる手法を開発しました。



回路の最適化



ノイズが蓄積されすぎないように、回路の深さを抑える必要がありました。したがって、彼らは理論的なサイモンの回路を、より浅い回路にトランスパイルする際に、必要な量子論理演算の数を減らしました。「私たちは Qiskitで利用可能な機能にかなり助けられました」と Lidar氏は言います。「結果を改善するために私たちが行ったことはすべて、Qiskitの既存機能の上に築かれました。」



ダイナミック・デカップリング



また、研究者たちは、回路内のノイズを抑制するためにダイナミック・デカップリングを導入しましたが、これはおそらくワークフローの最も重要な変更点です。多くの場合、特定のアルゴリズムの実行に必要な回路で、一部の量子ビットにオペレーションが行われるのを待っている間、他の量子ビットはアイドル状態になります。この間、アイドル状態の量子ビットにはデフェージング・ノイズが発生して、結果としてデコヒーレンスになってしまう可能性があります。



ダイナミック・デカップリングでは、環境と量子ビットの不要な相互作用や、量子ビット間の不要な相互作用（クロストークとも呼ばれる）の両方から生じるノイズの影響を打ち消すために、マイクロ波パルス列を加えます。これによって実機を用いた実験結果は大幅に改善され、理想的な (ノイズのない)結果に非常に近いスケーリング曲線が得られています。



測定エラーの緩和



そして研究者たちは測定エラー緩和を適用して、ダイナミック・デカップリング後の測定プロセス中に発生するエラーを検出して修正しました。



これらの最適化とノイズ抑制の取り組みを通じて、研究者たちは、量子プレーヤーがどんな古典プレーヤーよりも指数的に速く勝つことができることを示すことができました。彼らは、w=7までのハミング・ウェイトについて、最大58量子ビットの問題サイズで高速化を観測しました。ただしハミング・ウェイトが w=8 と w=9 の場合、量子アルゴリズムは回路の深さが増加したため、優位性を示さなくなりました。



原文ブログに掲載しているグラフは、'ibm_sherbrooke' と 'ibm_brisbane' で観測された、サイモンの問題に対するアルゴリズム的量子加速を示しています。X軸は、対数スケールで表示された問題サイズ、すなわち隠されたビット列のハミング・ウェイトが最大 wまでとしたときに可能なビット文字列の数を表します。Y軸は、正しい答えを取得するために必要なオラクルへのクエリ数を表します。黄色の点線は古典手法のスケーリングを示していますが、これは本質的に指数的に増加しています。灰色の線は理想的な (ノイズのない) 量子曲線を表し、青い線はダイナミック・デカップリングなしの量子結果を、赤い線はダイナミック・デカップリングが適用された量子結果を示します。これらの曲線から明らかなように、ダイナミック・デカップリングは量子プロセッサーの傾きを浅くし、理想的な結果をより忠実に反映します。実線は多項式スケーリングを表し、破線は対数スケーリングに表します。後者の方が優れており、古典のスケーリングよりも指数的に改善されていることを証明しています。

